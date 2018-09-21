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 Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия РФ, - Sky News

Британия намерена создать кибервойска для противостояния российской угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", новый вид войск появится по инициативе Министерства обороны и Центра правительственной связи (GCHQ), сообщает Sky News.

Кибервойска будут насчитывать 2 тысячи человек, а финансирование, по словам источников Sky News, составит более 250 миллионов фунтов стерлингов.

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По словам бывшего главы Объединенного командования вооруженными силами Британии генерала Ричарда Барронса, расширение кибервозможностей Великобритании имеет первостепенное значение в то время, когда такие страны, как Россия, уже наступают.

"Принимая на вооружение наступательные кибертехнологии, мы уравниваем силы и получаем новые средства как для сдерживания, так и наказания государств, которые хотят причинить нам вред", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3087328
 
   
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Чув чув я на Свободi..)Вiд зараз вони матимуть право на ответку а не так як раніше лише локалізувати загрозу і підлатати захист
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Нельзя же так агрессивно - так же можно путена до смерти испугать - как ёжика...
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для этого нужно было жать трех отравлений и одно повешение?
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Порохоботы,даже не мечтайте. Уровень не ваш ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания намерена создать кибервойска для противодействия РФ, - Sky News
 
 
 
 
 
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