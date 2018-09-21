 Международные учения ВВС "Чистое небо-2018" пройдут в Украине в октябре

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В учениях примут участие военные подразделения Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. Общее количество военнослужащих, которая будет задействована в учениях - до 700 человек.
В течение учений планируется осуществить около 330 самолето-вылетов.
От Воздушных Сил ВСУ в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.
Цель мероприятия: повышение уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективному совместному управлению и контролю, поиску и спасению личного состава, аэромедицинской эвакуации и обеспечению киберзащиты.
достаточно заставить их включить свои пво радары,
а дальше они сами справятся...
"земля и сразу под себя не глубоко",
"земля и хер его знает де ебанет" - много засекреченого еще..
давайте подтягивать.
и пока ввс не применяется в войне, вроде и время есть.