 Чиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновники организовали коррупционную систему заключения договоров и подписания актов выполненных работ. Сумма коррупционного вознаграждения составляла 10% от суммы договора.
В преступной деятельности были задействованы начальник отдела, главный специалист этого же отдела Одесского горсовета, руководитель коммерческой структуры и депутат, который руководил и контролировал действия участников.
Правоохранители задокументировали факт вымогательства фигурантами 125 тыс. гривен за заключение договора на выполнение подрядных работ по 11 объектам Одессы и в дальнейшем подписания актов об их исполнении, и беспрепятственное перечисление средств из бюджета.
Средства получали в несколько этапов и различными методами, лично в руки и банковскую карточку. Во время следствия был выявлен факт присвоения коммерческой структурой бюджетных средств.
В среду, 19 сентября, правоохранители задержали руководителя коммерческой структуры и двух чиновников горсовета. Сейчас всем фигурантом сообщено о подозрении.
Руководителю общества сообщено о подозрении по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, должностным лицам горсовета - по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Двух фигурантов задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Молодці!
Син мера міста Прилуки, що на
Чернігівщині, Ярослав Попенко
після ДТП, коли він у стані
алкогольного сп'яніння збив
електричну опору, продовжує
їздити за кермом нової автівки
та жорстоко побив місцевого
мешканця.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук
повідомляють активісти
громадської організації
«Небайдужі прилучани».
Только к чему тут реформы???
А теперь для тебя:
11 ноября составила присягу служения общине города Прилуки представительница ВО "Батькивщина" Ольга Попенко.
Пишу большими буквами, что-бы увидел: "БАТЬКИВЩИНА"
Передай привет, юле.....
Шариатский суд это не наши факело-носцы и всякие там яроши...
ГРИГОРОВИЧ @sergiy080520141 3 ч.3 часа назад