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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (15437) Путин (24236) Волкер Курт (297)

 Цель Путина - власть в России и за ее пределами. Порошенко сосредоточен на том, что можно сделать для Украины, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин стремится к власти внутри страны и влиянию за ее пределами, а президент Украины Петр Порошенко хочет сделать больше для своего государства.

Об этом рассказал Волкер в интервью "112 Украина", передает Цензор.НЕТ

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"Считаю, что цель президента Путина - это власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Также он стремится к власти, чтобы влиять за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны. Каждый имеет свою точку зрения на политику. Вам может нравиться чья-то политика может не нравиться, но я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства", - заявил спецпредставитель Госдепа.

В этом же интервью Волкер подчеркнул, что если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно.

Источник: https://censor.net.ua/n3087351
 
 
 Топ комментарии
 
Все, Волкера в порохоботы сейчас запишут
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на усрусь весной тоже так пишут...
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Все, Волкера в порохоботы сейчас запишут
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Та не. В приколисты, потроллившего вчепывшегося во власть как воша в кожух офшорного брехуна
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Трампу еще не надо щелкать фейсом, и с хуйлом хороводы водить.
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Порошенко сосредоточен на ограблении народа Украины!
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не ну этот был хайповый.....думал обычным не заметим....может шуфрич бойко мураев или сам рабинович??? они такие похожие в глупостях и продажности...
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Второй раз мистер Волкер радует, сегодня. Шо-нибудь к-э-э-э-эк выдаст, аж второй раз новость читать приходится. Шоп понять, это он на шоу "Квартал-95" забрел, или интервью дает, без тени иронии. Эту новость, наверное, придется в третий раз прочитать... Бо со второго, я так и не въехал...
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Квартал 95 кошерное шоу для дебилов с низким IQ😁
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Тогда встречный вопрос: а таких сколько? Есть статистика? Бо меня это тоже стало интересовать.
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Найважлмвіше в останньому абзаці, остальне так, хєрня:

В этом же интервью Волкер подчеркнул, что если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно.
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А вот и нет! Вы просто откройте эту новость... и прочитайте до конца, шо он там имел ввиду. А потом- с выводами спешите.
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А куда он двигаться собрался? Узаконить промосковские образования на Донбассе и под них переписать Конституцию Украины, как того хочет ху...ло?
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а президент Украины Петр Порошенко хочет сделать больше для своего государства

1. Если речь об Украине - то это не его государство, а наше.
2. Если речь именно о его государстве, то это неплохо получается - Рошен и МИБ процветают.
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теперь госдеп можно записть в порохоботы...
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Стопудово.
Или в клинические идиоты. Бо наши местные искперды знают лучше Госдепа.
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И нос так бац! И на пять сантиметров вырос
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Було б непогано. Бо я, особисто, вже задовбался чекати "нової історії успіху". Хоча й не дуже розумію, що це означає. Сінгапур? Бо мені здається, що скоріше потрібно Чілі.
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Ну, по крайней мере, даже озабоченностью- не пахнет.
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один - мастер спорта по дзю-до , другой - алкоголик, спивающий колядки Цель Путина - власть в России и за ее пределами. Порошенко сосредоточен на том, что можно сделать для Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 3570
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В повітрі запах виборів гуляє…
Біг-борди ставлять… Певно, для краси…
Той булаву до пуза приміряє…
А той хова судимість у труси…

Хтось з вилами стриба, як навіжений...
Хтось з олігархами посмоктує кальян…
І кожному ті президентські гени
у кумпол б'ють, як Вінницький фонтан!

І кожен з них себе у груди тиця,
та в мікрофон дереться, як баран,
що він є намбер ван від опозиції,
чи то, мовляв, від влади - намбер ван!..

У кожного є ціль красива, й світла.
І кожен знає, де сидить вона.
Та як нам потім видертися звідти,
навряд чи хто із претендентів зна...

Одні і ті ж… Все гладко в них, і гарно…
Лишень при них, нас горе омине!
- П'ять гривень - бакс, як президентом стану!..
- Куб газу - гривня! Виберіть мене!..

І навіть той, хто все просрав наразі,
на другий термін преться все одно!
Хоч мав би вже сидіти у тюрязі,
а не товкти у вуха нам лайно!..

Хоча… Кому це я?! Така вже в нас традиція
одних злодюг приводить до вінця!
І обирати, дивлячись по пиці,
що пика та усім нам обіця!..
..........................................................

Дивився виступ президента вчора…
Предостеріг - без нього нам хана!..
Напевно, вибори, таки, і справді скоро…
Бо запахи «шанелі»… І лайна…
🤑
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о-хо-хо. даже в нищей Сомали или Чаде есть что украсть. Я не думаю что Порох сам лично принимает участие в коррупции. Он очень публичен и за ним очень пристально следят. Его основная вина, что он оказался "без яиц" и оставил у "кормушки" многих прихлебателей, и не только оставил, но и притащил новых. Рыги как контрольровали 80% всех поставок на укрзализныцю так и контролируют. Мертветчук как держал рынок сжиженного газа, так и продолжает. И так во всем. Про Ахметку и Фирташа молчу. Порошенко хорош для картинки, красивый, кучерявый, говорит по англицки )))), всяко лучше легитимного. Но он сильно замазан в украинском бизнесе. И правило "своих не трогаем" соблюдает.
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Настоятельно прошу поддержал эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!!!
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Не смотрите это говно и оно исчезнет как шустер.
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"Порошенко сосредоточен на том, что можно сделать для Украины!"
- єто все что нужно знать о Волкере
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А шо нужно знать о тебе, шоб понимать ценность этого твоего высера?
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Это мнение человека, который прилетает в Украину, что бы обсуждать вопросы с президентом и его командой. Он знает политику пуйлА и политику кондитерА, конечно они отличны друг от друга. Не думаю, что президент и его окружение, будет обсуждать с Волкером вопросы, своих финансовых оборуток и отношение к украинцам. А так да, государство, где можно грабить свой народ постоянно, почему бы и не поговорить высоком?
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Волкеру тайно подмешивают рошенки в утренний кофе вместо сахара
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Шо то кацапов на этой ветке мало. Новые методички получают похоже... Мета Путіна - влада в Росії та за її межами. Порошенко зосереджений на тому, що можна зробити для України, - Волкер - Цензор.НЕТ 8428
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель Путина - власть в России и за ее пределами. Порошенко сосредоточен на том, что можно сделать для Украины, - Волкер
 
 
 
 
 
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