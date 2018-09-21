 Титанические изменения на "первичке" в среднесрочной перспективе приведут к новому качеству медицины, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На первичном звене проведены титанические, по моему мнению, изменения, которые в среднесрочной перспективе приведут к абсолютно новому качеству медицины на этом уровне. Те больницы, которые уже работают в новой системе, имеют абсолютно новое обеспечение. Врачи "первички", которые раньше получали 6 тыс. грн заработной платы, сегодня уже получают 12-16 тыс. грн", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
Как сообщалось, реформирование системы предоставления первичной медицинской помощи предусматривает, в частности, изменение механизма ее финансирования – введения принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.
Учреждения первичной медицинской помощи, которые перешли на новый механизм финансирования услуг по итогам первого этапа подписания договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), за три месяца работы по новому принципу суммарно получили 809,9 млн грн.
Говорит день до вечера, а послушать нечего.
Тот клятый год уж много длился лет,
я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки
и свой реконструировал скелет.
И крал себя у чутких медсестер,
ноздрями чуя острый запах воли,
Я убегал к двухлетней внучке Оле
туда, на жизнью пахнущий простор.
Мы с Олей отправлялись в детский парк,
садились на любимые качели,
Глушили сок, мороженое ели,
глазели на гуляющих собак.
Аттракционов было пруд пруди,
но день сгорал, и солнце остывало,
И Оля уставала, отставала
и тихо ныла, деда погоди.
Оставив день воскресный позади,
я возвращался в стен больничных гости,
Но и в палате слышал Олин голос:
«Дай руку деда, деда, погоди…»
И я годил, годил, сколь было сил,
а на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили,
никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди,
я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля
с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и…»
И я гожу, я все еще гожу,
и, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку
в своей измученной руке еще держу.Леонід Філатов.
СКОРО ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ КОМУНИЗМ
Времена идут а сказки не меняются!!
Щоб по накатаних схемах обдирати хворих до копійки.Розкрадати дежкошти.Ні защо не нести відповідальності.
P. S. но и не нужно боготворить эту реформу. Даже я со стороны уже вижу лазейки, как обойти ряд ее положений или повернуть их так, чтобы снова зарабатывать деньги напрямую с пациентов. К сожалению, у нас сильна совковая культура медицины - государство дало тебе работу, а ты крутись как хочешь
Там нічого не змінилося. Як сидів сивий пенсіонер Іван Іванович один на 2-3 сільські амбулаторії так і сидить. Поки сидить - бо заміни йому немає: з легкої руки міністрині Супрун і ще одної реХФФорматорші від освіти Гриневич - тепер відробка по направленнях на селі випускників ВУЗів є не обов"язковою, оскільки "порушує права випускників на вільний вибір". Замітьте - навіть тих бюджетників, кого вивчили за народний кошт! Титанічно-демократично! Як стояв (титанічно!) на приколі біля амбулаторії допотопний УАЗ (на якому не те, що хворих, а навіть, вибачте, трупи возити антигуманно) - так і стоїть. Як не було доріг у село, так і немає (і не планується...). Як купляли люди медикаменти на навіть найпростіші процедури за останні гроші - так і купляють. Як не проводилися щеплення дітям, так і не проводяться. І все ж, звісно - титанічно...
PS Най мене Бог простить, а модератор заблокує, але саме про таких гройсманів було свого часу написано що "Євреї являються віртуозами брехні..." (А.Шікльгрубер, "Моя Боротьба").
Повышайте привлекательность работы в селе (помогайте с недвижимостью там, с работой для членов семьи, увеличивайте им зарплаты) - и тогда туда сами потянутся те, кто хочет.
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
Ви хочете нормальну медицину як в Європі? У Франції не вистачає лікарів. Хронічно.
Середня зарплата 125.000 євро на рік. Молодий "спеціаліст" - 70.000. На нічних чергуваннях платять 200-500 євро за ніч. На цьому молодьі студенти заробляють на житло. Важко, але можливо. Хто їде в глухе село - від місцевого бюджету підйомні 50.000, від регіонального - ще більше + житло. Обладнання і медикаменти - в комплекті. Це - МЕДИЦИНА!!!! А в Україні? 150-200 євро з 30-річним стажем!!! Ви хочете, щоби вас лікували як в Європі????
Читайте ось тут: https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/02/12/combien-gagnent-les-medecins-en-france_4575552_3224.html