 Под больницу в Первомайске подбросили избитого новорожденного. У малыша множественные синяки и ссадины, а также ЗЧМТ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 сентября сообщили в управлении по делам детей Первомайского горсовета в Facebook.

Около 22:00. 14.09.2018 г. на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен ​​новорожденный ребенок мужского пола.

При тщательном осмотре на маленьком тельце малыша были выявлены многочисленные ссадины, синяки, царапины, впоследствии установлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, в результате чего малыш нуждался неотложной медицинской помощи.

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Фото: Первомайский горсовет/Facebook

"Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, ребенок был оперативно доставлен в реанимационно-анестезиологическое отделение местной больницы, где малышу была оказана необходимая помощь. На следующий день 15.09.2018 г. маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении, отправился в Николаевскую областную детскую больницу, где сейчас продолжается его лечение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент проведена государственная регистрация рождения ребенка, открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 135 УК Украины.





