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 С начала года в оккупированном Крыму вынесли 23 приговора за уклонение от службы в армии РФ

Оккупанты в Крыму ужесточили преследование за уклонение от службы в армии РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

С начала оккупации на сайтах "судов" Крыма опубликована информация как минимум о 35 уголовных делах, открытых в отношении крымчан за уклонение от службы в армии РФ (по ст. 328 УК РФ).

После "судебных" рассмотрений 1 постановление о назначении наказания вынесено после осенней призывной кампании 2016 года, 5 — после весенней кампании 2017 года, 7 — после осенней кампании 2017 года, 17 — после весенней кампании 2018 года. Еще 5 находятся на рассмотрении в "суде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2015 года оккупанты призвали в армию РФ 12 тысяч крымчан, – доклад ООН

Основная часть приговоров – штраф от 7 до 80 тыс. рублей. При этом уплата штрафа не освобождает человека от обязанности служить в вооруженных силах РФ. Как минимум один приговор – условное лишение свободы на срок 8 месяцев. 

Приговоры свидетельствуют о принуждении жителей Крыма к службе в армии оккупирующей державы. Подобные действия властей РФ являются военным преступлением и попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, отмечают правозащитники.

Также читайте: Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму не изменилась, продолжаем фиксировать нарушения со стороны России, - Фрейзер

Источник: https://censor.net.ua/n3087315
 
 
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а що таке, крисчанє не хочуть умірать за вялічія раски федераски і міліарди ротенберга?
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Приговоры свидетельствуют о принуждении жителей Крыма к службе в армии оккупирующей державы. Подобные действия властей РФ являются военным преступлением и попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, отмечают правозащитники. Источник: https://censor.net.ua/n3087315
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Так на окупантів подали в Міжнародний кримінальний суд за ці злочини?
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Как там Климкин шарахнул: "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал"(с). Вот и мне кажется, что его уже просто не воспринимают всерьез, приблизительно, как правозащитников, что-то там сказавших о военных преступлениях...
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И шо такое не хотят защищать Мордор ,от суки такие . А как же : Мы всегда мечтали умереть за Россию и все такое. Толко это еще цветочки , ягодки начнутся , когда Татарстан и Башкиртостан начнут отделятся , вот тогда пушечное мясо в Крыму будут прямо на улицах отлавливать.
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Мне нравится, что все коллаборанты будут наказаны -их выселят в районы возобновления землеробства в северный Крым....Судьи, прокуроры, полиционеры, фсбисты -все на исправительные работы - вас будут по телевизору показывать)) и это правильно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года в оккупированном Крыму вынесли 23 приговора за уклонение от службы в армии РФ
 
 
 
 
 
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