 САП открыла шесть уголовных производств по факту конфликта под зданием ведомства, - Холодницкий

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.
"Мы открыли 6 уголовных производств ",- сказал он.
По его словам, на данный момент определяется, какой орган будет расследовать эти дела.
При этом он не уточнил, по каким статьям открыты уголовные производства.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.
По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.
"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.
Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
В САП, в свою очередь заявили: "Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ". А глава САП Холодницкий пообещал: "Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ".
В ответ, глава НАБУ Сытник заявил: "Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры".
Позже были обнародованы кадры с места конфликта: "Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции".
Особенно рюкзаков....
Бриллиантовых и насирова - годами....
А тут раз- и все разошлись довольны, воры даже с прибылью 7 лямов!
холодницкого и сытника. причем в камеру.
тогда разберутся.
Мы послали запросы на допрос.... Ждем ответов!
Холодницкий вместо самостоятельной фигуры стал кушать подано при луценко. В таком виде САП никому ненужна. Это просто орган, созданный для замазывается глаз западу , только единственное своим существованием, с нулевой пользой в борьбе с топ коррупцией.
Воюешь с кем, скотина, по заказу с банковой? С Сытником и НАБУ?
Я выбрал второй
САП и НАБУ были созданы не для борьбы с коррупцией, а лишь для замыливания глаз общественности и тому же Западу. И сейчас искусственно созданный конфликт между этими ведомствами - удачное оправдание нулевых результатов этой самой антикоррупционной борьбы. И ведь с чем борются все эти НАБУ, САП, НАЗК и проч.? С последствиями. А причины-то коррупции остаются все те же. И что-то никто в государстве не торопится их искоренять. Ни правительство, ни парламент, ни тем более президент. Да и как их искоренишь, эти причины, если в ментальности большей части нашего народа и, соответственно, т.н. элиты мздоимство, казнокрадство, использование служебного положения в корыстных целях, и т.д. и т.п. являются не то что преступлением, а так называемым, «умением жить».
Во что у нас вкладывает основной капитал средний украинец, для того чтобы жить безбедно? Не в акции предприятий или другие ценные бумаги, не в реальную экономику, а в должности - чиновника, судьи, прокурора, мента, налогового инспектора и пр. В депутата, в конце концов… А после занятия этой должности, вложенные бабки надо отбивать. Вот и получается: экономика на нуле, официальная зарплата ниже плинтуса, а по количеству дорогих автомобилей Украина впереди планеты всей.
Не холодницкие и сытники стране нужны, а Моисей. И 40 лет водить народ по пустыне. Может тогда что-то путное и выйдет. А так…