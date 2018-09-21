 Нацсовет по ТРВ внепланово проверит телеканал NewsOne из-за распространения "языка вражды и клише российской пропаганды"

Об этом по итогам заседания в четверг, 20 сентября, сообщил регулятор, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.ТВ

Речь идет о зафиксированных в эфире признаках нарушения части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" - распространение языка вражды.

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"Да, мониторингом вещания с 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13 и 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксировано высказывания О.Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям указанных законодательных норм", - говорится в сообщении.

Также зазназначаеться, что в Нацсовет поступил запрос от СБУ по распространению в эфире телеканала заявлений, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

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