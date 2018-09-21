 Международные учения ВВС "Чистое небо-2018" пройдут в Украине в октябре

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В учениях примут участие военные подразделения Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. Общее количество военнослужащих, которая будет задействована в учениях - до 700 человек.

В течение учений планируется осуществить около 330 самолето-вылетов.

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От Воздушных Сил ВСУ в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.

Цель мероприятия: повышение уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективному совместному управлению и контролю, поиску и спасению личного состава, аэромедицинской эвакуации и обеспечению киберзащиты.

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