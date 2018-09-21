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 Экономика, Общество, Здоровье
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 В январе-июне 2018 года Украина привлекла на здравоохранение $103,8 млн материально-технической помощи, - МЭРТ

Объем материально-технической помощи, привлеченной Украиной на проекты по здравоохранению в январе-июне 2018 года, составил $103,8 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Вся сумма была направлена на реализацию 23 донорских проектов в сфере здравоохранения и составляет 3% общего объема материально-технической помощи, привлеченной Украиной за отчетный период (без учета Чернобыльского фонда "Укрытие").

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Как сообщалось, Украина в январе-июне 2018 года привлекла на $0,4 млрд больше международной технической помощи по сравнению в первым полугодием прошлого года - $3,5 млрд на 467 проектов без учета Чернобыльского фонда "Укрытие".

Источник: https://censor.net.ua/n3087336
 
 
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У січні-червні 2018 року Україна залучила на охорону здоров'я $103,8 млн матеріально-технічної допомоги, - МЕРТ - Цензор.НЕТ 3600Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 24 мин.24 минуты назад
Поки йде війна з рашистами Укроборонпром продає патрони
А завода по їх виготовленню так і не побудував.

У січні-червні 2018 року Україна залучила на охорону здоров'я $103,8 млн матеріально-технічної допомоги, - МЕРТ - Цензор.НЕТ 1741
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Какая Супррунша "пррривлєкатєльная", нє??
🤑
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Так-так! Короче: я всё правильно понял, о медицине и мягких лапках врачей. После сегодняшнего визита к ветеринару, с 3-мя своими котами. Я- молодец! Я не зря отказался ставить скобки на разрубленный при падении, при скорости 40 км/ч, подбородок. Этот отказ мне обошелся в 4 бутылки водки, по 0,7 литра. То есть, я их выпивал, по одной, в течение 4-х дней, вырубался... И всё зажило. Но! Оказалось, что с котами водкой не обойтись и, сертифицированные прививки стоят значительно дороже этого количества водки. В общем и целом так: торжествует Справедливость. И, хоть в чем-то Добрых Котов приравняли к Людям.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ январе-июне 2018 года Украина привлекла на здравоохранение $103,8 млн материально-технической помощи, - МЭРТ
 
 
 
 
 
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