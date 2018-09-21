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 Политика Украины
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Все про:США (14170) минские соглашения (2466) Волкер Курт (297)

 Если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно, - Волкер

РФ отрицает всякую ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины. Если российские власти официально не признают своего участия в нем, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Давайте я вам расскажу о минских соглашениях. Дело в том, что Россия продолжает отрицать свою ответственность в этом конфликте. Москва направляет, контролирует, финансирует силы и эти "народные республики", контролирует их. При этом всячески отрицая любую ответственность. Пока Россия будет стоять на этом, сдвинуться с места невозможно", - сказано в сообщении.

По словам Волкера, в настоящее время союзники пытаются достичь соглашения о миротворческой миссии, которая бы под эгидой ООН заменила российские силы: "Это все ради безопасности и ради того, чтобы создать такие условия, в которых могли бы выполняться минские соглашения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - представитель РФ в Минске Грызлов про оккупированный Донбасс

"Что касается Будапештского меморандума, я бы хотел, чтобы наша страна, Великобритания, Франция в большей степени были ответственны за агрессию России против Украины. Следует также помнить, что Будапештский меморандум нарушила именно Россия: это она вторглась в Украину. Не США, не Британия, не Франция – именно Россия нарушила государственные границы Украины", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Напомним, ранее Волкер заявил, что по логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть, а организация там выборов - нелегитимное действие само по себе.

Источник: https://censor.net.ua/n3087319
 
   
 Топ комментарии
 
Ай, да Волкер! Глубоко копнул. На этой оптимистичной новости, я поеду делать прививки своим трем котам. Вот это- будет реальное деяние!
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кацяпи нафту добувають - вийшли на перше місце в сівіті !
так, може треба зробити, щоби вони не змогли її, нафту видобувати/продавати?! Если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно, - Волкер - Цензор.НЕТ 9804
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Ай, да Волкер! Глубоко копнул. На этой оптимистичной новости, я поеду делать прививки своим трем котам. Вот это- будет реальное деяние!
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Пропоную звернутися до В.Кличка з проханням надати К.Волкеру звання почесного громадянина м.Києва.
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кацяпи нафту добувають - вийшли на перше місце в сівіті !
так, може треба зробити, щоби вони не змогли її, нафту видобувати/продавати?! Если РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно, - Волкер - Цензор.НЕТ 9804
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згоден, це я перебільшив), але хуйловці на другому місці - все одно, це дає їм можливість триматися на плаву, попри "санкції"
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зробити можна и легко так на каком основании тагда конгресс сша будет триллионы на ВПК выделять
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а, тоді в кацапії - коли викидають на впк гроші пояснюють?!
ти часом не кацяп, шо все в трильйонах рупелів) все рахуєш?!
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Тогда для чего Решение Совбеза ООН, котрое закрепляет Миснкое соглашение, если Раша категорически не хочет его выполнять!? Нужно что -то менять в кансерватории...
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РФ отрицает всякую ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины. Если российские власти официально не признают своего участия в нем, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно. Источник: https://censor.net.ua/n3087319
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Не тільки в Україні довго думають. США теж почали розуміти що таке міські угоди🤔
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походу Walker первый чиновник из стран подписантов будапештского меморандума,
который вообще етот меморандум вспомнил.
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Просто в США починають розуміти, що далі діяти можливо лише за Будапештським меморандумом. Міські угоди мертві.
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как то с трудом и медленно до них доходит,
а "...Пока Россия будет стоять на этом, сдвинуться с места невозможно" - просто без комментариев.
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А росія точно буде "на цьому стояти" 🤔
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100%
а значит что то должно произойти в самой кацапии, что бы ето все сдвинулось
с мертвой точки - моль там сдохла, кацапы кремль взяли штурмом,
продали и пропили - не знаю что...
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Зміни можливі лише після ліквідації росії як держави, а поки вона є, то її агресивна політика буде продовжуватися.
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какая все таки была глупость, если не прямое предательство,
избавляться от ядерного оружия.
тяжелые времена были, средств на обслуживание не было - просто тупые отмазки.
были бы ракеты, те же США давали бы бабки на обслуживание.
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тот чья подпись от Украины должен получить пожизненное с конфискацией и я удивляюсь почему родственники погибших воинов не подают такой иск в ГПУ
а США организовавшие величайшую наебаловку столетия опять шагнули на ступеньку понад усих
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"...создать такие условия ..."
Так и создайте же ,наконец-то, такие условия ,задавите путина санкциями,мир в Украине
в Ваших руках.
Наконец-то первая ласточка ,официальный представитель США произнёс волшебные слова
" Что касается Будапештского меморандума...".Может ,дай Бог,это не спроста и таки
ВСПОМНЯТ ,давно пора .
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Путин рассчитывает на реванш в президентских выборах недобитков Януковича в марте 2019 года и к лету "незаметно" уйти с Донбасса...вероятно что предвыборная компания будет сопровождаться выбросом всякого дерьма на нынешнюю власть и похвалой правильных кандидатов.
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у него уже полный маразм, поэтому он ни на что не расчитывает.
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а считать ли недобитком януковича министра януковича?
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Зачем Путину уходить с Донбасса? Для экономики россии поддержка там тлеющей войны - как расходы на десять жэков. Зато площадка для торгов со всем миром - отменная. Ну а главное, он медленной удавкой уничтожает Украину, для экономики которой война неподъемна. Доллар скоро будет по 40, газ по 12, свет по 1.5.
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зато гаранты Будапешты триллионы на ВПК ассигнуют как же страшная Расия с ввп 10% от их страшная! давай деньги народ в карманы воротил ВПК
и так будет тянуться пока этим заправляют США
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А у россии экономика все крепчает и крепчает...

