EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  307  13
Материалы по теме:
Все про:армия (7096) ВВС (168) Минобороны (5352) учения (1864)

 Международные учения ВВС "Чистое небо-2018" пройдут в Украине в октябре

8-19 октября в Украине пройдут международные военные учения "Чистое небо-2018".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В учениях примут участие военные подразделения Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. Общее количество военнослужащих, которая будет задействована в учениях - до 700 человек.

В течение учений планируется осуществить около 330 самолето-вылетов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиация ВСУ готовится отбивать потенциальную атаку с моря. ВИДЕО

От Воздушных Сил ВСУ в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.

Цель мероприятия: повышение уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективному совместному управлению и контролю, поиску и спасению личного состава, аэромедицинской эвакуации и обеспечению киберзащиты.

Смотрите также: Украинские пехотинцы успешно выбили "диверсантов" из засады на учениях "Rapid Trident - 2018". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3087311
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пора бы уже базировать БлэкХоуки на луцком аэродроме.
 показать весь комментарий
 
 
Мониторинг советско-рюсскага Хлама.так точнее..........
 показать весь комментарий
 
как выяснилось атаковать кацапские аеропланы совсем не обязательно,
достаточно заставить их включить свои пво радары,
а дальше они сами справятся...
 показать весь комментарий
 
надо еще ракеты "земля-поверхность" подключать...)) дальностью 50-120 км))
 показать весь комментарий
 
давно уже у кацапов в разработке новые перспективные проекты,
"земля и сразу под себя не глубоко",
"земля и хер его знает де ебанет" - много засекреченого еще..
 показать весь комментарий
 
речь о том, наши ВВС надо подтянуть на надлежащий уровень!
 показать весь комментарий
 
конечно надо, кто же спорит.
давайте подтягивать.
и пока ввс не применяется в войне, вроде и время есть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународные учения ВВС "Чистое небо-2018" пройдут в Украине в октябре
 
 
 
 
 
 вверх