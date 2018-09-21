 Арестованный оккупантами крымскотатарский активист Чапух прекратил голодовку: его состояние ухудшилось, - Денисова

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Асан Чапух прекратил голодовку. После шестидневной отказа от питания и не предоставления ему надлежащего лечения, ему стало еще хуже. Он прекратил свой самый жесткий и сложный из всех протестов - голодание. Еще вчера утром ему было настолько трудно, что он не мог самостоятельно ходить. На встречу с адвокатом Асана под руки выводили другие заключенные. А теперь его состояние здоровья стало еще хуже. Мне жаль, что до сих пор, даже после моих обращений к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, Асану так и не предоставлена медицинская помощь. Жду скорейшей реакции и срочных действий МИД РФ на ноту нашего МИД. Такое жесткое отношение к крымскотатарскому активисту не могу назвать иначе, как преднамеренные, целенаправленные пытки", - заявила она.

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В Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.