 Массовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились к медикам после обработки полей, - местные СМИ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 20 сентября, сообщает местное издание 0352.ua.

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В частности, в медицинское учреждение с симптомами головокружения и тошноты обратились более 200 человек. Они утверждают, что им стало плохо после окропления полей с самолета.

"250 жителей села Иване-Пустое Борщевского района сегодня обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. Из них 80 - дети", - сообщил врач семейной медицины амбулатории села Иване-Пустое Владимир Буляк.

Отмечается, что опрыскивать поля начали еще 18 сентября. Сразу после этого во всех селян резко ухудшилось самочувствие. А сейчас ситуация достигла критического уровня.

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Как сообщается, на данный момент в селе уже работают специалисты из областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее на Волыни в течение 17-18 сентября в Камень-Каширскую центральноую райбольницу обратились пять человек с признаками отравления, один из них умер.