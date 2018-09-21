 Надо подготовить новый закон о гражданстве, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".
"Во-первых, никакой совместной практики в Европейском союзе нет. У каждой страны есть практика своя. И это понятно, определено историей, своей политикой и прочее", - заявил Климкин, прокомментировав заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что двойное гражданство является якобы обычной практикой в ЕС.
"Но давайте скажем честно - в нашем законодательстве нет наказания, ни, включая административное, за двойное гражданство. Если ты государственный служащий, военный - это другое дело, но наказания как такового нет в принципе", - отметил Климкин.
"Единственное, что у нас записано в законе о гражданстве - мы всегда рассматриваем всех граждан, даже если у них два гражданства, как гражданина Украины. Но этого мало. Давайте сделаем один решительный шаг и подготовим новый закон о гражданстве", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
В связи с этим он отметил, что МИД неоднократно предлагал различные идеи, но "это очень чувствительный вопрос".
И самолеты стоят с вещичками на случай, если гречкосеятелей достанет все....
по два...Соєвий теж не відстав з швейцарським..
🤑
За исключением если ты Депутат или Президент.
.
Як це знайомо і як це характерно для ...
И ладно еще, можно дать по рукам мадярам или москалям, у которых к нам территориальные претензии. Но какой вред от гражданства какой-нибудь Швеции или Новой Зеландии? Зачем и их тоже запрещать.
Начните наконец борьбу с коррупцией, суки позорные. Тогда будет расти экономика, зарплаты, и никому нафиг не сдасться та несчастная мадьярская корочка.
Он же агент КГБ ЖОЛУДЬ)))
🤑
товарищу СталинуПорошенко, тот не гражданин народнужно держать в кулаке,а на повышение уровня жизни наплевать
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср@ть прилетают сюда»
🤑
Вот так быдлоэлита собственными руками себя, любимых, обидит? Верю! Как верю и в беспощадную борьбу с коррупцией, честных судей и наличие совести у чавкающих возле корыта.
24.02.2017, 19:52:27 556 3.9 6
Абсолютное большинство депутатов ВРУ, чиновников высшего ранга (Министры, аппарат Президента Украины и другие) являются гражданами других стран.
Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на свои источники в кругах европейских политиков.
По нашим данным, по меньшей мере 90% нынешних политиков имеют двойное, а некоторые и тройное гражданство.
Это полностью объясняет нынешнею ситуацию в Украине, где коррупция и бизнес среди украинских политиков перешли черту здравого смысла.
Объясняет и то, почему нынешние политики не стремятся видеть Украину в ЕС и не стремятся проводить реформы правосудия, реально бороться с коррупцией и потакают войне.
Ответьте сами себе на вопрос: Зачем им это? Если они здесь на заработках, а дети и жены абсолютного большинства нынешних политиков уже давно живут и учатся не в Украине а в элитных зарубежных университетах. Даже дети Президента Украины предпочли Лондон вместо Киева, показывая своим примером, всей стране, убожество украинского образования. Их папа врет, что все не так… Но детей все же решил отправить подальше от своего бизнеса (президенства) и упрятал в Лондоне.
Нищета, коррупция и беззаконие в стране вполне устраивают наших политиков для зарабатывания ошеломительных состояний, а после, являясь подданными других стран, большинство из этих так называемых политиков покинут страну и будут «Патриотами Украины» уже в Фейсбуке, присылая нищим гражданам Украины красивые фотографии в вишиванках из разных уголков мира.
По нашим данным, украинские депутаты предпочитают гражданства островов и отдаленных, малоизвестных республик. Во первых, это курортные зоны которые имеют безвизовый режим с большинством цивилизованных стран мира, во вторых там оформлены их счета и бизнес.
Есть и те, кто являются гражданами даже Великобритании, Израиля, Германии, Франции, Венгрии.
Есть даже уникумы с 3 и 5 паспортами разных стран мира.
По нашим данным, гражданство Израиля имеет также Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман, а Президент Украины еще в далеком 2000 году получил гражданство Франции. На данный момент не известно, отказался он от него или нет.
Мы считаем, что НАБУ, миграционная служба и другие контролирующие органы должны незамедлительно проверить указанные нами факты, поскольку в стране где депутаты, чиновники в плоть до Премьер-Министра являются гражданами других стран, порядка и реальных реформ никогда в жизни не будет даже теоретически.
Ранее сообщалось, что с приходом «гастролеров» к власти, Украина стала самой коррумпированной страной Европы. За 3 года мы «здобулы» первую отметку в Европе по нарушению прав человека. Мы стали самой нищей страной Европы с самыми богатыми политиками-гастролерами которые даже по документам не являются украинцами.
www.bbcccnn.com.ua
[фейк, наверное. наверное такое невозможно))) / const07 / Блоги / ЖЖ.инфо]: Посмотри! http://zhzh.info/blog/2017-02-24-20973
😺
Прокинувся через 4,5 роки.
Як, добре спалося?
Мой паспорт со старой родины сразу улетит в мусорку.
-Це ти про Омеляна куме?
-Як вариант
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Гнать вас надо, шоколадную банду.
Получил паспорт любого другого государства кроме паРаши...штраф...большой..
Получил паспорт паРаши...срок...большой...
Вот такой нужен Закон....
Обязательные льготы для граждан.
Если этого в законе не будет, то снова совдепия.
Лучше повышайте уровень жизни и доходов населения, от этого напрямую зависит престижность гражданства. А хотите бороться запретами - едьте в паРашу, там таких эффективных менеджеров ценят
А от з росією і всякими чуркістанами нах.