 В январе-июне 2018 года Украина привлекла на здравоохранение $103,8 млн материально-технической помощи, - МЭРТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Вся сумма была направлена на реализацию 23 донорских проектов в сфере здравоохранения и составляет 3% общего объема материально-технической помощи, привлеченной Украиной за отчетный период (без учета Чернобыльского фонда "Укрытие").

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Как сообщалось, Украина в январе-июне 2018 года привлекла на $0,4 млрд больше международной технической помощи по сравнению в первым полугодием прошлого года - $3,5 млрд на 467 проектов без учета Чернобыльского фонда "Укрытие".