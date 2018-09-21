 Надо подготовить новый закон о гражданстве, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Во-первых, никакой совместной практики в Европейском союзе нет. У каждой страны есть практика своя. И это понятно, определено историей, своей политикой и прочее", - заявил Климкин, прокомментировав заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что двойное гражданство является якобы обычной практикой в ЕС.

"Но давайте скажем честно - в нашем законодательстве нет наказания, ни, включая административное, за двойное гражданство. Если ты государственный служащий, военный - это другое дело, но наказания как такового нет в принципе", - отметил Климкин.

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"Единственное, что у нас записано в законе о гражданстве - мы всегда рассматриваем всех граждан, даже если у них два гражданства, как гражданина Украины. Но этого мало. Давайте сделаем один решительный шаг и подготовим новый закон о гражданстве", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

В связи с этим он отметил, что МИД неоднократно предлагал различные идеи, но "это очень чувствительный вопрос".