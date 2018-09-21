 МИД РФ в ответ на санкции США посоветовал "ознакомиться с российской историей и не суетиться"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

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По словам дипломата, введение санкций "превратилось в некую национальную забаву" в США.

Кроме того, как отметил Рябков, продиктовать России свои условия "никогда и ни у кого не получится".

Он также заявил, что США "раскачивают глобальную стабильность нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях".

"Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться", - резюмировал замглавы МИД.

Напомним, 20 сентября Госдепартамент объявил о внесении в "черный список" 33 российских граждан и компаний, связанных со сферами обороны и разведки России.