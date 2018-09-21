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 Политика Украины
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Все про:гражданство (843) МИД (4723) Климкин (1823)

 Надо подготовить новый закон о гражданстве, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает подготовить новый закон о гражданстве в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Во-первых, никакой совместной практики в Европейском союзе нет. У каждой страны есть практика своя. И это понятно, определено историей, своей политикой и прочее", - заявил Климкин, прокомментировав заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что двойное гражданство является якобы обычной практикой в ЕС.

"Но давайте скажем честно - в нашем законодательстве нет наказания, ни, включая административное, за двойное гражданство. Если ты государственный служащий, военный - это другое дело, но наказания как такового нет в принципе", - отметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии

"Единственное, что у нас записано в законе о гражданстве - мы всегда рассматриваем всех граждан, даже если у них два гражданства, как гражданина Украины. Но этого мало. Давайте сделаем один решительный шаг и подготовим новый закон о гражданстве", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

В связи с этим он отметил, что МИД неоднократно предлагал различные идеи, но "это очень чувствительный вопрос".

Источник: https://censor.net.ua/n3087339
 
   
 Топ комментарии
 
давно пора, особенно по части отвественности за нарушение закона
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В связи с этим он отметил, что МИД неоднократно предлагал различные идеи, но "это очень чувствительный вопрос". - конечно чувствительный, у большинства членов правительства и депутатов по 2-3 паспорта на кармане...

И самолеты стоят с вещичками на случай, если гречкосеятелей достанет все....
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и не забыть рассмотреть закон о лишении гражданства ...
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танунах!..озабоченности уже не помогают???
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Сколько бы вы законов раз не меняли,экономика как стояла так и стоит.
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Кондитерское производство очень даже процветает... у одного производителя.
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давно пора, особенно по части отвественности за нарушение закона
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ага. так и будет. все полуукраинские Ылиты с двойным, а то и тройным, гражданством так и позволят лишить себя возможность распрощаться с отрехвормированными руинами.
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В связи с этим он отметил, что МИД неоднократно предлагал различные идеи, но "это очень чувствительный вопрос". - конечно чувствительный, у большинства членов правительства и депутатов по 2-3 паспорта на кармане...

