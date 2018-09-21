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 Автомобиль работников обслуживающей терминалы компании обстреляли в Одессе. Двое мужчин ранены, - полиция

В Одессе правоохранители расследуют обстоятельства нападения на работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

Происшествие произошло в Приморском район: "Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены".

Отмечается, что сейчас в городе введен оперативный план "Сирена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. Патрульная полиция задержала 14 человек

На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Источник: https://censor.net.ua/n3087344
 
 
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После ментовской реформы авакава стало еще хуже.
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делится нужно!парни на оплату коммуналки взяли баблишка
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нда... надо бы еще вертолетов докупить!!!
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Одесса... Если не Харьков и не Киев- то непременно Одесса. Я таки люблю свой тихий Мариуполь. Кому-то не нравится обилие ментов и патрулей? А мне- очень даже нравится! Я- спокоен. Если бы ещё и "скорые" перестали выть... И- вполне можно жить.
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То ты в Париже небыл, там все менты постоянно ездят с включенными сиренами, козлы...
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Я бывал в Париже не менее 6 раз, возможно- более. Полицаи, отчего-то- не запомнились. А вот байкеры сумасшедшие- вот те- запомнились. Именно на спортягах. Таких у нас нет. И Слава Богу.
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***
- Алло! Доброго вам дня, господин полицейский? Это хозяин ювелирного
магазина вас беспокоит! Мине хотят ограбить!
- Кацман! Опять Вы? Мы ничем не можем Вам помочь.
- Ну как же ж так..?. Я чэсно плачу налоги... Я трэбую...
- Послушайте.... По закону, если клиент попросил у вас скидку в размере
двух процентов от стоимости товара, это совсем не считается грабежом!
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Автоматники мабуть із Придністров'я, де сама більша пенсія 100 баксів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль работников обслуживающей терминалы компании обстреляли в Одессе. Двое мужчин ранены, - полиция
 
 
 
 
 
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