 Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2019

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с Часа вопросов к правительству, во время которого должно состояться представление проекта закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".
После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта № 4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".
Депутаты также планируют принять проект постановления № 5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
Нужно продолжать геноцидить население и воровать, но в то же время выборы на носу..., - а вдруг не удастся полностью их сфальсифицировать...?
Странно еще, что они не заявляют что-то вроде "не дадите нам транш - на выборах победят пророссийские популисты". Хотя может и говорят, только на закрытых переговорах, давят на "политические риски"
российской нечисти это очень не нравится
Миллионами бегут за границу...
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малятка!
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