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 В школе-интернате в Ривненской области отравились семеро детей и двое взрослых

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе-интернате в одном из поселков Ривненской области. В больницу госпитализировали девять человек, среди которых семеро - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"В инфекционное отделение Здолбуновской ЦРБ с признаками острой кишечной инфекции с 19 по 20 сентября 2018 г. госпитализированы 7 воспитанников КУ "Мизоцкая специализированная общеобразовательная школа-интернат I-II ст." и двух работников данного учреждения (воспитателя и повара)", - сказано в сообщении.

Отмечается, у всех 9 больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С. Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь.

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Специалистами ГУ "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводится эпидрасследование данной вспышки и выясняются причины ее возникновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087350
 
 
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