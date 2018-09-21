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 Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2019

Кабинет министров в пятницу, 21 сентября, планирует представить в Верховной Раде проект закона о Государственном бюджете на 2019 год.

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с Часа вопросов к правительству, во время которого должно состояться представление проекта закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

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После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта № 4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Депутаты также планируют принять проект постановления № 5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Источник: https://censor.net.ua/n3087327
 
 
 Топ комментарии
 
главное себя, АП и мусоров не обделить
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Мабон - он наверное до последнего времени "йух" писал на заборах.., пока не нашел на свалке комп, а добрые люди не заплатили ему за интернет... Кабмін сьогодні представить у Раді проект Держбюджету-2019 - Цензор.НЕТ 8297
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Разделили между собой бюджет.Теперь в раде расскажут что и какой партии перепадёт. С каждым годом народ беднее,беднее,беднее.
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главное себя, АП и мусоров не обделить
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прекрасный комментарий, уровень Бог!
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Мабон - он наверное до последнего времени "йух" писал на заборах.., пока не нашел на свалке комп, а добрые люди не заплатили ему за интернет... Кабмін сьогодні представить у Раді проект Держбюджету-2019 - Цензор.НЕТ 8297
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Стаття про заплановане надходження штрафів за порушення ПДР буде чи ні?
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Начали суетиться после заявлений МВФ))))) А так он их круто обламал - Грося думал, что под повышение цен на газ выбьет один транш в октябре, а под принятие бюджета - второй в декабре-январе. А оказалось "фигвам"))))
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Davidenko Katerina - у них сейчас не легкое время....

Нужно продолжать геноцидить население и воровать, но в то же время выборы на носу..., - а вдруг не удастся полностью их сфальсифицировать...?
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Я еще пару месяцев назад писала, что к концу года у властей будет тяжелый выбор - или поднимать цены на газ и получить транш, либо отказываться - и тогда будет подъем курса бакса, причем существенный. Будь это пару лет назад - никакой бы дилеммы не было бы они бы грустно повздыхали на камеру и подняли бы тарифы. Но тут-то на носу выборы, лохторат нужно ублажить, а МВФ уперся и ни в какую.
Странно еще, что они не заявляют что-то вроде "не дадите нам транш - на выборах победят пророссийские популисты". Хотя может и говорят, только на закрытых переговорах, давят на "политические риски"
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Наше правительство хорошо работает.
российской нечисти это очень не нравится
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Максим Атаманюк 56fc7ed4 - ага..., и украинской тоже...

Миллионами бегут за границу...
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В Украине 160 категорий льготников разного рода...это слишком много....для сравнения в Японии всего 43 Кабмін сьогодні представить у Раді проект Держбюджету-2019 - Цензор.НЕТ 5784ССср давно сдох вместе с КАММУНИЗЬМАЙ.........
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будь ласка список японських "льготников" дайте посилання ...
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Разделили между собой бюджет.Теперь в раде расскажут что и какой партии перепадёт. С каждым годом народ беднее,беднее,беднее.
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...В Киеве карманники-ромы напали на полицейского. По словам автора видео, Максима Яроша, он стал свидетелем инцидента на Южном железнодорожном вокзале в Киеве и погнался за нападавшим, но тот, убегая, попал под авто.По его словам, он сам стал объектом агрессии одного из мужчин, который напал на него с большим гвоздем в руках.https://antikor.com.ua/articles/259948-na_vokzale_v_kieve_romy_napali_na_politsejskogo_odin_iz_nih_pogib_ubegaja_ot_pogoni
...
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Японские компании радиоэлектроники и рбототехники платят льготные компенсации Пинсинерам в объёме 50%,японские сельхозы платят пинсинерам Японии пониженные тарифы...,потому японцы-пенсионеры драпают в Сингапур,где пенстия в 2 раза больше.........
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О как быстро начали суетится, когда МВФ засадил по самое немогу)))
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Це буде тааака "казочка", що Дід Панас запрацює вентилятором від заздрощів,
малятка!
🤑
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Разделили между собой бюджет.Теперь в раде расскажут что и какой партии перепадёт. С каждым годом народ беднее,беднее,беднее.
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Там правильное название: - "План разворовывание на 2019г"
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