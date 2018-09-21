 Польские пограничники предупредили о росте очередей на границе в связи с планами провести "итальянскую забастовку"

Об этом заявил председатель профсоюза Пограничной службы Польши Марцин Коляса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще не принято никаких решений. Завтра в нашем министерстве состоится встреча, от которой в значительной степени будут зависеть наши дальнейшие шаги. Если мы договоримся в министерстве, то никаких протестов на границе не будет ", - подчеркнул Коляса.

Он уточнил, что речь идет о встрече профсоюза с главой МВД Польши Иоахимом Брудзинским.

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По его словам, если профсоюз не придет к согласию с министерством, то нужно будет завершить юридическую процедуру в соответствии с законом о решения коллективных споров. "Только тогда будем принимать решение: будет этот протест или нет", - констатировал он.

Коляса сообщил, что эта процедура займет не меньше месяца.

Напоминаем, протест польских силовиков, в частности пограничников, продолжается уже несколько месяцев. Они требуют повышения зарплат и возвращения к предыдущей пенсионной системе. Переговоры по этому поводу профсоюзов и руководства МВД продолжаются с марта, однако не принесли никаких результатов.

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Недавно профсоюз силовых структур предупредили 50 различных адресатов (руководство аэропортов, пассажирских и грузовых перевозчиков и т.п.), что введение элементов "итальянской забастовки" в виде очень детальной и углубленной проверки на пограничных пунктах может привести к росту очередей на границах Польши с другими странами.

По состоянию на сегодня, время ожидания на пересечение украинской-польской границы составляет, в среднем, 3-5 часов, а иногда достигает 10 часов.

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