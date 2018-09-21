 Основанием для открытия дела против меня стал разговор двух пьяных эсбэушников, который подслушал таксист, - Холодницкий

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что толчок для открытия уголовного производства против него дал разговор двух работников СБУ, который услышал таксист. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я только недавно узнал фабулу (дела). Оказывается, таксист подвозил двух пьяных эсбэушников, которые между собой говорили, что Холодницкий взял взятку. Это стало единственным основанием для открытия негласных следственных действий. В результате от таксиста есть одно объяснение, эсбеушников не установили, производство закрыли уже после КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров"), - рассказал Холодницкий.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля после рассмотрения дела об освобождении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков в Квалифкомиссию прокуроров. Затем Генпрокурор Луценко пояснил, что требует уволить главу САП Холодницкого. Вместе с тем, Холодницкий не явился на допрос в ГПУ.

Сам Холодницкий по данному поводу заявил: "Будем показывать и доказывать свою позицию. Я не прячусь и не боюсь", отметив, что потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес.

Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.

Источник "Цензор.НЕТ" сообщил, что "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины.

Позже Генпрокурор Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП Холодницкого, а также сообщил, что "прослушка" Холодницкого была санкционирована судом.

В Еврокомиссии по данному поводу заявили: "Это не производит хорошее впечатление".

Позже НАБУ обнародовало фрагменты "прослушки" Холодницкого.