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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1673) Гройсман (4315) реформы (3117)

 Титанические изменения на "первичке" в среднесрочной перспективе приведут к новому качеству медицины, - Гройсман

Внедряемые в настоящее время на первичном уровне оказания медпомощи изменения в среднесрочной перспективе позволят значительно улучшить ее качество, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"На первичном звене проведены титанические, по моему мнению, изменения, которые в среднесрочной перспективе приведут к абсолютно новому качеству медицины на этом уровне. Те больницы, которые уже работают в новой системе, имеют абсолютно новое обеспечение. Врачи "первички", которые раньше получали 6 тыс. грн заработной платы, сегодня уже получают 12-16 тыс. грн", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщалось, реформирование системы предоставления первичной медицинской помощи предусматривает, в частности, изменение механизма ее финансирования – введения принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Учреждения первичной медицинской помощи, которые перешли на новый механизм финансирования услуг по итогам первого этапа подписания договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), за три месяца работы по новому принципу суммарно получили 809,9 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3087365
 
 
 Топ комментарии
 
оставь свое мнение при себе базарный идиот!
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Грося,твоя реформа,возить больных в перед ногами в сразу в морг,нам не подходит))
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оставь свое мнение при себе базарный идиот!
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Болтун речист, да на руку нечист.

Говорит день до вечера, а послушать нечего.
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Грося,твоя реформа,возить больных в перед ногами в сразу в морг,нам не подходит))
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Гросман это парашенко в миниатюре,Только с сумасшедшей дозой раздражителя для публики.
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вот пришел на сотрудник, 4 стадия рака, метастазы... нужно удалить селезенку,хотя сами не уверены. гоняют по кругу за папирцямы- из онко диспансера в 8 больницу, из 8 в 9,из 9 в онко, из онко к участковому....первичная медицина говорите?
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А ви не зрозуміли? Четверта стадія рака, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. От і ганяють по кругу в надії що сам помре. Якщо є такий стовідсотковий діагноз, то краще віддати цей час спілкуванню з родиною.

Тот клятый год уж много длился лет,
я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки
и свой реконструировал скелет.
И крал себя у чутких медсестер,
ноздрями чуя острый запах воли,
Я убегал к двухлетней внучке Оле
туда, на жизнью пахнущий простор.
Мы с Олей отправлялись в детский парк,
садились на любимые качели,
Глушили сок, мороженое ели,
глазели на гуляющих собак.
Аттракционов было пруд пруди,
но день сгорал, и солнце остывало,
И Оля уставала, отставала
и тихо ныла, деда погоди.
Оставив день воскресный позади,
я возвращался в стен больничных гости,
Но и в палате слышал Олин голос:
«Дай руку деда, деда, погоди…»
И я годил, годил, сколь было сил,
а на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили,
никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди,
я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля
с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и…»
И я гожу, я все еще гожу,
и, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку
в своей измученной руке еще держу.Леонід Філатов.
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Одни титаны, гиганты и гераклы собрались - уже не считая вселенского банкира...)))
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Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело.
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СКОРО ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ СВЕТЛОЕ ЗАВТРА

СКОРО ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ КОМУНИЗМ

Времена идут а сказки не меняются!!
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Уявляю як жеж хочуть відміни медреформи самі медики і всі зними пов'язані
Щоб по накатаних схемах обдирати хворих до копійки.Розкрадати дежкошти.Ні защо не нести відповідальності.
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а за что они начали нести ответственность и каким образом? деньги же из бюджета как капали, так и продолжают, только схема изменилась и суммы немного подросли...
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а они и счас не за что не несут ответствености, а они и счас берут деньги с пациентов реформа как раз этих вопросов и не касалась!! единственное что дала реформа это возможность власти меньше тратить на медицину а следовательно чем меньше расход тем больше можно распилять!! вот токо не понимаю почему ты радуешься тому что власть больше может распилять!! ты что в доле?!!
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Отчасти соглашусь, вот только всех медиков не нужно под одну гребенку брать. Вы сами когда-нибудь платили участковому врачу (не за "сделать больничный", а по требованию)? Вот это и есть первичка. А так да, акушеров и хирургов зарплатами даже по 12-15 тысяч не привлечешь, они при системе "добровольных благотворительных взносов" больше имели.
P. S. но и не нужно боготворить эту реформу. Даже я со стороны уже вижу лазейки, как обойти ряд ее положений или повернуть их так, чтобы снова зарабатывать деньги напрямую с пациентов. К сожалению, у нас сильна совковая культура медицины - государство дало тебе работу, а ты крутись как хочешь
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тектонические перемены... 9 баллов по шкале рейхсляйтера...
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Обещания, которые базируются на вранье - также ложны. Первичка всегда получала меньше всех, кроме того, там практически не было таких поборов, как в хирургии или в акушерстве. По информации месячной давности врачи приемного отделения и скорой помощи (то самое первичное звено) получали в Запорожской области порядка 4000 гривен. Где он увидел зарплаты в 6 тысяч?
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В чому він побачив уже проведені (!) "титанічні зміни"(!) в первинній медичній допомозі??
Там нічого не змінилося. Як сидів сивий пенсіонер Іван Іванович один на 2-3 сільські амбулаторії так і сидить. Поки сидить - бо заміни йому немає: з легкої руки міністрині Супрун і ще одної реХФФорматорші від освіти Гриневич - тепер відробка по направленнях на селі випускників ВУЗів є не обов"язковою, оскільки "порушує права випускників на вільний вибір". Замітьте - навіть тих бюджетників, кого вивчили за народний кошт! Титанічно-демократично! Як стояв (титанічно!) на приколі біля амбулаторії допотопний УАЗ (на якому не те, що хворих, а навіть, вибачте, трупи возити антигуманно) - так і стоїть. Як не було доріг у село, так і немає (і не планується...). Як купляли люди медикаменти на навіть найпростіші процедури за останні гроші - так і купляють. Як не проводилися щеплення дітям, так і не проводяться. І все ж, звісно - титанічно...

