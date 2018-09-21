 Порошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Telegraph.
Иск касается публикации, в которой говорилось, что Порошенко якобы тайно заплатил по меньшей мере 300 тысяч фунтов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Адвокаты президента утверждают, что эта информация не соответствует действительности и ставит под удар его личное достоинство.
Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС
В материале, опубликованном ВВС сообщалось со слов сотрудника украинской разведки в администрации Порошенко, что адвоката Трампа Майкла Коэна неофициально привлекли для организации встречи, потому что зарегистрированные лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне смогли получить для Порошенко только фотографию с Трампом. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.
В Администрации президента информацию назвали откровенной ложью, клеветой и фейком.
Просто его унизили....
Петя 800 штук заплатил, а ВВС о каких то жалких 400 -т наврала!
Имидж принизила!
ударом!😱
О бабле и его количестве ни слова. Хотя странно, конечно. Я бы попробовал шото слупить с ББС, если б был уверен, шо они сбрехали.
Ганна Герман
1991-2002 - кореспондент міської газети «Ратуша» (Львів).
Водночас - вільний співробітник Радіо «Свобода».
Із 1997 - кореспондент «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» у Варшаві.2002-2004 - директор Київського бюро «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» (Radio Free Europe / Radio Liberty).
Надеюсь, из того "сотрудника украинской разведки" ВВС тоже выбъет эти "тридцать сребреников"...
у него есть
У иуды есть достоинство?
Пєтя - Дональд, а може за триста?
Дональд - Триста у тракториста, Пєтя! Чотиреста!