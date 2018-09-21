 За сутки террористы осуществили 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Так, из 82-мм минометов враг обстреливал позиции ОС на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино. Огневой налет с применением 120-мм минометов оккупанты совершили на луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского.

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"Вчера утром, в 6:00, российско-оккупационные войска, пренебрегая общечеловеческими нормами морали и минскими договоренностями, осуществили обстрел с применением артиллерии калибром 122 мм по населенному пункту Широкино, находящегося на Приазовье. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а разрушений также нет", - сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что в ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены, четверо ранены.

"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на луганском и Водяного на мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в пресс-центре ОС.