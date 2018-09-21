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 За сутки террористы осуществили 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Так, из 82-мм минометов враг обстреливал позиции ОС на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино. Огневой налет с применением 120-мм минометов оккупанты совершили на луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского.

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"Вчера утром, в 6:00, российско-оккупационные войска, пренебрегая общечеловеческими нормами морали и минскими договоренностями, осуществили обстрел с применением артиллерии калибром 122 мм по населенному пункту Широкино, находящегося на Приазовье. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а разрушений также нет", - сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что в ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены, четверо ранены.

"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на луганском и Водяного на мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

За сутки террористы осуществили 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087318
 
   
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Гарно, що рогатих стабільно фаршируємо!!! Слава Героям!!!
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Бережіть себе, хлопці.
На нашій землі має вмирати лише окупант.
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Норвежець Йоахім Фурхольм приїхав до України наприкінці весни. Він підписав контракт зі Збройними силами і поїхав воювати на Донбас проти московії. Та через місяць служби з ним раптово і без пояснень розірвали угоду, виключили з лав ЗСУ, виславши із зони бойових дій

«Поліцейські били мене по ребрах, по голові, викручували руки і пальці - вони знали, як завдати болю. Знімали все на відео і казали, щоб я забирався назад у Норвегію. А як не поїду, то відправлять мене туди самі».

За сутки террористы осуществили 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3471
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Радует что потерь нет. Не радует то что стреляют и покоя нет. Держитесь ребята. Победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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И это здорово!
Желаем русне и сепаратюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
Слава Україні!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки террористы осуществили 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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