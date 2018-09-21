 Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2019

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с Часа вопросов к правительству, во время которого должно состояться представление проекта закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для финансирования ВСУ в 2019 году понадобится около 112 млрд грн, - Муженко

После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта № 4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Депутаты также планируют принять проект постановления № 5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".