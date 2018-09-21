 В Киеве капитально отремонтируют проспект Степана Бандеры. Проект рассчитан на 15 месяцев, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам профильного заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяня, запланировано улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение,

Капитальный ремонт этой магистральной улицы непрерывного движения с расчетной скоростью 100 км / ч рассчитан на 15 месяцев. Технико-экономические показатели соответствующих работ утверждены с учетом экспертного отчета, выданного государственным предприятием "Специальная государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы".

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Заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства указанного объекта определена коммунальная корпорация "Киевавтодор". Она обязана предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее чем на десять лет, а также безусловное возвращение средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ.

В этом году будут выполнены только проектные работы, отметил Дмитрий Давтян, на это в предусмотрено около 6 млн грн. Общая сметная стоимость работ составляет 629 млн грн.