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 В Киеве капитально отремонтируют проспект Степана Бандеры. Проект рассчитан на 15 месяцев, - КГГА

Распоряжением Киевской городской государственной администрации утвержден рабочий проект капитального ремонта проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы О. Телиги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам профильного заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяня, запланировано улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение, 

Капитальный ремонт этой магистральной улицы непрерывного движения с расчетной скоростью 100 км / ч рассчитан на 15 месяцев. Технико-экономические показатели соответствующих работ утверждены с учетом экспертного отчета, выданного государственным предприятием "Специальная государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы".

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Заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства указанного объекта определена коммунальная корпорация "Киевавтодор". Она обязана предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее чем на десять лет, а также безусловное возвращение средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ.

В этом году будут выполнены только проектные работы, отметил Дмитрий Давтян, на это в предусмотрено около 6 млн грн. Общая сметная стоимость работ составляет 629 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3087317
 
 
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Сподіваюсь, зроблять якісно, без халтури
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Обов'язково, якщо москалів в асфальт побільше закатають.
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На РАБссии таджики скоро Кремль снесут.... В Киеве капитально отремонтируют проспект Степана Бандеры. Проект рассчитан на 15 месяцев, - КГГА - Цензор.НЕТ 1829 В Киеве капитально отремонтируют проспект Степана Бандеры. Проект рассчитан на 15 месяцев, - КГГА - Цензор.НЕТ 1829
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве капитально отремонтируют проспект Степана Бандеры. Проект рассчитан на 15 месяцев, - КГГА
 
 
 
 
 
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