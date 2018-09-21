 Автомобиль работников обслуживающей терминалы компании обстреляли в Одессе. Двое мужчин ранены, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.
Происшествие произошло в Приморском район: "Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены".
Отмечается, что сейчас в городе введен оперативный план "Сирена".
На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.
- Алло! Доброго вам дня, господин полицейский? Это хозяин ювелирного
магазина вас беспокоит! Мине хотят ограбить!
- Кацман! Опять Вы? Мы ничем не можем Вам помочь.
- Ну как же ж так..?. Я чэсно плачу налоги... Я трэбую...
- Послушайте.... По закону, если клиент попросил у вас скидку в размере
двух процентов от стоимости товара, это совсем не считается грабежом!