 ''Джентльмены, сложите ваше оружие!" - украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018. ФОТО

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Девять часов блуждания по лесам. Хорошая работа, еноты!" - говорится в сообщении.

По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказал. Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинских бойцов - 2 человека.





Украинские десантники по легенде учений действуют как "противник" (OPFOR), "воюющий" с подразделениям ВLUFOR — 173-й воздушно-десантной бригадой ВС США, десантниками из Франции, Италии и Чехии. Соотношение BLUFOR к OPFOR - не более 4:1.