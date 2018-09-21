 Украина уведомила Россию о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве, - Климкин (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы передали соответствующую ноту России", - сообщил П.Климкин на брифинге в пятницу в Киеве.

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По словам министра, в ноте детально аргументированы все нарушения положений договора со стороны РФ.

Министр отметил, что в этом так называемом Большом договоре даже не предусмотрена норма урегулирования споров между государствами.

П.Климкин заявил, что украинская сторона не даст "России манипулировать приостановлением ряда двусторонних соглашений".

Глава МИД отметил, что соответствующий законопроект о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ будет внесен в Верховную Раду после внутригосударственного согласования.

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"Как только был обнародован соответствующий указ президента, мы еще до его обнародования, подготовили проект этого закона. В тот же день я подписал его и начал процедуру внутригосударственного согласования. Такая процедура есть, сейчас мы ее спокойно проведем вместе с нашими юристами, в том числе с нашими партнерам… Это должно быть сделано до даты, когда договор по утратит силу. Это закон очень простой – там фактически несколько строк… Сейчас он пройдет процедуру внутригосударственного согласования и будет внесен (в Верховную Раду. - Ред.), - пояснил министр.