 Автомобиль работников обслуживающей терминалы компании обстреляли в Одессе. Двое мужчин ранены, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

Происшествие произошло в Приморском район: "Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены".

Отмечается, что сейчас в городе введен оперативный план "Сирена".

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На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.