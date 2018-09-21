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 МинВОТ предлагает ввести санкции против 6 химкомпаний, работающих в оккупированном Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий предлагает ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

Министерство инициирует введение санкций против компаний "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), "Титанактив" (РФ), "Центр оптимальных технологий" (РФ), "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), "Химкомснаб" (РФ), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария).

"Химическая продукция изготовлена ​​в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности природного газа и воды из подземных источников, именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях", - пояснили в МинВОТ.

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В министерстве напомнили, что компания "Титановые инвестиции" - производитель химической продукции в крымском Армянске - уже находится под санкциями.

Проект распоряжения о введении санкций, после согласования в органах государственной власти, будет предоставлен на рассмотрение Кабмина и СНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087313
 
 
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это что получается что на лолу винницкую санкции наложат за поставки на крысм электрики и газа?
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Лучше против Боинга санкции забабахать.
"19.09.18 Американская корпорация Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Создано 230 новых рабочих мест. Второй завод совместного предприятия ВСМПО и корпорации Boeing будет специализировано на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787"
МинВОТ предлагает ввести санкции против 6 химкомпаний, работающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4519
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ну а какое отношение к этому русня имеет? она на открытии там на бутылки садиться будет?
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Свежайшая новость из Уошингтона...
Дональд Трамп поручил Минфину США и Госдепу разработать жесточайшие санкции против Мавзолейного бЫдла Кремля...запасаемся попкорном...
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- Трамп придет, порядок наведет
шел пятый год рошеновской "войны"
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Ці компанії дійсно порушують права України. Але ж українські санкції на них впливати не будуть, бо ці компанії не співробітничають із материковою Україною. Треба проти цих компаній подавати у міжнародні суди щодо крадіжок українських корисних копалин та відсутності української реєстрації.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинВОТ предлагает ввести санкции против 6 химкомпаний, работающих в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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