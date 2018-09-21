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 Польские пограничники предупредили о росте очередей на границе в связи с планами провести "итальянскую забастовку"

Через месяц может начаться "итальянская забастовка" польских пограничников, в том числе и на границе с Украиной.

Об этом заявил председатель профсоюза Пограничной службы Польши Марцин Коляса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще не принято никаких решений. Завтра в нашем министерстве состоится встреча, от которой в значительной степени будут зависеть наши дальнейшие шаги. Если мы договоримся в министерстве, то никаких протестов на границе не будет ", - подчеркнул Коляса.

Он уточнил, что речь идет о встрече профсоюза с главой МВД Польши Иоахимом Брудзинским.

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По его словам, если профсоюз не придет к согласию с министерством, то нужно будет завершить юридическую процедуру в соответствии с законом о решения коллективных споров. "Только тогда будем принимать решение: будет этот протест или нет", - констатировал он.

Коляса сообщил, что эта процедура займет не меньше месяца.

Напоминаем, протест польских силовиков, в частности пограничников, продолжается уже несколько месяцев. Они требуют повышения зарплат и возвращения к предыдущей пенсионной системе. Переговоры по этому поводу профсоюзов и руководства МВД продолжаются с марта, однако не принесли никаких результатов.

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Недавно профсоюз силовых структур предупредили 50 различных адресатов (руководство аэропортов, пассажирских и грузовых перевозчиков и т.п.), что введение элементов "итальянской забастовки" в виде очень детальной и углубленной проверки на пограничных пунктах может привести к росту очередей на границах Польши с другими странами.

По состоянию на сегодня, время ожидания на пересечение украинской-польской границы составляет, в среднем, 3-5 часов, а иногда достигает 10 часов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087316
 
 
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Во-во, люди добиваються сволїх прав, і дарма що на держслужбі стоять.....а наші ло-ло все хавають та скаржаться про себе на владу. Отак панове потрібно захищати свої права, оце вам громадянське суспільство, а не казки про півтори сотні рехформ.
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Честно говоря, я не очень представляю себе, такой шаг погранцов. Они реально могут парализовать весь транспорт. Об авиасообщении я просто умолчу, как бы беды не вышло. Но инструмент давления у них есть, это точно, а потому, скорее всего- своего добьются.
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Афыг глобалызацыъ всы забастовки
скоро ы погранцов не буде
а будеть роботи!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольские пограничники предупредили о росте очередей на границе в связи с планами провести "итальянскую забастовку"
 
 
 
 
 
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