И самолеты стоят с вещичками на случай, если гречкосеятелей достанет все....
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и не забыть рассмотреть закон о лишении гражданства ...
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Вже дэПутани прийняли - майже у всіх ще по одному громадянству забугорному, а то й
по два...Соєвий теж не відстав з швейцарським..
🤑
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и шо? сколько паспортов у порошенка, звягильского и прочих дряней ?
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Можна пропонувати звичайно. Але чемоданна ВР, ніколи цього не прийме, Україна і паспорт у них для обкрадання, а для проживання і витрачання у них інші варіанти.
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Не примут они закон против самих себя))
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Значит голосовать нужно не за гречку!
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перша стаття - кількість паспортів?! - від нуля до безкінечності - міжзоряні (зоряна-шкіряка, не згадувати))) контакти ніхто не відкидає! Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3502 Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3502 Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3502
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И это всё, что касалось заявлений "мы это так теперь не оставим, это скандал"(по поводу выдачи венгерских паспортов)? В принципе это то же самое, что произошло в крыму и на востоке, другое государство выдаёт паспорта, а потом забирает территории.
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Что они могут забрать? Береговский район?
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Начнут с Берегово, а если сопли будем жевать, там и Румыния с Польшой подтянется.
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Если ты государственный служащий, военный - это другое дело
Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5286
За исключением если ты Депутат или Президент.
.
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Наверное нужен закон о лишении гражданства за бездарное руководство страной и экономикой,а то одни и те же морды от выборов до выборов а жить людям всё хуже и хуже.
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Нащо мені ще якесь друге громадянство, якщо я це ледве забезпечую?
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Это такая же тема, как и депутатская неприкосновенность. Пиариться будут долго, но никогда не примут
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Та ні - не така. По суті, сказане Міністром ЗС, явне виправдання дій Угорщини на території України і послабляє зовнішню політику України. Адже він (Клімкін) протиправні дії Угорщини на території нашої держави виправдовує недосконалим українським законодавством.
Як це знайомо і як це характерно для ...
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Выдать всем долб...м ПАСПОРТА НЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ!
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Гражданство, значит, сказал Климкин. Чего это он так резко озаботился? Его более волнует израильское или венгерское? У меня есть шесть паспортов моряка, самых разных флагов. Но, гражданство- единственное- Украины. Надеюсь- так и останется. А Климкина, таки озаботил вопрос... Ну, ладно, поглядим, к чему это.
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подожди еще пару лет, какие то уебки, пока петух в жопу не клюнет не Х,,,Я не надо, зауральские обосцанные цыгане чудят на Закарпатье, а у них законов блядь нету, так разрывайте с этими ПИДОрашенскими затычками дип.отношения и ганите их на Х,,,Й, а тех кто с двойным гражданством лишить Украинского!!!
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Вдуматься только, на евробляхах ездить нельзя, а вот государственные служащие и даже гарант имеют по несколько паспортов других стран ето можно. На кого спрашиваются тогда работают ети *граждане*? В нормальной стране уже бы за измену Родины на 20 лет посадили бы.
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Все это попытка вылечить ангину цианистым калием. Человек не собственность государства. Сначала запретим двойное гражданство, а потом что? Железный занавес? Вернуть совок?
И ладно еще, можно дать по рукам мадярам или москалям, у которых к нам территориальные претензии. Но какой вред от гражданства какой-нибудь Швеции или Новой Зеландии? Зачем и их тоже запрещать.
Начните наконец борьбу с коррупцией, суки позорные. Тогда будет расти экономика, зарплаты, и никому нафиг не сдасться та несчастная мадьярская корочка.
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Да, исключение должно быть только для чинуш, силовиков и депутатов. Есть двойное гражданство - на*уй с пляжа. Выбирай сам - или полная свобода, или теплое место на госслужбе но с ограничением некоторых привилегий, в том числе и двойного гражданства.
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П че Вадик Рабинович на картинке то ихображен?)))
Он же агент КГБ ЖОЛУДЬ)))
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Депутат, впійманий на подвійному громадянстві, терміново визнав провину і вніс законопроект про легалізацію подвійного громадянства. Молімося, браття, щоб «правоохоронці» не викрили ненароком якогось депутата - педофіла…

