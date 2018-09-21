 Если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Давайте я вам расскажу о минских соглашениях. Дело в том, что Россия продолжает отрицать свою ответственность в этом конфликте. Москва направляет, контролирует, финансирует силы и эти "народные республики", контролирует их. При этом всячески отрицая любую ответственность. Пока Россия будет стоять на этом, сдвинуться с места невозможно", - сказано в сообщении.

По словам Волкера, в настоящее время союзники пытаются достичь соглашения о миротворческой миссии, которая бы под эгидой ООН заменила российские силы: "Это все ради безопасности и ради того, чтобы создать такие условия, в которых могли бы выполняться минские соглашения".

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"Что касается Будапештского меморандума, я бы хотел, чтобы наша страна, Великобритания, Франция в большей степени были ответственны за агрессию России против Украины. Следует также помнить, что Будапештский меморандум нарушила именно Россия: это она вторглась в Украину. Не США, не Британия, не Франция – именно Россия нарушила государственные границы Украины", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Напомним, ранее Волкер заявил, что по логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть, а организация там выборов - нелегитимное действие само по себе.