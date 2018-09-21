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 Политика Украины
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Все про:ВВС (168) иск (452) клевета (137) Порошенко (15437)

 Порошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph

Президент Украины Петр Порошенко подал иск против британского телерадиовещателя BBC за клевету.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Telegraph.

Иск касается публикации, в которой говорилось, что Порошенко якобы тайно заплатил по меньшей мере 300 тысяч фунтов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС

В материале, опубликованном ВВС сообщалось со слов сотрудника украинской разведки в администрации Порошенко, что адвоката Трампа Майкла Коэна неофициально привлекли для организации встречи, потому что зарегистрированные лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне смогли получить для Порошенко только фотографию с Трампом. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.

В Администрации президента информацию назвали откровенной ложью, клеветой и фейком.

Источник: https://censor.net.ua/n3087355
 
   
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пусть в офшорную Панаму иск подает.
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Это, наверное, опять загадочный Пётр Инкогнито был. Уже второй раз нашего Петруху подставил.
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Нет....
Просто его унизили....
Петя 800 штук заплатил, а ВВС о каких то жалких 400 -т наврала!
Имидж принизила!
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Наслышаны, наслышаны о ВВСишных стандартах
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Личное, "непосильным трудом нажитое" состоянийо под
ударом!😱
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Питання честі стосується суми виплаченого гонорара?
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Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.

О бабле и его количестве ни слова. Хотя странно, конечно. Я бы попробовал шото слупить с ББС, если б был уверен, шо они сбрехали.
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Они принизили мое достоинство!!! Я что им, нищеброд из Африки, ВСЕГО 400 штук платить??!! Они что, не понимают, что я с легкостью могу и 40 лямов баксов за такую встречу отдать?!
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Ну, если головная контора попадет на лавандос, будет повод и мотивация прикрыть кацапское отделение.
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У ВВС русская служба подразумевает всего лишь вещание на русском языке. Никакой отдельной политики там нет. Эта служба существует со времён Совка, там же работал Сева Новгородцев.
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Но там вполне могли и могут присутствовать агенты Терезы.

Ганна Герман
1991-2002 - кореспондент міської газети «Ратуша» (Львів).
Водночас - вільний співробітник Радіо «Свобода».
Із 1997 - кореспондент «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» у Варшаві.2002-2004 - директор Київського бюро «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» (Radio Free Europe / Radio Liberty).
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Правильно сделал! Ведь 400 тысяч баксов это не 300 тыщ фунтов стерлингов, а всего 292. Брехуны британские Порошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 8947
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1,5% военного сбора с доходов каждого официально работающего украинца покроют любые безумные свынячьи расходы Порошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 2013
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А я пока помолчу. ВВС, в некотором плане, покруче чем ВВС, то есть Би-Би-Си- покруче, чем Вэ-Вэ-эС. Потому, связываться с этой корпорацией- чревато. Жду-с-с-с... ответки от ВВС.
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пора давно на Пороха в суд подать за его предвыборную брехню!
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"...Тоскливым монотонным голосом я поведал ему всю эту грязную историю. Он слушал, пожевывая потухшую сигару. Его лицо оставалось бесстрастным. В конце своего рассказа я почти извиняющимся тоном сказал: - Я просто должен был дать им свои отпечатки, Родж. Вы же понимаете! Отказаться было бы не по-бонфортовски. - Не волнуйтесь, - сказал Родж. - Что? - Я сказал «не волнуйтесь». Когда поступит ответ из Бюро Идентификации в Гааге, вас будет ждать маленький но приятный сюрприз, а нашего экс-приятеля Билла - большой, но неприятный. Если он получил часть своих серебренников наперед, то скорее всего, ему придется расстаться с ними. Надеюсь, что его заставят сделать это. Я прекрасно понял, что Родж имел в виду. - О, но Родж они ведь на этом не остановятся. Есть масса других возможностей. Общественная безопасность... Да и вообще, другие места. - То есть вы думаете, что мы были недостаточно осторожны? Шеф, я знал, что подобное может рано или поздно произойти. С того самого момента, как Дэк объявил о претворении в жизнь плана «Марди Грас», началось заметание следов. Везде. Но я почему-то решил, что Биллу об этом знать не обязательно. - Он пососал свою потухшую сигару, вынул ее изо рта и повертел в руках. - Бедняга Билл...".
Надеюсь, из того "сотрудника украинской разведки" ВВС тоже выбъет эти "тридцать сребреников"...
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Фу блин, прочитал БиБиСи как Военно Воздушные Силы

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Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.

У иуды есть достоинство?
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Український розвідник має рацію. Ось такий був діалог між першими особами:
Пєтя - Дональд, а може за триста?
Дональд - Триста у тракториста, Пєтя! Чотиреста!
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Примерно так их расценивал и СССР Хуже дивизии стратегических бомбардировщиков.
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А шо так слабо?Треба було на Интер,або 112й Порошенко подав позов проти британського BBC за наклеп, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 3911
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"посольство Украины в Вашингтоне смогли получить для Порошенко только фотографию с Трампом"....шоб как сбушник на детской площадке...любовался фотой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph
 
 
 
 
 
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