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В Минских соглашениях РФ не сторона конфликта. Якщо РФ продовжить заперечувати свою відповідальність у конфлікті на Донбасі, то зрушити з місця в Мінських домовленостях буде неможливо, - Волкер - Цензор.НЕТ 6619
Зачем заключали такие соглашения, что бы бабки транша распилить?
Надавать по голове подписантам и пильщикам!
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Хоть кто- то вообще через пять лет почти вообще вспомнил про этот самый будапештский меморандум. Так, глядишь, ещё через пять лет, вспомнят, что там написано про целостность Украины и заметят, что реагировали на её отсутствие никак.
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Пане Волкер розумна людина, він так м'якесенько рогатим ще раз нагадує, що до чого....
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Так, розумна. Розумно і непомітно для бовдурів грає у гру "Трамп Росії друг і ніколи її не образить, але треба щоб ніхто не здогадався".
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"И по Будапештскому меморандуму вы обязаны это сделать..."

Подскажи как, получишь Нобелевскую премию мира.
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А кто я такой, чтобы подсказывать Трампу? Кстати, в моем комментарии подсказка есть - направление, куда двигаться.
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все умные критиковать, а предложить решение слабО!
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У тебя есть влияние на Трампа? Тогда подсказываю: нефтяное эмбарго. Подсказка номер 2 - давление на Европу для отключения СВИФТ.
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ты сделай дельное предложение, а влияние мы поищим.
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Эмбарго как Рейган и через полгода вся промышленность рф останавливается вся в тч и военная
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вернее был запрет на потаставку накоемеих техноголий от сеноров Джекона и Веника, так он до сих пор работает.
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для большинства политиков ЕС на одной чаше весов коррумпированная, нестабильная, противоречивая, все время что-то от них требующая, утратившая ядерный потенциал Украина, а на другой запутинская рфия- рынок сбыта, с газом, шальным баблом ( которое периодически вбрасывается "нужным людям"), ядерной дубинкой, неадекватными царьками удельных княжеств (Чечня, Дагестан и.т.д.), и маячащего в перспективе некротического распада ымперии, которую по их мнению цементирует только власть одного карлика.
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не совсем так. На одной чаше весов устоявшийся мировой порядок, со своими границами, на другой бандитский беспредел с ядерной паРашей октрывюший ящик Пандоры.
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это с адекватной точки зрения, однако "убаюкиваение" агрессора, как надежда на то что их не затронет ( опыт второй мировой) ....мнение о том, что Украина априори находится в сфере интересов рфии + всепобеждающее бабло, придавливающее тугим прессом моральные ценности.... делают свое дело. Увы.
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нет убаоюкивания агрессора судя по продлению санкций.
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из заявления Джорджа Буша по Грузии
Я также поручил министру обороны Гейтсу задействовать средства его ведомства для оказания масштабной и бессрочной гуманитарной помощи народу Грузии. Уже в пути первый американский военно-транспортный самолет с грузом предметов первой необходимости для Грузии. К этой гуманитарной миссии ВВС в ближайшие дни присоединятся корабли ВМФ США.

Мы ждем от России выполнения своего обещания пропускать в Грузию все виды гуманитарной помощи. Мы ждем выполнения обещания держать открытыми все коридоры - воздушные, морские и наземные - для доставки гуманитарных грузов и для обеспечения гражданских перевозок. Мы также ждем, что Россия выполнит свое обещание прекратить военные действия в Грузии и вывести из республики все войска, вошедшие туда в последние дни.

