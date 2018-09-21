 Титанические изменения на "первичке" в среднесрочной перспективе приведут к новому качеству медицины, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"На первичном звене проведены титанические, по моему мнению, изменения, которые в среднесрочной перспективе приведут к абсолютно новому качеству медицины на этом уровне. Те больницы, которые уже работают в новой системе, имеют абсолютно новое обеспечение. Врачи "первички", которые раньше получали 6 тыс. грн заработной платы, сегодня уже получают 12-16 тыс. грн", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщалось, реформирование системы предоставления первичной медицинской помощи предусматривает, в частности, изменение механизма ее финансирования – введения принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Учреждения первичной медицинской помощи, которые перешли на новый механизм финансирования услуг по итогам первого этапа подписания договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), за три месяца работы по новому принципу суммарно получили 809,9 млн грн.