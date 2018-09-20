 Израиль передал РФ данные своего расследования о сбитом в Сирии российском Ил-20

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В четверг, 20 сентября, в Москву прибыл главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин. Как рассказали в израильское армии, он встретился с главкомом ВКС России Сергеем Суровикиным и другими военными чиновниками.

В ЦАХАЛ рассказали, что передали Москве результаты собственного расследования крушения Ил-20, а также предполетную информацию. Помимо этого, израильские военные уведомили российских коллег о "попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии".

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Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).