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 ''Джентльмены, сложите ваше оружие!" - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018. ФОТО

Рота украинских десантников из 95-й бригады (Житомир) на международных учениях Saber Junction 2018 в Германии захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США и группу итальянских спецназовцев.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Девять часов блуждания по лесам. Хорошая работа, еноты!" - говорится в сообщении.

По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказал. Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинских бойцов - 2 человека.

Джентльмены, сложите ваше оружие! - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018 01
Джентльмены, сложите ваше оружие! - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018 02

Украинские десантники по легенде учений действуют как "противник" (OPFOR), "воюющий" с подразделениям ВLUFOR — 173-й воздушно-десантной бригадой ВС США, десантниками из Франции, Италии и Чехии. Соотношение BLUFOR к OPFOR - не более 4:1.

Джентльмены, сложите ваше оружие! - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018 03

Источник: https://censor.net.ua/n3087367
 
   
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Епт... даже не верится. Но у амеров показухи не бывает (вспоминаем последнее место наших танкистов), такчта это зачет и плюс 100лайков. ''Джентльмены, сложите ваше оружие!" - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018 - Цензор.НЕТ 1930
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Джентельмены,сложите оружие.Нам нужна ваша кока-кола,хот-доги и мотоциклы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия''Джентльмены, сложите ваше оружие!" - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018. ФОТО
 
 
 
 
 
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