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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2470) Холодницкий (555) САП (873)

 САП открыла шесть уголовных производств по факту конфликта под зданием ведомства, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала 6 уголовных производств в связи с событиями при участии сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые произошли 19 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы открыли 6 уголовных производств ",- сказал он.

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По его словам, на данный момент определяется, какой орган будет расследовать эти дела.

При этом он не уточнил, по каким статьям открыты уголовные производства.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП, в свою очередь заявили: "Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ". А глава САП Холодницкий пообещал: "Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ".

В ответ, глава НАБУ Сытник заявил: "Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры".

Позже были обнародованы кадры с места конфликта: "Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции".

Источник: https://censor.net.ua/n3087338
 
 
 Топ комментарии
 
Впечатляющая скорость раскрытых и доведенных дел, просто головокружительны. Можно смело САП переименовывать в САПЛЯ.
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Холодницкий , скотина, нивелировал работу всей Украины по созданию антикоррупционных органов. Я ещё сомневалась, но только до того момента, когда реально были закрыты дела, доведённые и раскрытые набу по сыну Авакова.
Холодницкий вместо самостоятельной фигуры стал кушать подано при луценко. В таком виде САП никому ненужна. Это просто орган, созданный для замазывается глаз западу , только единственное своим существованием, с нулевой пользой в борьбе с топ коррупцией.
Воюешь с кем, скотина, по заказу с банковой? С Сытником и НАБУ?
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задолбали они уже письками меряться и междоусобицы устраивать, занимались бы тем, за что им деньги платят из наших налогов..
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По вашей логике получается Украина с рашкой тоже письками меряется? И кто у нас тоесть у вас, откройте "тайну", бахиня чи шыкаладный король, наше всё?
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Впечатляющая скорость раскрытых и доведенных дел, просто головокружительны. Можно смело САП переименовывать в САПЛЯ.
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Ага...
Особенно рюкзаков....
Бриллиантовых и насирова - годами....
А тут раз- и все разошлись довольны, воры даже с прибылью 7 лямов!
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Антикоррупционеры не заинтересованы в реальной борьбе с коррупцией, для них главное удачно обеспечить свое влияние на антикоррупционные органы. Вот именно такими скандалами и внутреними разборками они тратят наши с вами деньги не пойми на что - етественно в результате времени на борьбу с коррупцией вовсе нет. Между прощем суммы на соддержания ежегодно с госбюджета уходят внушительны - на минуточку лишь одно НАБУ проедает 857 млн в год, а они далеко не единственная антикоррупционая структура
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надо посадить обох.
холодницкого и сытника. причем в камеру.
тогда разберутся.
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Лучше в бочку железную. И не кормить. Хай друг дружку жрут.
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у Сытника 15 лбов спецназа НАБУ охраны, мабуть он шото знает))
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Оперрративненька то кака...Ашотама с "Небесной Сотней",ась??
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Путин виноват.....
Мы послали запросы на допрос.... Ждем ответов!
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Холодницкий , скотина, нивелировал работу всей Украины по созданию антикоррупционных органов. Я ещё сомневалась, но только до того момента, когда реально были закрыты дела, доведённые и раскрытые набу по сыну Авакова.
Холодницкий вместо самостоятельной фигуры стал кушать подано при луценко. В таком виде САП никому ненужна. Это просто орган, созданный для замазывается глаз западу , только единственное своим существованием, с нулевой пользой в борьбе с топ коррупцией.
Воюешь с кем, скотина, по заказу с банковой? С Сытником и НАБУ?
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Ну, а якщо все простіше? Якщо "обоє рябоє"?
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По многим показателям - нет. Все- таки Сытник, на мой взгляд, в атмосфере огромного противостояния, подкрепляемого абсолютно противоположными лозунгами, работает по раскрытию топ коррупции. Ну не стал он ручным у пэти. Поэтому, и атакует его именно порошенко, естественно , по традиции руками своих вассалов.
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Так може він й працює. Але бігати серед ночі в АП або до П? Й знов таки, ну не може такого бути, щоб дійсно незалежна структура працювала таким чином. Впевнений, нажаль, обидві структури вже контролюють
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У меня было два варианта


Я выбрал второй

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После прихода Порошенко в президентское кресло сразу стало понятно, что никаких реальных реформ в Украине при его правлении мы не увидим. Будет сплошная их имитация, причем во всех сферах, игра на публику (читай, на Запад). Я уже отмечал и здесь повторю, что основная задача Порошенко, как президента, - сохранение, а то и укрепление Системы. И с этим он успешно справляется. Так что ничего удивительного в происходящем нет.
САП и НАБУ были созданы не для борьбы с коррупцией, а лишь для замыливания глаз общественности и тому же Западу. И сейчас искусственно созданный конфликт между этими ведомствами - удачное оправдание нулевых результатов этой самой антикоррупционной борьбы. И ведь с чем борются все эти НАБУ, САП, НАЗК и проч.? С последствиями. А причины-то коррупции остаются все те же. И что-то никто в государстве не торопится их искоренять. Ни правительство, ни парламент, ни тем более президент. Да и как их искоренишь, эти причины, если в ментальности большей части нашего народа и, соответственно, т.н. элиты мздоимство, казнокрадство, использование служебного положения в корыстных целях, и т.д. и т.п. являются не то что преступлением, а так называемым, «умением жить».
Во что у нас вкладывает основной капитал средний украинец, для того чтобы жить безбедно? Не в акции предприятий или другие ценные бумаги, не в реальную экономику, а в должности - чиновника, судьи, прокурора, мента, налогового инспектора и пр. В депутата, в конце концов… А после занятия этой должности, вложенные бабки надо отбивать. Вот и получается: экономика на нуле, официальная зарплата ниже плинтуса, а по количеству дорогих автомобилей Украина впереди планеты всей.
Не холодницкие и сытники стране нужны, а Моисей. И 40 лет водить народ по пустыне. Может тогда что-то путное и выйдет. А так…
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В точку. Вкладываем свои деньги, на поддержание этой воровской системы и не только мы, но и Запад, который толи прикидывается "глупым" и даёт, толи просто растовщик, с претензией на мораль.
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Я уже запуталась, кто есть кто и кто за кого. Когда отсутствуют принципы, а они скорее отсутствуют, то и САП и НАБ только поддерживают систему воровских гнид. Раньше, можно было быть уверенным, что круговая порука в гпу и мвд, покрывает все преступления власти и это было видно западным реформаторам. Что они видят сейчас? На какие факты опираются, если все созданные органы у нас "борются" с коррупцией.
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Так це виходить, що Ситник ще й придбав незаконно квартиру. Всі його колеги про це знають, але хто ж це признає, своїх не здають.
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Происходящее напоминает какой - то сериал... Из серий уходящей недели - кадр НАБУ погорел с бульбулятором, Сытник не поехал с отчётом в комитет и тогда же шоу спецназовцев НАБУ с протягиванием кабеля... это не о борьбе с коррупцией, это о её имитации.
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Эмитация у нас без конца и края происходит. Только то и делают, что закрывают дела своих типа Лещенко и его элитной квартиры.
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"По его словам, на данный момент определяется, какой орган будет расследовать эти дела". Ну, не знаю, как орган, но то, что, все эти, расследования, окажутся, очень глубоко, в задней части тела, почему то, уверен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП открыла шесть уголовных производств по факту конфликта под зданием ведомства, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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