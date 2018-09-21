 Если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
"Давайте я вам расскажу о минских соглашениях. Дело в том, что Россия продолжает отрицать свою ответственность в этом конфликте. Москва направляет, контролирует, финансирует силы и эти "народные республики", контролирует их. При этом всячески отрицая любую ответственность. Пока Россия будет стоять на этом, сдвинуться с места невозможно", - сказано в сообщении.
По словам Волкера, в настоящее время союзники пытаются достичь соглашения о миротворческой миссии, которая бы под эгидой ООН заменила российские силы: "Это все ради безопасности и ради того, чтобы создать такие условия, в которых могли бы выполняться минские соглашения".
"Что касается Будапештского меморандума, я бы хотел, чтобы наша страна, Великобритания, Франция в большей степени были ответственны за агрессию России против Украины. Следует также помнить, что Будапештский меморандум нарушила именно Россия: это она вторглась в Украину. Не США, не Британия, не Франция – именно Россия нарушила государственные границы Украины", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.
Напомним, ранее Волкер заявил, что по логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть, а организация там выборов - нелегитимное действие само по себе.
так, може треба зробити, щоби вони не змогли її, нафту видобувати/продавати?!
ти часом не кацяп, шо все в трильйонах рупелів) все рахуєш?!
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Не тільки в Україні довго думають. США теж почали розуміти що таке міські угоди🤔
который вообще етот меморандум вспомнил.
а "...Пока Россия будет стоять на этом, сдвинуться с места невозможно" - просто без комментариев.
а значит что то должно произойти в самой кацапии, что бы ето все сдвинулось
с мертвой точки - моль там сдохла, кацапы кремль взяли штурмом,
продали и пропили - не знаю что...
избавляться от ядерного оружия.
тяжелые времена были, средств на обслуживание не было - просто тупые отмазки.
были бы ракеты, те же США давали бы бабки на обслуживание.
а США организовавшие величайшую наебаловку столетия опять шагнули на ступеньку понад усих
Так и создайте же ,наконец-то, такие условия ,задавите путина санкциями,мир в Украине
в Ваших руках.
Наконец-то первая ласточка ,официальный представитель США произнёс волшебные слова
" Что касается Будапештского меморандума...".Может ,дай Бог,это не спроста и таки
ВСПОМНЯТ ,давно пора .
и так будет тянуться пока этим заправляют США
Зачем заключали такие соглашения, что бы бабки транша распилить?
Надавать по голове подписантам и пильщикам!
Подскажи как, получишь Нобелевскую премию мира.
Я также поручил министру обороны Гейтсу задействовать средства его ведомства для оказания масштабной и бессрочной гуманитарной помощи народу Грузии. Уже в пути первый американский военно-транспортный самолет с грузом предметов первой необходимости для Грузии. К этой гуманитарной миссии ВВС в ближайшие дни присоединятся корабли ВМФ США.
Мы ждем от России выполнения своего обещания пропускать в Грузию все виды гуманитарной помощи. Мы ждем выполнения обещания держать открытыми все коридоры - воздушные, морские и наземные - для доставки гуманитарных грузов и для обеспечения гражданских перевозок. Мы также ждем, что Россия выполнит свое обещание прекратить военные действия в Грузии и вывести из республики все войска, вошедшие туда в последние дни.
На этом продвижение рфских войск по территории Грузии закончилось.
Как-то так.
В частности к переменным можно отнести и позицию США ,определённый период Америка
приспосабливалась к Трампу,а он к ней и жила своими проблемами. Дай Бог ,
расставит акценты и осознает,что Украина ,может и маленькая страна,но её похороны,
создадут большие мировые проблемы.
потмоу что они там дохнут как мухи.
Ключевое слово - пока.
Правда президентом ща рыжий клоун...