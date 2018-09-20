 Израиль передал РФ данные своего расследования о сбитом в Сирии российском Ил-20

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В четверг, 20 сентября, в Москву прибыл главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин. Как рассказали в израильское армии, он встретился с главкомом ВКС России Сергеем Суровикиным и другими военными чиновниками.
В ЦАХАЛ рассказали, что передали Москве результаты собственного расследования крушения Ил-20, а также предполетную информацию. Помимо этого, израильские военные уведомили российских коллег о "попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии".
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
то крылом волны касаясь, то стреляя из-за тучи , всё летят и прячет Путин ихтамнетов по окопам.
,Асад стонет и Насралла
стонут, мечутся в подвалах и куда-нибудь мечтают спрятать ужас пред атакой.
И иранцы тоже стонут, им, иранцам недоступно попадать по самолётам
гром ударов их пугает
глупый ПВО стреляет в цели жирные над морем, так попасть реально легче - сбили русских их ракетой
над седым от пены морем
всё мрачней Шойгу и Путин опускаются над картой и летят и рвутся бомбы к высоте навстречу грому
-виноват во всём Израиль а возможно и французы - заявили вдруг там спьяну , а чего они летают
вся Россия рвёт и мечет , призывая кару свыше, проклинают кто как может
всех евреев за обиду
а евреи на всё ложат, всем прощают их обиды - и сирийцам, и иранцам, всем кого мы разбомбили,
ну а тех, кого случайно мы ещё не разбомбили, после праздников вернёмся и простим - прямой наводкой
Максим Горький - песнь о буревеснике ф16
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Скорее всего, в этом расследовании есть то, что заставит Роисю закрыть рот и глаза насчет действий Израиля. Например, доказательства того, что Иран вооружает Хезболлу (а может и ИГИЛЛ) с ведома и при поддержке Роиси.