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Все про:Нацсовет_ТРВ (376) пропаганда (2030)

 Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne из-за распространения "языка вражды и клише российской пропаганды"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", г.. Киев (логотип "NEWSONE") из-за распространения языка вражды и клише российской пропаганды.

Об этом по итогам заседания в четверг, 20 сентября, сообщил регулятор, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.ТВ

Речь идет о зафиксированных в эфире признаках нарушения части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" - распространение языка вражды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne

"Да, мониторингом вещания с 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13 и 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксировано высказывания О.Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям указанных законодательных норм", - говорится в сообщении.

Также зазназначаеться, что в Нацсовет поступил запрос от СБУ по распространению в эфире телеканала заявлений, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет про ТРВ ограничил ретрансляцию в Украине телеканала RTVI

Источник: https://censor.net.ua/n3087312
 
   
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Пиховшек качает бабло на вражде уже давно.Нехилый особнячок приобрел за бабло партии рыгобыдлосов...,за 25 лет упорного т руда....
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Это пипец какой-то. Зачем проверят, если надо закрыть ?
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А ти подумай, навіщо було відкривати і пускати туди портнових з медведчуками і хто це зробив?
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Обратила внимание когда в этом году была в гостях в Одесской области что кроме ИНтера стал популярным у них канал ньюсоне... и те и те говно на Украину льют в уши бабушкам а государственные чиновники и в ус не дуют, что помогают реваншистам обратно к власти дорваться ((((
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А где же еще всяким "патриотам" то выступать? Только там в эфирах и борются со злочинной владой...
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в политическом противостоянии власть намеренно использует лишь тот инструментарий, который приемлем в Европе и вообще - на Западе. Этот посыл дает ответ на очень многие вопросы, например на тот, почему в момент, когда решаются коренные вопросы для Украины, под стенами ВР собралась дрянь, которая провоцирует конфликт и срыв голосования.
о ТВ и различных ГО, которые у нас выросли как грибы и скупаются Кремлем оптом, по кучкам или пачками. Президент, наконец-то, дал ответ на то, что у нас изменится до выборов. Все эти группы влияния, финансированные Кремлем, получат соответствующие официальные ярлыки, типа: «агент влияния РФ». Поскольку брутальное закрытие телеканалов и разгон шоблы продажных ГО-шек - не европейский стиль, то просто все они будут внесены в список, и будут обязаны идентифицировать себя как кремлевская агентура. То есть - получат соответствующее клеймо. Хотелось бы это увидеть на картинке канала «Интер», например или 112.
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НО за это время бабушки проникаются ненавистью с тАкой силой что потом им ярлыки пофиг (((

Сто пятый раз скажу ... Лично я бы лишила всех кто прошел рубеж 60 лет права голосовать... так как они голосуют кто больше червонцев даст к пенсии АБСОЛЮТНО не интересуясь, вряд ли не понимая, что ПЕРЕКРЫВАЮТ воздух своим внукам ((((
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не сгласен. Во-первых, не надо лишать меня голоса, а во вторых - сходите в народ, и вы с удивлением откроете для себя, сколько "до 30-ти" в Киеве топят за ювт
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)) На один Ваш - 100 остервенелых бабушек были бы обезоружены ))

Кстати не мешало бы и спутниковое телевидение как то контролировать
У нас бабушки старушки понакупали тарелок и напрямую смотрят раисю а потом злобой к Украине изрыгаются (( и все хвалят раисю. Так таких на пушечный выстрел к избирательным урнам подпускать не надо ...Они все время на рыго-опизд.ционников "топят"
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В одном прав Порошенко...
каждый гоффновоз РАБссии должен сказать свое слово в Украине...даже Плешивый Педофил КРЕМЛЯ в Ютьюбе... Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne через распространение "языка вражды и клише российской пропаганды" - Цензор.НЕТ 1320
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1940 год...Польша это случайное образование под видом государства..
НаркоИндер СССР Вячеслав Молотов...
Украина,это случайное образование после распада ССРа дохляка в 1991 году..
в.в.Путлер 2014 год...
Разницу кто объяснит мне старомк деду между этими 2 Ублюдками Кремля?
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Только, сначала, это были "зеленые человечки" "вежливые люди" "самооборона крыма"......
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Я, когда написал про Сталина и хотел "сказать", что он был честнее пуйла.....