🤑
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Почему крысчанам даете паспорта украинские?
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Вони українці, які тимчасово перебувають під окупацією.
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Кто не из Курска, не картавит и стоя не апплодируеттоварищу Сталину Порошенко, тот не гражданин
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"Біда українців не в зрадниках, вони є в кожній нації, а в тому, що українці зрадників не карають, бо занадто толерантні і пробачають Іудам. От цю практику потрібно припиняти, бо безкарність породжує зло." © Микола Коханівський
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Вот это "Голос не мальчика, но мужа...". Давно пора... Не имеет права человек, имеющий гражданство иной страны, занимать какую-то должность, хоть на государственной службе, хоть выборную. При выдвижении должен, в обязательном порядке, в письменном виде, подтверждать отсутствие гражданства иной страны. При выявлении подобных фактов, уже после назначения или избрания - отстранять от исполнения должностных обязанностей и привлекать к уголовной ответственности, как за подделку документов... (В Японии, например, в Конституции заложен прямой запрет иностранцам даже недвижимостью на территории государства, владеть... Только аренда...).
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В новий закон про громадянство потрібно включити положення про чесну виплату зарплат , хоча б на рівні Польщі . Заборонити працедавцям дурити робітників . Тоді буде якийсь резон .
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прально - рабов народ нужно держать в кулаке,а на повышение уровня жизни наплевать
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Дочка спрашивает:
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср@ть прилетают сюда»
🤑
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надо к народу относится по человечески, а не грабить его и уничтожать
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власть всегда относится к народу так, как он ей это позволяет.
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Пчелы против меда?
Вот так быдлоэлита собственными руками себя, любимых, обидит? Верю! Как верю и в беспощадную борьбу с коррупцией, честных судей и наличие совести у чавкающих возле корыта.
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Я б предложил оставить двойное гражданство, но ввести обязательную регистрацию иностранных паспорто и уплаты штрафа за скрытие таких. А также ввёл бы лишение украинского гражданства за сепаратизм и любой намёк на это с возможностью выдворения таких "граждан" в страну, где у них второе гражданство!
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не штрафа, а срока за сокрытие. Если окажется, что госслужащий или депутат имеет второе гражданство то и шпионаж.
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Как он будет физически проверять двойное гражданство? запросы по всему миру рассылать Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2292 . Да уж. Вот кто их учил вот таких климкиных и где
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дык он же москалюка!Родился: 25 декабря 1967 г. (возраст 50 лет), Курск, Россия
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Так он походу еще и ЯО сдал. был этим Наступні кілька років фізик працював аташе, згодом третім, а потім другим секретарем Департаменту військового контролю та роззброєння Міністерства закордонних справ України.[4]. У Департаменті роззброєння працював до 1997 року. Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4000
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фейк, наверное. наверное такое невозможно)))
24.02.2017, 19:52:27 556 3.9 6
Абсолютное большинство депутатов ВРУ, чиновников высшего ранга (Министры, аппарат Президента Украины и другие) являются гражданами других стран.

Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на свои источники в кругах европейских политиков.

По нашим данным, по меньшей мере 90% нынешних политиков имеют двойное, а некоторые и тройное гражданство.

Это полностью объясняет нынешнею ситуацию в Украине, где коррупция и бизнес среди украинских политиков перешли черту здравого смысла.

Объясняет и то, почему нынешние политики не стремятся видеть Украину в ЕС и не стремятся проводить реформы правосудия, реально бороться с коррупцией и потакают войне.

Ответьте сами себе на вопрос: Зачем им это? Если они здесь на заработках, а дети и жены абсолютного большинства нынешних политиков уже давно живут и учатся не в Украине а в элитных зарубежных университетах. Даже дети Президента Украины предпочли Лондон вместо Киева, показывая своим примером, всей стране, убожество украинского образования. Их папа врет, что все не так… Но детей все же решил отправить подальше от своего бизнеса (президенства) и упрятал в Лондоне.

Нищета, коррупция и беззаконие в стране вполне устраивают наших политиков для зарабатывания ошеломительных состояний, а после, являясь подданными других стран, большинство из этих так называемых политиков покинут страну и будут «Патриотами Украины» уже в Фейсбуке, присылая нищим гражданам Украины красивые фотографии в вишиванках из разных уголков мира.

По нашим данным, украинские депутаты предпочитают гражданства островов и отдаленных, малоизвестных республик. Во первых, это курортные зоны которые имеют безвизовый режим с большинством цивилизованных стран мира, во вторых там оформлены их счета и бизнес.

Есть и те, кто являются гражданами даже Великобритании, Израиля, Германии, Франции, Венгрии.

Есть даже уникумы с 3 и 5 паспортами разных стран мира.

По нашим данным, гражданство Израиля имеет также Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман, а Президент Украины еще в далеком 2000 году получил гражданство Франции. На данный момент не известно, отказался он от него или нет.

Мы считаем, что НАБУ, миграционная служба и другие контролирующие органы должны незамедлительно проверить указанные нами факты, поскольку в стране где депутаты, чиновники в плоть до Премьер-Министра являются гражданами других стран, порядка и реальных реформ никогда в жизни не будет даже теоретически.

