 МинВОТ предлагает ввести санкции против 6 химкомпаний, работающих в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

Министерство инициирует введение санкций против компаний "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), "Титанактив" (РФ), "Центр оптимальных технологий" (РФ), "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), "Химкомснаб" (РФ), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария).

"Химическая продукция изготовлена ​​в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности природного газа и воды из подземных источников, именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях", - пояснили в МинВОТ.

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В министерстве напомнили, что компания "Титановые инвестиции" - производитель химической продукции в крымском Армянске - уже находится под санкциями.

Проект распоряжения о введении санкций, после согласования в органах государственной власти, будет предоставлен на рассмотрение Кабмина и СНБО.

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