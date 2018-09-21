 МинВОТ предлагает ввести санкции против 6 химкомпаний, работающих в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.
Министерство инициирует введение санкций против компаний "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), "Титанактив" (РФ), "Центр оптимальных технологий" (РФ), "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), "Химкомснаб" (РФ), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария).
"Химическая продукция изготовлена в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности природного газа и воды из подземных источников, именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях", - пояснили в МинВОТ.
В министерстве напомнили, что компания "Титановые инвестиции" - производитель химической продукции в крымском Армянске - уже находится под санкциями.
Проект распоряжения о введении санкций, после согласования в органах государственной власти, будет предоставлен на рассмотрение Кабмина и СНБО.
"19.09.18 Американская корпорация Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Создано 230 новых рабочих мест. Второй завод совместного предприятия ВСМПО и корпорации Boeing будет специализировано на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787"
Дональд Трамп поручил Минфину США и Госдепу разработать жесточайшие санкции против Мавзолейного бЫдла Кремля...запасаемся попкорном...
шел пятый год рошеновской "войны"