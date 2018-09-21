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 Основанием для открытия дела против меня стал разговор двух пьяных эсбэушников, который подслушал таксист, - Холодницкий

Дело закрыли, руководителю САП вынесли выговор.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что толчок для открытия уголовного производства против него дал разговор двух работников СБУ, который услышал таксист. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я только недавно узнал фабулу (дела). Оказывается, таксист подвозил двух пьяных эсбэушников, которые между собой говорили, что Холодницкий взял взятку. Это стало единственным основанием для открытия негласных следственных действий. В результате от таксиста есть одно объяснение, эсбеушников не установили, производство закрыли уже после КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров"), - рассказал Холодницкий. 

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Как сообщал Цензор.НЕТ, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля после рассмотрения дела об освобождении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков в Квалифкомиссию прокуроров. Затем Генпрокурор Луценко пояснил, что требует уволить главу САП Холодницкого. Вместе с тем, Холодницкий не явился на допрос в ГПУ.

Сам Холодницкий по данному поводу заявил: "Будем показывать и доказывать свою позицию. Я не прячусь и не боюсь", отметив, что потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес.

Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.

Источник "Цензор.НЕТ" сообщил, что "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины.

Позже Генпрокурор Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП Холодницкого, а также сообщил, что "прослушка" Холодницкого была санкционирована судом.

В Еврокомиссии по данному поводу заявили: "Это не производит хорошее впечатление".

Позже НАБУ обнародовало фрагменты "прослушки" Холодницкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3087361
 
 
 Топ комментарии
 
после того как этот
деятель от мальдивского
получил генерала прослужив месяц
я понял что толку от него не будет
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нет, это вЯликий реформатор в будкостроительной отрасли
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после того как этот
деятель от мальдивского
получил генерала прослужив месяц
я понял что толку от него не будет
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Ох, не заглянул таксист на форум цензора...
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"Вот что, ребята, пулемета я вам- не дам!"(с). Ну, ладно, а если серьезно, шо там в Киеве происходит? У вас шо, вместо обычного кустарника, уже в открытую конопля произрастает? И её можно открыто пользоваться? А я и не знал... Надо соседу рассказать, он в Киев мгновенно рванет.
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Ага! У меня- одно: после откровений вашего киевского ответственного лица. Или, я ошибся? И там- наркота потяжелее?
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Ну...Разговор мягко говоря ,ненормального. Если его такими аргументами можно так просто загнать в угол.
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Речь не о том. Речь о незаконной прослушке.
Можно на кого угодно организовать прослушку по заказу. На основании того, что кто-то что-то "услышал".
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нет, это вЯликий реформатор в будкостроительной отрасли
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Так если тарикнеувиновен, то выговор за что? Выходит, что из-за слов какого-то таксиста. Так пусть на ЦН зайдут. Тогда каждому первому чиновнику по сумме комментов по десять лет расстрела через повешенье можно давать не раздумывая. Кароч, мутная история.
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А на всяк случай,чтоб был...А вдруг война,а него нету выговора????
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Ну и что? Прослушка показала, что таксист сказал правду.
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Тридцать седьмой год какой-то. Дела шьют белыми нитками. Этот произвол остановит только тотальное сокращение правоохранительных органов и введение жесткой уголовной ответственности за фальсификацию дел и прочие злоупотребления со стороны правоохранителей.
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Відповідно, це замовна справа НАБУ, що і слід було очікувати.
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дурацок назарка , ти у своєму кабінеті наговорив на 7-10 років, а стрілки на таксиста переводиш та співробітників , яких ніколі не існувало у природі.
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Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра.
И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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Эти СБУшники ехали на детскую площадку?
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"...дал разговор двух работников..."
Петров и Боширов?
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а пословица гласит: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке"
какой толк в этой шавке лЮценковой, где рЭзультаты работы этого "борца с коррупцией", кто-нибудь знает?
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реформы работают, раньше пьяные сбу-шники на такси не ездили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОснованием для открытия дела против меня стал разговор двух пьяных эсбэушников, который подслушал таксист, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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