Ранее сообщалось, что с приходом «гастролеров» к власти, Украина стала самой коррумпированной страной Европы. За 3 года мы «здобулы» первую отметку в Европе по нарушению прав человека. Мы стали самой нищей страной Европы с самыми богатыми политиками-гастролерами которые даже по документам не являются украинцами.

www.bbcccnn.com.ua
[фейк, наверное. наверное такое невозможно))) / const07 / Блоги / ЖЖ.инфо]: Посмотри! http://zhzh.info/blog/2017-02-24-20973
😺
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зачем им поднимать уровень жизни народа, зачем им добровольно повышать заработную плату, если они привыкли, что на них народ пашет за три копейки..
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Доброго ранку, Клімкін.
Прокинувся через 4,5 роки.
Як, добре спалося?
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Интересно, а я являюсь украинской подданной. Паспорт то у меня португальский, но от украинского не отказывалась. Критиковать можно, но он прав. Навести порядок, подкрепленный цементным законом. Только закон должен быть один для всех.
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Подданой нет, так как у нас не монархия, а Гражданской Украины, да являетесь.
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да нет, правильно в документальном языке написано. а Национальность украинка при португальском подданстве или гражданстве. Как вам будет угодно.
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Вы сами то прочитали что написали? У Вас есть паспорт Украины?
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Вот введут закон, что только одно гражданство можно иметь. Какое выберешь? Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7853
Мой паспорт со старой родины сразу улетит в мусорку.
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на данный момент я португалка, но уже задумываюсь о будущем, примериваюсь к льготной пенсии в Португалии, если повезет...….вид на жительство всегда можно попросить в Украине. У меня там все родственники и сын уехал тоже домой, в Украину. А старая Родина у вас то какая, я думала, что она только ОДНА.
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По Конституции, существует одно гражданство.
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Короче,если гражданство не важливо,то чому все прутся рожать в США?
-Це ти про Омеляна куме?
-Як вариант Треба підготувати новий закон про громадянство, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5480
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Так, це "чутливе" питання - увесь кабмін разом з адміністрацією пріпіздєнта мають друге громадянство - Ізраїлю, Швейцарії, Австрії, Німеччини, США, Британії, і навіть Хуйлостану...
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Надо подготовить новый закон о гражданстве, - Климкин
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Гнать вас надо, шоколадную банду.
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А смысл? Порошенко мы все равно выгоним на выборах. А законов наши мутанты напринимали и так вагон и маленькую тележку. Дай Бог что бы хоть половину выполняли. Давайте лучше Пети деньги на билет в Ростов соберем.
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Можно купить участок на луне и оформить лунный паспорт (в Киеве)
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Все правильно...
Получил паспорт любого другого государства кроме паРаши...штраф...большой..
Получил паспорт паРаши...срок...большой...
Вот такой нужен Закон....
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Обязательно прописать права граждан - только Гражданин может владеть землёй, ресурсами, полезными ископаемыми. Если у чела двойное гражданство - Штраф - в процентах от имущества, с правом выбора гражданства.
Обязательные льготы для граждан.
Если этого в законе не будет, то снова совдепия.
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Ну да, давайте с двойным гражданством бороться запретами, с массовым выездом заробитчан - введением выездных виз, а с критикой властей - тюремными сроками. Совок в его "лучшие" годы.
Лучше повышайте уровень жизни и доходов населения, от этого напрямую зависит престижность гражданства. А хотите бороться запретами - едьте в паРашу, там таких эффективных менеджеров ценят
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кацапы угрожают, что будут раскидываться своими пачпартами в Украине, налево и направо миллионами штук.. Давно пора с этим что-то делать, для начала ввести визы со страной агрессором!
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Какой закон, гарант кому хочет тому и дает и плевал он на твой закон. Взять санитарку, дал и все, хотя у нее осталось американское. Ему пое........ ть твои законы.
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Потрібно узаконити подвійне громадянство,але з тільки країнами учасницями Євросоюзу.Ми ж європейська країна,туди рвемось,відрили б українцям нові можливості.Можливо також з США,Канадою,Ізраїлем.

А от з росією і всякими чуркістанами нах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо подготовить новый закон о гражданстве, - Климкин
 
 
 
 
 
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