 Вывезенные после выбросов с завода "Крымский титан" дети с юга Херсонщины вернулись домой, - ОГА

Об этом Крым.Реалии сообщил 20 сентября заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан, передает Цензор.НЕТ.

"Всего было вывезено 519 человек – это дети и около 50-60 сопровождающих (мамы, учителя). На сейчас в оздоровительных лагерях никого нет. Дети и их родители изъявили желание вернуться домой. Местная власть помогла, дети уже дома", – рассказал Чабан.

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По его словам, 20 сентября на территории Чаплинского и Каланчакского районов не выявлено превышения предельно допустимых концентраций химических веществ.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.