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 Политика Украины
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 Украина уведомила Россию о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве, - Климкин (обновлено)

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы передали соответствующую ноту России", - сообщил П.Климкин на брифинге в пятницу в Киеве.

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По словам министра, в ноте детально аргументированы все нарушения положений договора со стороны РФ.

Министр отметил, что в этом так называемом Большом договоре даже не предусмотрена норма урегулирования споров между государствами.

П.Климкин заявил, что украинская сторона не даст "России манипулировать приостановлением ряда двусторонних соглашений".

Глава МИД отметил, что соответствующий законопроект о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ будет внесен в Верховную Раду после внутригосударственного согласования.

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"Как только был обнародован соответствующий указ президента, мы еще до его обнародования, подготовили проект этого закона. В тот же день я подписал его и начал процедуру внутригосударственного согласования. Такая процедура есть, сейчас мы ее спокойно проведем вместе с нашими юристами, в том числе с нашими партнерам… Это должно быть сделано до даты, когда договор по утратит силу. Это закон очень простой – там фактически несколько строк… Сейчас он пройдет процедуру внутригосударственного согласования и будет внесен (в Верховную Раду. - Ред.), - пояснил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3087364
 
   
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Если не дай Бог придут реваншисты к власти ... то продлить его им будет плевое дело... Ведь он не разорван и не указаны причины ПОЧЕМУ РАЗОРВАН.... А просто НЕ ПРОДЛЕН ((((
И будет просто ЗАВИСШИМ ДОГОВОРОМ ((((
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Тут не о поставках товаров а просто о "дружбе" а не дай Бог завтра опиздационно-рыговская братия придут и сразу лбом будут поклоны отбивать и просто укажут что забыли продлить (( а в раисе задним числом напишут что можно продлить и усе.... и станет не пролонгированный а просто просроченный
Такое отношение к международному праву как в раисе - хуже не бывает.... там все ПРАВО что касается раиских интересов(((
А вот у нас его прихлебатели как сыр в масле катаются - НИКТО не привлечен за ГОСИЗМЕНУ или хотя бы за поддержку страны которая против Украины развязала захватническую кампанию!! и Это 4 года прошло с 2014 г (
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Ваши емоції ніякого відношення до права не мають.
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)))) Так ваше ПРАВО - в даный момент УКРАИНУ СДАЕТ... ((((((((
А слово ПРАВО в отношении
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А слово ПРАВО в отношении раиси и Будапештского меморандума??? есть??? и КАК можно охарактеризовать его нарушение??? Все по ПРАВУ???? И что на САМОМ деле ???

ТАК ЖЕ будет и по этому договору (((((((
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Смешно... Видать ты ас в юриспруденции. У вас там все такие? Можешь не отвечать, ответ очевиден. Україна повідомила Росії про непродовження Договору про дружбу і співробітництво, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8751
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Нет не ас, но твоей раиской братии еще в 2014 году говорила что им не дадут Мистрали.... Но те на жо.у падали что договора, право и всякая лабутень.... иииии ХДЕ Мистрали??? Кукиш с маслом..... А тут все наоборот. Для раиси нет такого слово как ПРАВО. Есть только ее личное ПРАВО на все в том числе и на чужие договора ((((
Столько сколько она нарушила международных договоров, твоя юриспруденция - ОТДЫХАЕТ.... И тут тоже - ВСЕ ОЧЕВИДНО !!!!
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Настоятельно прошу поддержал эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!!
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Всё это прекрасно но, после того как бортонули первую петицию я убедился, что принимают они исключительно то, что им лично выгодно на данный момент. Все эти петиции- до спини дверці. На много эффективние массовые выходы под Раду, КМУ и АП. Особенно с покрышками.
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когда ты перестанешь ездить в московию
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Наконец то заживем.
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Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
😇
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формальность выполненаи и это правильно
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Ось і добре! Пішло діло, а то бла-бла і нічого путнього... Слава Україні!!!
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шел пятый год войны, но в шыкаладном цеху все продалжали праздновать рошшанаам.
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Ось і добре! Пішло діло, а то бла-бла і нічого путнього... Слава Україні!!!
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Дааасвиданья медведь мухосранский,
Убирайся в свой гребанный лес.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина уведомила Россию о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве, - Климкин (обновлено)
 
 
 
 
 
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