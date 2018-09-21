 Под больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 сентября сообщили в управлении по делам детей Первомайского горсовета в Facebook.
Около 22:00. 14.09.2018 г. на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен новорожденный ребенок мужского пола.
При тщательном осмотре на маленьком тельце малыша были выявлены многочисленные ссадины, синяки, царапины, впоследствии установлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, в результате чего малыш нуждался неотложной медицинской помощи.
Фото: Первомайский горсовет/Facebook
"Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, ребенок был оперативно доставлен в реанимационно-анестезиологическое отделение местной больницы, где малышу была оказана необходимая помощь. На следующий день 15.09.2018 г. маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении, отправился в Николаевскую областную детскую больницу, где сейчас продолжается его лечение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент проведена государственная регистрация рождения ребенка, открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК Украины.
Это сейчас по всей Украине.
И на востоке, и на западе, и на севере, и на юге.
"Касается каждого" и "Говорит Украина" каждый день!
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.guard.np.gov.ua/dajdzhest/u-mikolajivskij-obl-pobili-bitami-avto-zaporizkih-pidprijemtsiv-a-odnogo-z-nih-pidstrelili&ved=2ahUKEwjM0qudtMvdAhXHDywKHa4hDT8QFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw1-D-hp0rDTl3d6rpymHGQQ
Это каким же надо быть ублюдком, чтобы такое сделать с младенцем?!!
Звери...
Да разберитесь сначала, в чём дело! Может, мать тут ни при чём... А может, и матери в живых нет... ДТП, например... Мать погибла, ребёнок жив остался... Мать в морге, где-нибудь, лежит (или в каком-нибудь колодце - водила "концы в воду прятал"), а ребёнка подбросил... Да мало-ли, какие версии могут быть... А то "бузу" поднимут, а потом "репу чешут" - "Да мы и подумать не могли...".
Згадай "Гадю"... Мені готові були очі видряпать, коли я заїкнувся, що "від неї смердить і ми будем з нею мать проблеми...". Зате потім всі дружно "язики в задницю позатягували...".
первокакоймайск? мерзость. еще прикольно когда десятилетиями живут например на улице Муравьева, или сотен прочих ублюдков, иногда лично(или под командованием которых) убивших их дедов и прочих родственников. национал-мазохизм мля.
""Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, ребенок был оперативно доставлен в реанимационно-анестезиологическое отделение местной больницы..." - в чём профессионализм? В скорости доставки?
"На следующий день... маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении..."
Вместе с ребёнком была оставлена сопроводительная записка?
Или крестили уже в больнице?
П.С. Здоров"я тобі, хлопче, і довгих років життя!
Какая тварь могла эта сделать?