 С начала года в оккупированном Крыму вынесли 23 приговора за уклонение от службы в армии РФ

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.
С начала оккупации на сайтах "судов" Крыма опубликована информация как минимум о 35 уголовных делах, открытых в отношении крымчан за уклонение от службы в армии РФ (по ст. 328 УК РФ).
После "судебных" рассмотрений 1 постановление о назначении наказания вынесено после осенней призывной кампании 2016 года, 5 — после весенней кампании 2017 года, 7 — после осенней кампании 2017 года, 17 — после весенней кампании 2018 года. Еще 5 находятся на рассмотрении в "суде".
Основная часть приговоров – штраф от 7 до 80 тыс. рублей. При этом уплата штрафа не освобождает человека от обязанности служить в вооруженных силах РФ. Как минимум один приговор – условное лишение свободы на срок 8 месяцев.
Приговоры свидетельствуют о принуждении жителей Крыма к службе в армии оккупирующей державы. Подобные действия властей РФ являются военным преступлением и попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, отмечают правозащитники.
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Так на окупантів подали в Міжнародний кримінальний суд за ці злочини?
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