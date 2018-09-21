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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:дети (3315) избиение (9235) Николаевская область (797)

 Под больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ. ФОТОрепортаж

В Первомайске подбросили ребенка в "Окошко жизни", однако сначала его избили - у мальчика закрытая черепно-мозговая травма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 сентября сообщили в управлении по делам детей Первомайского горсовета в Facebook.

Около 22:00. 14.09.2018 г. на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен ​​новорожденный ребенок мужского пола. 

Под больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ 01

При тщательном осмотре на маленьком тельце малыша были выявлены многочисленные ссадины, синяки, царапины, впоследствии установлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, в результате чего малыш нуждался неотложной медицинской помощи.

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Под больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ 02
Фото: Первомайский горсовет/Facebook

"Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, ребенок был оперативно доставлен в реанимационно-анестезиологическое отделение местной больницы, где малышу была оказана необходимая помощь. На следующий день 15.09.2018 г. маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении, отправился в Николаевскую областную детскую больницу, где сейчас продолжается его лечение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент проведена государственная регистрация рождения ребенка, открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК Украины.

Под больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3087325
 
 
 Топ комментарии
 
"...Прибежали, как сумасшедшие из трактира: "Приехал, приехал, и денег не плотит...". (Н.В. Гоголь, "Ревизор").
Да разберитесь сначала, в чём дело! Может, мать тут ни при чём... А может, и матери в живых нет... ДТП, например... Мать погибла, ребёнок жив остался... Мать в морге, где-нибудь, лежит (или в каком-нибудь колодце - водила "концы в воду прятал"), а ребёнка подбросил... Да мало-ли, какие версии могут быть... А то "бузу" поднимут, а потом "репу чешут" - "Да мы и подумать не могли...".
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ужас какой-то бить зачем надо было? кто-то бы усыновил здорового.
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Уже нет сил читать про уродов, которые рожают и избивают собственных детей.Лучше бы они себя убивали, ублюдки. Одно хорошо, что хоть хватило мозгов в мусорку не выбрасывать ,а подбросить в лечебное учреждение. Слишком много в Украине развелось садистов и убийц из-за совершенно неадекватных законов, которые пишут неадекватные,больные на голову депутаты.Хочется лишний раз напомнить избирателям - не голосуйте за ублюдков,они сделают вашу жизнь невыносимой и ублюдочной.
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Зато они отдыхают по несколько месяцев в году. Надо неприкосновенность снимать- ПУСТЬ ОНИ НЕ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ПРЯЧУТСЯ, а где нибудь в Антарктиде
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Сейчас также ничего не мешает усыновить людям с добрым сердцем, ребёнок выздоровеет.
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Боже ужас! Ребёнка нужно срочно полечить и отдать хорошим родителям. Я б сама его забрала , эту крошечку несчастную
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С..а, б..дь, я бы эту мамашку лично в тазике утопил.
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"Добрі люди" у Миколаєвський області😏 Вже почали бити новонароджених.
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При чем здесь область?
Это сейчас по всей Украине.
И на востоке, и на западе, и на севере, и на юге.
"Касается каждого" и "Говорит Украина" каждый день!
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Тому, що саме з Миколаєвської області було найбільше резонансних злочинів із побиттям.
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Ах...еть заряд позитива с утра! Первая новость!
Это каким же надо быть ублюдком, чтобы такое сделать с младенцем?!!
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родителей этого малыша нужно живыми закопать в землю...
Звери...
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А ми все ужастіки про випадки на Расee розглядаемо і окуєваєм як там у кацапів жорстко все
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"...Прибежали, как сумасшедшие из трактира: "Приехал, приехал, и денег не плотит...". (Н.В. Гоголь, "Ревизор").
Да разберитесь сначала, в чём дело! Может, мать тут ни при чём... А может, и матери в живых нет... ДТП, например... Мать погибла, ребёнок жив остался... Мать в морге, где-нибудь, лежит (или в каком-нибудь колодце - водила "концы в воду прятал"), а ребёнка подбросил... Да мало-ли, какие версии могут быть... А то "бузу" поднимут, а потом "репу чешут" - "Да мы и подумать не могли...".
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І я про це... А у нас, основна маса, як завжди: "Розберусь, як небудь, і покараю, кого попало...". А коли починаеш нагадувать потім, пізніше,про що ВОНО раніше писало, так починають викручуватися: "Та я не така, та не так, та не туди...".
Згадай "Гадю"... Мені готові були очі видряпать, коли я заїкнувся, що "від неї смердить і ми будем з нею мать проблеми...". Зате потім всі дружно "язики в задницю позатягували...".
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Мелешь чушь всегда и без устали.Если бы ДТП, то скорая в больницу отвезла бы, если бы кто-то чужой принес, то не подкидывал бы в коробочке как щенка, а отдал бы в руки медикам.
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Чушь мелешь ты... Если-бы с подобными случаями на практике сталкивалась, то сидела-бы, молча, а не обвиняла меня чёрти-в-чём... Поналезло на форум "теоретиков", да ещё и агрессивных, к тому же... ДТП бывают разные, и люди по-разному по их последствиям, реагируют... Я знаю случай, когда человек, на протяжении получаса после ДТП, пытался запустить двигатель автомобиля, чтобы отвезти потерпевшую в больницу, хотя двигатель автомобиля от удара вылетел и валялся за десяток метров в стороне, а женщина была мертва с момента наезда...
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У коллеги был подобный этому случай. Тоже подбросили младенца, множество переломов, порезы. Потом уже менты рассказали. Папаня с маманей бухие спали, девочка кричала. Ну он её и швырнул в сервант. Потом очухался, и чтобы не сесть, подбросил ребёнка на остановку.
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Мало ему того что его быдланы тут родили, так еще и подрались с ним((
первокакоймайск? мерзость. еще прикольно когда десятилетиями живут например на улице Муравьева, или сотен прочих ублюдков, иногда лично(или под командованием которых) убивших их дедов и прочих родственников. национал-мазохизм мля.
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"При тщательном осмотре..." - да там и при поверхностном всё видно

""Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, ребенок был оперативно доставлен в реанимационно-анестезиологическое отделение местной больницы..." - в чём профессионализм? В скорости доставки?

"На следующий день... маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении..."
Вместе с ребёнком была оставлена сопроводительная записка?
Или крестили уже в больнице?
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Для детоубийц должно быть пожизненное в тюрьме. Тогда будут хорошо думать , рожать в больницах и оформлять отказ по закону
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И в школах обязательно учить этот закон
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"Чем больше узнаю людей - тем больше нравятся собаки"...
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Серые Уши Бусик , як таке, не дай бог трапляється, (загроза життю(немовляти)), то слід негайно викликати священника для хрещення, щоб отримати Божу Поміч, (тут), та дати імя немовляті, що і було зроблено (на жаль, досвідченими і у таких справах), Лікарями. Бо якщо дитинка не вижеве, то і лікарі матимуть гріх, що не охрестили його- (тут, надіюсь, все добре). По церковних канонах, дитя має бути охрещене до дев"яти день після народження (це як існує ризик, як в цьому випадку), чи до сорока дней, як все нормально- так завжди у дуже віруючих сім"ях. Але відкладати обряд Хрещення більше ніж на рік- взагалі не гоже.

П.С. Здоров"я тобі, хлопче, і довгих років життя!
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Господи, я просто в шоке... Під лікарню в Первомайську підкинули побитого новонародженого. У малюка численні синці та садна, а також ЗЧМТ - Цензор.НЕТ 7602
Какая тварь могла эта сделать?
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Родился малыш и сразу попал в ад... Я просто не понимаю, моё естество не принимает этот факт проявления садизма.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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