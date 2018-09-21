 МИД РФ в ответ на санкции США посоветовал "ознакомиться с российской историей и не суетиться"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, введение санкций "превратилось в некую национальную забаву" в США.
Кроме того, как отметил Рябков, продиктовать России свои условия "никогда и ни у кого не получится".
Он также заявил, что США "раскачивают глобальную стабильность нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях".
"Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться", - резюмировал замглавы МИД.
Напомним, 20 сентября Госдепартамент объявил о внесении в "черный список" 33 российских граждан и компаний, связанных со сферами обороны и разведки России.
Источник: https://censor.net.ua/n3087358
Вам бы самим свою историю вспомнить, мокшкане.))
И да, МИД россии с его терминологий окончатетельно превратился из дипломатического ведомства с гоп-стоп контору.
пусть этот ид-т сам историю рашки почитает.... СССР как то покрепче была, и чем закончилась...
Был совок - Нет совка...
Это типа когда пиндосы слали царской рабсочии гуманитарку? Картина Айвазовского...
Это типа когда пиндосы совкам слали ножки Буша?
Или когда благодаря Ленд Лизу...совок не свернулся до размеров Монголии?
Сралин тупо кинул пиндосов...
Собака укусила руку с которой жрала!)))
Ведь без помощи США россии бы уже не существовало.
И больше никаких ошибок...
Никакой бля..ь ПОМОЩИ!
Каждый царек на Роисе новую историю под себя писал. А один даже язык новый придумал и назвал его "русским".
Если знакомиться с историй Роиси по внешним источникам - то это хаос, мрак и ужас, не имеющие вобще никакого смысла.
Суча(перепрошую) маскальська російська ІСТОРІЯ буде повернена на місце своє.
Гниди.
Все що понакрадали з РУСІ-України (і в ЕРМІТАЖІ, збудованому нашими ПРЕДКАМИ) повернете.
Три северных штата и общество Красного Креста несколько месяцев свозили в порты Америки гуманитарную помощь, а к концу зимы первых два суда, груженных мукой и зерном, отправились в далекую Россию. 1892 г.
Особенно впечатляет картина "Раздача продовольствия", где видим несущуюся русскую тройку, груженную продовольствием. А на ней крестьянин, гордо размахивающий американским флагом. Жители деревни в ответ машут платками и шапками, а некоторые, упав в придорожную пыль, молятся Богу и воздают хвалу Америке за помощь. Мы видим необычайную радость, восторг и нетерпение голодных людей.
Картины, написанные Айвазовским, категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.
серливая агрессия (по простому)
т.е от страха (иногда без причинного) может кусануть-цапнуть (даже хозяина), рыкнуть и убежать-спрятаться-обделаться-заскулить
от это мне и напоминает рашу... - серливая агрессия!
Может, смысл такой: "если нашей кодле жопа настанет. то наше быдло вам самим кормить придется"?
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Нема питань. Вспоминаем.
Как в конце ХІХ века США спасали Российскую империю от голода