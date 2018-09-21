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 МИД РФ в ответ на санкции США посоветовал "ознакомиться с российской историей и не суетиться"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новые антироссийские меры США стали уже 60-ми по счету с 2011 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

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По словам дипломата, введение санкций "превратилось в некую национальную забаву" в США.

Кроме того, как отметил Рябков, продиктовать России свои условия "никогда и ни у кого не получится".

Он также заявил, что США "раскачивают глобальную стабильность нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях".

"Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться", - резюмировал замглавы МИД.

Напомним, 20 сентября Госдепартамент объявил о внесении в "черный список" 33 российских граждан и компаний, связанных со сферами обороны и разведки России.

Источник: https://censor.net.ua/n3087358
 
 
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"Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться", - резюмировал замглавы МИД."
Источник: https://censor.net.ua/n3087358

Вам бы самим свою историю вспомнить, мокшкане.))
И да, МИД россии с его терминологий окончатетельно превратился из дипломатического ведомства с гоп-стоп контору.
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Ага, назло янки кацапы сожгут кремль и мавзолей
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История РФ насчитывает 27 лет, и начинается с пожаирания американских гуманитарных окорочков
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Только сам хотел сказать -
пусть этот ид-т сам историю рашки почитает.... СССР как то покрепче была, и чем закончилась...
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Таак, смотрим, чё там в "ихней истории"...
Был совок - Нет совка... МИД РФ в ответ на санкции США посоветовал "ознакомиться с российской историей и не суетиться" - Цензор.НЕТ 4502
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вспомнить как спасали московию от голода два раза за последние сто лет?
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Историю...
Это типа когда пиндосы слали царской рабсочии гуманитарку? Картина Айвазовского...
Это типа когда пиндосы совкам слали ножки Буша?
Или когда благодаря Ленд Лизу...совок не свернулся до размеров Монголии?
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И да...за Ленд Лиз СОВОК не расчитался до сих пор!)))
Сралин тупо кинул пиндосов...
Собака укусила руку с которой жрала!)))
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история в двух словах: нам наших людей ни для чего не жалко...
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Американці добре пам'ятають ватні черги за "ніжками буша".
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Бахвальство и хвастовство дурака. Вспомните как за ножки Буша вы глотки рвали друг-другу в 90-х. А гуманитарку до сих пор не раздают ,а перепродают в секандхендах.
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США нужно внимательно ознакомиться с новейшей истории россии,а имнно в роли США.
Ведь без помощи США россии бы уже не существовало.
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Н
И больше никаких ошибок...
Никакой бля..ь ПОМОЩИ!
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Існувала б, тільки в значно вужчих кордонах. Роль США в цьому плані негативний.
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С какой из них?
Каждый царек на Роисе новую историю под себя писал. А один даже язык новый придумал и назвал его "русским".

Если знакомиться с историй Роиси по внешним источникам - то это хаос, мрак и ужас, не имеющие вобще никакого смысла.
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Россию придумал Пётр первый в 18 веке. Вот и вся история...
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У кацапов история простая - лезут пока лезется,потм сил нет - бросают и тикают. - В одной Германии столько оружия и техники оставили,что те лет десять не знали куда этот хлам деть.
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Вздрючь их Дональд, да поглубже и без лубриканта. 4)
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Суча (перепрошую) маскальська російська ІСТОРІЯ буде повернена на місце своє.
Гниди.
Все що понакрадали з РУСІ-України (і в ЕРМІТАЖІ, збудованому нашими ПРЕДКАМИ) повернете.
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Картина Айвазовского "Раздача продовольствия"

Три северных штата и общество Красного Креста несколько месяцев свозили в порты Америки гуманитарную помощь, а к концу зимы первых два суда, груженных мукой и зерном, отправились в далекую Россию. 1892 г.

Особенно впечатляет картина "Раздача продовольствия", где видим несущуюся русскую тройку, груженную продовольствием. А на ней крестьянин, гордо размахивающий американским флагом. Жители деревни в ответ машут платками и шапками, а некоторые, упав в придорожную пыль, молятся Богу и воздают хвалу Америке за помощь. Мы видим необычайную радость, восторг и нетерпение голодных людей.

Картины, написанные Айвазовским, категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.

У МЗС РФ у відповідь на санкції США порадили "ознайомитися з російською історією і не метушитися" - Цензор.НЕТ 5346
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Подумала, що зараз нагадаю москалям про їх "достоинство" картиною Айвазовського, а ви вже У МЗС РФ у відповідь на санкції США порадили "ознайомитися з російською історією і не метушитися" - Цензор.НЕТ 5741
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1918, Брестский мир - полная капитуляция России, около 30% национального достояния отдано немцам.
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В России нет исторической науки, только лакейская мифология © Ю. Поляков "Апофигей".
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МИД РФ хотел сказать "Не нужно суетиться, просто опустите занавес".
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Почему тогда молодое государство Нарассия не считается со старшими государствами? Например, Украина.
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Потому что "государство Нарассия не считается".
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у кинологов есть такой термин - агрессия страха (трусливая агрессия) -
серливая агрессия (по простому)
т.е от страха (иногда без причинного) может кусануть-цапнуть (даже хозяина), рыкнуть и убежать-спрятаться-обделаться-заскулить
от это мне и напоминает рашу... - серливая агрессия!
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А с чем знакомиться-то? На что намек? На окорочка Буша? На лендлиз, за который так и не расплатились? За сданную Сталину "под ключ" индустриализацию?
Может, смысл такой: "если нашей кодле жопа настанет. то наше быдло вам самим кормить придется"?
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Так и есть. Разница только в том, что они это преподносят с гордостью. ПидаРассеяне, одним словом.
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Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться

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Нема питань. Вспоминаем.
Как в конце ХІХ века США спасали Российскую империю от голода
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