PS Най мене Бог простить, а модератор заблокує, але саме про таких гройсманів було свого часу написано що "Євреї являються віртуозами брехні..." (А.Шікльгрубер, "Моя Боротьба").
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Пенсіонер - то велике щастя, бо людина з досідом. А зараз приходять такі ""фершалки", що ні укол зробити, ні капельницю нормально поставити.
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Извините, конечно, но на систему "отработка в селе" я смотрю с точки зрения выпускника ВУЗа. И это действительно ужасно и полный совок. За время обучения в ВУЗе (а это минимум 7 лет) многие уже обзаводятся семьями, а тут тебе говорят - едь-ка ты в Кукуево, ведь ты должен государству. И пофиг, что твоему мужу/жене в том селе работы нет, жилья там нет, как и человеческой инфраструктуры - ты же ДОЛЖЕН.
Повышайте привлекательность работы в селе (помогайте с недвижимостью там, с работой для членов семьи, увеличивайте им зарплаты) - и тогда туда сами потянутся те, кто хочет.
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К тому же, эту отработку раньше можно было прекрасно обходить. Меня тоже отправили в амбулаторию в село отрабатывать. А я приехала и устроилась на 0,1 ставки с рабочей неделей в 4 часа. Приезжала раз в неделю, по пятницам, когда у меня окно было на основной работе. Потому как в наших договорах была прописана ДЛИТЕЛЬНОСТЬ отработки (3 года), но ничего не указано про объемы этой самой работы
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Вове нужно поставить клизму в какой нибудь районке, что бы он отстояв две очереди (одну к врачу, а другую в туалет) смог по достоинству оценить сегодняшний уровень медицины)))
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Когда уже оно перестанет ванговать и скажет что хоть что то сделал?
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Хз, о каких изменениях и реформах речь. Когда я неделю назад в больнице был, единственное изменения, которые заметил, это колоссальная очередь за талонами к узким специалистам с 7.30 утра и переименование терапевтов в семейных врачей. Вот и все изменения. Даже, как оказалось, флюорография ни хрена не отменена и пришлось её проходить.
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https://m.youtube.com/watch?v=s-IpxJJueRo
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
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))))) Це ми будуємо медицину. Ага. Які 6-7 тисяч? Він з неба впав??? Суууукаааа!!!
Ви хочете нормальну медицину як в Європі? У Франції не вистачає лікарів. Хронічно.
Середня зарплата 125.000 євро на рік. Молодий "спеціаліст" - 70.000. На нічних чергуваннях платять 200-500 євро за ніч. На цьому молодьі студенти заробляють на житло. Важко, але можливо. Хто їде в глухе село - від місцевого бюджету підйомні 50.000, від регіонального - ще більше + житло. Обладнання і медикаменти - в комплекті. Це - МЕДИЦИНА!!!! А в Україні? 150-200 євро з 30-річним стажем!!! Ви хочете, щоби вас лікували як в Європі????
Читайте ось тут: https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/02/12/combien-gagnent-les-medecins-en-france_4575552_3224.html
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Ціна літри молока - Франція-Україна - 1:1.
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Гройсман, когда врачи кроме Киева, будут получать обещанную зарплату, что-то больше 3-х тысяч у них получать не получается, независимо от стажа и количества пациентов с которыми подписан контракт? Или как обычно только на Киев деньги нет, остальные своровали или передали Создателю Партии Регионов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТитанические изменения на "первичке" в среднесрочной перспективе приведут к новому качеству медицины, - Гройсман
 
 
 
 
 
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