На этом продвижение рфских войск по территории Грузии закончилось.
Как-то так.
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приблизительно тоже самое сказали хуйлу, поэтому продивжение его войск закончилось.
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Восстановленный ядерный потенциал вполне изменит ситуацию.
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Ничего себе! Т.е. по этой логике, тебя можно сразу за изнасилование получается привлекать? Если имеет место тот факт, что о у тебя просто есть член?))
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такты же сказал что наше ЯО исправит ситуацию!
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такты же сказал что наше ЯО исправит ситуацию! Якщо РФ продовжить заперечувати свою відповідальність у конфлікті на Донбасі, то зрушити з місця в Мінських домовленостях буде неможливо, - Волкер - Цензор.НЕТ 4712
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Да я так сказал. Про войну мировую третью, сказал ты. Какая связь?
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Результат -это не только постоянные его составляющие ,но и ряд переменных.
В частности к переменным можно отнести и позицию США ,определённый период Америка
приспосабливалась к Трампу,а он к ней и жила своими проблемами. Дай Бог ,
расставит акценты и осознает,что Украина ,может и маленькая страна,но её похороны,
создадут большие мировые проблемы.
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Ещё одна версия "ихтамнетов" по остаточному принципу:
Якщо РФ продовжить заперечувати свою відповідальність у конфлікті на Донбасі, то зрушити з місця в Мінських домовленостях буде неможливо, - Волкер - Цензор.НЕТ 5303
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Справа в тому, що ци Минские соглашения , ни тут, ни там - никому НЕ НУЖНЫ ! Кролям воевать нужно, русские своих на убой не отдадут . Вот вам и тупичок имени Стеньки Разина .
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"...русские своих на убой не отдадут"

потмоу что они там дохнут как мухи.
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Жор танунах ," баби ісчо наражают " , а ти такі речі говориш , немовби мова іде про людей.
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Волкер давно понял, что Хуйло пока жив заднюю не включит , по тому Штаты и делают все что бы убрать эту обезьяну с гранатой , но быстро они это делать не хотят их военные и военпром только только жить начали , после сильнейшего застоя .По тому все делается медленно и обстоятельно , а Украина это всего лишь один из способов добивания этой обезьяны и про нас все будут помнить пока идет эта война .
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"... что Хуйло пока жив заднюю не включит"

Ключевое слово - пока.
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Так я уже купил парочку бутылок хорошего шампанского , бахнуть на радостях , когда Хуйло крякнет . Точнее не так , по старой кремлядской традиции : В результате долгой и продолжительной болезни о которой нельзя было сообщать населению .....
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парочкой не обойдешься, ящик будет в самый раз...
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Я думаю , что этот день вся виноводочная промышленность Украины ждет как все праздники вместе взятые за 25 лет.
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Але як круто ! Певно вже настала пор світовому співтовариству офіційно визнати той факт , що кацапія напала на Україну і тривалий час підтримує конфлікт . На гібридні дії відповідати гібридними заходами . Поставити кацапів перед вибором , або вони без всяких умов запускають ООН на теритрію наших динирилинири до самого кордону , або Кацапію офіційно оголошують країною яка розв'язала і веде війну . При цьому всі кроки повинні опиратись на Меморандум .
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Достаточно признать Мордор спонсором мирового терроризма и его незаконно рожденных ублюдков : ДНР , ЛНР , Абхазию , Осетию , Приднестровье террористическими организациями и вопрос решится от силы за пол года.
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для этого нужно решение Совбеза ООН!
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Ничего нового он не сказал. Все знают что ничего не измниться пока хуйло сам ласты не склеит, или ему кто то поможет.
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хуйло уже все свои козыри показал, поэтому ждет пока ситуация сама не рассосться. Например уркинцы сами друг друга на ремни порежут борясь завлсть укромушки, что очень похоже судя нашим зрадаботам.
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Сразу видно - слова не мальчика - а представителя президента США.
Правда президентом ща рыжий клоун...
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Поймёт ли Кондитер то что понял даже Волкер? Или как прежде, будет окружать себя Медведчуками, Новинскими, Бойками, Мураевыми, Вилкулами и прочими подху"ловнивами?
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кондитер об этом все время говорит всем зрадаботам как ты
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Волкер дал понять, что Запад исчерпал все ресурсы давления на хуйла, поэтому мы должны готовиться к затяжному противостянию сами. А менно, теперь наш враг внутри нас. Задоботы, популисты, казнокрады и осатлныея идиоты. Если мы их не победим то нас сожрут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли РФ продолжит отрицать свою ответственность в конфликте на Донбассе, то сдвинуться с места в минских соглашениях будет невозможно, - Волкер
 
 
 
 
 
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