 Порошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Telegraph.

Иск касается публикации, в которой говорилось, что Порошенко якобы тайно заплатил по меньшей мере 300 тысяч фунтов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС

В материале, опубликованном ВВС сообщалось со слов сотрудника украинской разведки в администрации Порошенко, что адвоката Трампа Майкла Коэна неофициально привлекли для организации встречи, потому что зарегистрированные лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне смогли получить для Порошенко только фотографию с Трампом. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.

В Администрации президента информацию назвали откровенной ложью, клеветой и фейком.