P.S. Только НЕ подумайте, что мне нравится сталин!!!!
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112 проверили бы, вчера показывали шоу а-ля парашка ТВ. Собрали зал из Вилкула, Шуфрича, Карасева и еще всякой нечисти и давай топить за сдачу кацапстану - такое впечатление что на ТВ-расею попал. Меня больше чем на 5 минут не хватило этих уродов слушать.
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и ничего не будет. Рыги открыто кладут на псевдореформаторов.
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Скільки можна перевіряти ці ретранслятори кремля? ЩЕ нема доказів? та, ні, ригоанал Пєця своїх не дозволить образити
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Я не согласен ни с одним вашим словом,которое вы говорите,но готов умереть за ваше право это говорить.
Говорят что эта фраза принадлежит Вольтеру.Хотя на самом деле первой эту фразу произнесла британская писательница Эвелин Голл
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И как сообщает источник в правоохранительных органах Нидерландов, Боширова и Петрова УЖЕ АРЕСТОВЫВАЛИ по другому делу. Но экстрадировали. Вы спросите - как же спалившихся агентов отправили на дело второй раз? А мы ответим - такое происходит не впервые:

https://theins.ru/politika/117878
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ПРИОРИТЕТЫ. Германия выпустила поезд на водороде. Китай начал производить яхты на солнечных батареях для океанских путешествий. Русские создали комплекс "Стена", который стреляет, бьет током, поражает звуком для разгона народных протестов
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Обалдеть.....
Какой прогресс на роССии.....
Раньше был занавес, а теперь - стена Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne через распространение "языка вражды и клише российской пропаганды" - Цензор.НЕТ 8018 Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne через распространение "языка вражды и клише российской пропаганды" - Цензор.НЕТ 8018 Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne через распространение "языка вражды и клише российской пропаганды" - Цензор.НЕТ 8018
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начали крутиться, выборы на носу. таки ежегодные выборы всех и вся вполне приличная идея, жаль, что не реализуемая... а так бы все помнили и "княжичи" и "бриллиантовых прокуроров" и "оффшоры" и "работу" рады и "судейство" т.д. и т.п.
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Это тоже к выборам???

Если посмотреть официальную статистику, то количество обвинительных актов, переданных в суд, составляет 3776. Судами были рассмотрены только 1198 уголовных производств. Осуждены 788 человек. Из них - 28 депутатов, три работника аппаратов судов, три прокурора, два работника СБУ, 110 полицейских и сотрудников МВД, 25 работников ГФС, 33 сотрудника других правоохранительных органов, 68 военных, 36 сельских, поселковых и городских голов, 49 должностных лиц местного самоуправления и 172 госслужащих.

источник:
Как в Украине боролись с коррупцией в 2017 году
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Петров и Боширов ездили по Европе что по Арбату,в Швейцарии,Голландии ...,это по КГБистски "ТОПТУНЫ" и доставщики необходимых данных по "объекту" слежения...,будьто человек,пароход,дом или гараж в любой стране мира...,на самом то деле отравителей может быть до 10 человек с прикрытием...
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пока идет проверка на етой частоте можно включить мультяхи для детей.
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Неа,лучше музычку послухать.... Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne через распространение "языка вражды и клише российской пропаганды" - Цензор.НЕТ 7888типа Тарас Чубай.буде нам з тобою що згадати...
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лебединое озеро, прямая трансляция из крымля, чем не развлекательная передача?
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щось заскоро вони засвітились...кремль повинен зробити свою позачергову перевірку працівників цих каналів на профпригідність і відправити їх на підвищення кваліфікації до 'майстра вішання локшини соловйова'
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Было бы лучше, если бы их пожарные следователи проверили...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne из-за распространения "языка вражды и клише российской пропаганды"
 
 
 
 
 
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