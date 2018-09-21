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Все про:отравление (1181) Тернопольщина (336)

 Массовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились к медикам после обработки полей, - местные СМИ. ВИДЕО

В Тернопольской области в селе Иване-Пустое (Борщевский район) зафиксировано массовое отравление населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 20 сентября, сообщает местное издание 0352.ua.

...
В частности, в медицинское учреждение с симптомами головокружения и тошноты обратились более 200 человек. Они утверждают, что им стало плохо после окропления полей с самолета.

"250 жителей села Иване-Пустое Борщевского района сегодня обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. Из них 80 - дети", - сообщил врач семейной медицины амбулатории села Иване-Пустое Владимир Буляк.

Отмечается, что опрыскивать поля начали еще 18 сентября. Сразу после этого во всех селян резко ухудшилось самочувствие. А сейчас ситуация достигла критического уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее вероятная причина отравления детей в Днепре - загрязнение питьевой воды, - Госпродпотребслужба

Как сообщается, на данный момент в селе уже работают специалисты из областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее на Волыни в течение 17-18 сентября в Камень-Каширскую центральноую райбольницу обратились пять человек с признаками отравления, один из них умер.

Источник: https://censor.net.ua/v3087320
 
 
 Топ комментарии
 
це боротьба з населенням чи з бур"янами?! Массовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились в медикам после обработки полей, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 8211
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вот тебе и Армянск.
зы эвакуировать будут людей? или и так сойдет?
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І так зійде. Для чого там напружуватись. Трохи вітром розвіє, трохи дощем змиє, а хто захворіє і здохне, то його проблеми. буде ще наша держава такою єрундою перейматись.
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Скорее всего , на рапсе "живность " уничтожали ( наверняка дешевым китайским или нашим аналогом ).
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Якщо сушили соняшник - могли дікватом обробити. Смертельна доза приблизно 6-12 г на людину (В залежності від жвої ваги та особливостей організму).
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З бур'ятами. Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 8343
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шо забанили в гуглі)))- перекладач)) не працює?! Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495 Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495 Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495
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А еще разбрасывали приманку с вакциной от бешенства.

Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 460
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Тебя нужно вакцинировать. Срочно!
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Ти котишся з прискоренням, як і було обіцяно. Далі буде.
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Мабуть насипали такої отрути, яка розкладається через два тижні.
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Made in China, как правило разлогаются в земле по тридцать лет. Первое, что очевидно первым подходит в голову.
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агрохолдинги вже ох...їли зовсім .....травлять все живе
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вот тебе и Армянск.
зы эвакуировать будут людей? или и так сойдет?
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І так зійде. Для чого там напружуватись. Трохи вітром розвіє, трохи дощем змиє, а хто захворіє і здохне, то його проблеми. буде ще наша держава такою єрундою перейматись.
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да я и не сомневался. риторически спросил. життя па-навому предусматривает только тыканье пальцами за поребрык, в надежде отвлечь внимание от рехворм, мол смотрите, как у кацапов плохо и не обращайте внимание на то, как дома все "хорошо".
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Подібні випадки набули вже масового характеру по всій країні. Отрутохімікати, що без будь-якого контролю, без сертифікатів, невідомого походження... І нікому нічого! Ніхто не арештовує тих, хто кропить, ні тих, що то труйло продає. Ніхто навіть і не думає припинити то звірство! Адже все це відомо! І хто ту отруту постачає, де вона зберігається, хто продає, транспортує. Цікаво, а держава в нас є? Правоохоронні, контролюючі, санітарні... Коли і чим то має закінчитись? Повним вимиранням населення?
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порохло применяет хим оружие против собственного населения ?
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Что, фермер дефолиантами на кукурузном поле или на подсолнечнике, "побаловался"? "Уберём урожай в срок и без потерь..."? А на людей наплевать можно? Как уже эти новоиспечённые "хозяева" задолбали... Мозгов нет, чтобы жить по принципу "Живи, и дай жить другим...". В Европе, прежде, чем подобной обработкой заниматься, фермеры согласовывают всё с местными властями, а те людей предупреждают... А теперь пусть народ нанимает адвоката, а тот готовит иск в суд, или в уголовном порядке, или в гражданском. Кроме того, иск от государственного учреждения - больницы, за оказанную потерпевшим медпомощь. Начнут "снимать штаны" и "бить по карману" подобных "хозяев" - "десятому закажут" так "хозяйничать"...
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Многие вполне сознательно нарушают этот принцип. Некоторое вообще целенаправленно. Просто они всех в гробу видели. Мы думаем, что у нас очень много тупых. На самом деле большАя часть "тупых" всё прекрасно осознают - просто они мрази.
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Радикальний спосіб боротьби з трудовою міграцією в Польщу...
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А представте что мы жрем!? Европейские "передовые технологии" в исполнении агрохолдингов. И что? Жрите песцитиды,ГМО продукты из "лучших" семян.Урааааа!!!!
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Ну і хто у нас торгує "хімією"? Хто має зиск? Який депутат?
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Ми віддали свою землю цим жирним жлобам,і чекали що нам зійде благодать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились к медикам после обработки полей, - местные СМИ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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