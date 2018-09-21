 Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne из-за распространения "языка вражды и клише российской пропаганды"

Об этом по итогам заседания в четверг, 20 сентября, сообщил регулятор, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.ТВ
Речь идет о зафиксированных в эфире признаках нарушения части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" - распространение языка вражды.
"Да, мониторингом вещания с 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13 и 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксировано высказывания О.Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям указанных законодательных норм", - говорится в сообщении.
Также зазназначаеться, что в Нацсовет поступил запрос от СБУ по распространению в эфире телеканала заявлений, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.
о ТВ и различных ГО, которые у нас выросли как грибы и скупаются Кремлем оптом, по кучкам или пачками. Президент, наконец-то, дал ответ на то, что у нас изменится до выборов. Все эти группы влияния, финансированные Кремлем, получат соответствующие официальные ярлыки, типа: «агент влияния РФ». Поскольку брутальное закрытие телеканалов и разгон шоблы продажных ГО-шек - не европейский стиль, то просто все они будут внесены в список, и будут обязаны идентифицировать себя как кремлевская агентура. То есть - получат соответствующее клеймо. Хотелось бы это увидеть на картинке канала «Интер», например или 112.
Сто пятый раз скажу ... Лично я бы лишила всех кто прошел рубеж 60 лет права голосовать... так как они голосуют кто больше червонцев даст к пенсии АБСОЛЮТНО не интересуясь, вряд ли не понимая, что ПЕРЕКРЫВАЮТ воздух своим внукам ((((
Кстати не мешало бы и спутниковое телевидение как то контролировать
У нас бабушки старушки понакупали тарелок и напрямую смотрят раисю а потом злобой к Украине изрыгаются (( и все хвалят раисю. Так таких на пушечный выстрел к избирательным урнам подпускать не надо ...Они все время на рыго-опизд.ционников "топят"
каждый гоффновоз РАБссии должен сказать свое слово в Украине...даже Плешивый Педофил КРЕМЛЯ в Ютьюбе...
НаркоИндер СССР Вячеслав Молотов...
Украина,это случайное образование после распада ССРа дохляка в 1991 году..
в.в.Путлер 2014 год...
Разницу кто объяснит мне старомк деду между этими 2 Ублюдками Кремля?
P.S. Только НЕ подумайте, что мне нравится сталин!!!!
Говорят что эта фраза принадлежит Вольтеру.Хотя на самом деле первой эту фразу произнесла британская писательница Эвелин Голл
https://theins.ru/politika/117878
Какой прогресс на роССии.....
Раньше был занавес, а теперь - стена
Если посмотреть официальную статистику, то количество обвинительных актов, переданных в суд, составляет 3776. Судами были рассмотрены только 1198 уголовных производств. Осуждены 788 человек. Из них - 28 депутатов, три работника аппаратов судов, три прокурора, два работника СБУ, 110 полицейских и сотрудников МВД, 25 работников ГФС, 33 сотрудника других правоохранительных органов, 68 военных, 36 сельских, поселковых и городских голов, 49 должностных лиц местного самоуправления и 172 госслужащих.
источник:
Как в Украине боролись с коррупцией в 2017 году