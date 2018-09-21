 В школе-интернате в Ривненской области отравились семеро детей и двое взрослых

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"В инфекционное отделение Здолбуновской ЦРБ с признаками острой кишечной инфекции с 19 по 20 сентября 2018 г. госпитализированы 7 воспитанников КУ "Мизоцкая специализированная общеобразовательная школа-интернат I-II ст." и двух работников данного учреждения (воспитателя и повара)", - сказано в сообщении.

Отмечается, у всех 9 больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С. Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились к медикам после обработки полей, - местные СМИ. ВИДЕО

Специалистами ГУ "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводится эпидрасследование данной вспышки и выясняются причины ее возникновения.