 Цель Путина - власть в России и за ее пределами. Порошенко сосредоточен на том, что можно сделать для Украины, - Волкер

Об этом рассказал Волкер в интервью "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

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"Считаю, что цель президента Путина - это власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Также он стремится к власти, чтобы влиять за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны. Каждый имеет свою точку зрения на политику. Вам может нравиться чья-то политика может не нравиться, но я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства", - заявил спецпредставитель Госдепа.

В этом же интервью Волкер подчеркнул, что если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно.