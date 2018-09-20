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 Чиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Сотрудниками полиции разоблачена преступная деятельность должностных лиц Одесского городского совета, которые действовали под руководством городского депутата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн отката, - Нацполиция 01

Чиновники организовали коррупционную систему заключения договоров и подписания актов выполненных работ. Сумма коррупционного вознаграждения составляла 10% от суммы договора.

В преступной деятельности были задействованы начальник отдела, главный специалист этого же отдела Одесского горсовета, руководитель коммерческой структуры и депутат, который руководил и контролировал действия участников.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства фигурантами 125 тыс. гривен за заключение договора на выполнение подрядных работ по 11 объектам Одессы и в дальнейшем подписания актов об их исполнении, и беспрепятственное перечисление средств из бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Средства получали в несколько этапов и различными методами, лично в руки и банковскую карточку. Во время следствия был выявлен факт присвоения коммерческой структурой бюджетных средств.

В среду, 19 сентября, правоохранители задержали руководителя коммерческой структуры и двух чиновников горсовета. Сейчас всем фигурантом сообщено о подозрении.

Чиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн отката, - Нацполиция 02

Руководителю общества сообщено о подозрении по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, должностным лицам горсовета - по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников аэропорта "Борисполь" задержаны при получении 141 тыс. грн "отката", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двух фигурантов задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087308
 
   
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ей богу не знаю какой дурак вообще пойдет иметь дело с государством, даже если через прозорро и аукционы всякие. это ж в будущем проблем себе можно нажить если конкуренты, которых вы вдруг обошли, попадутся злопамятные и со связями.
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Щас каааак развернётся бурная деятельность! Кааак посыпятся головы! Каааак посыпится гречка на избирателя....
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В Одесі керівництво поліції змінили? Вже стільки корупціонерів та хабарників наловили.... Чиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн "отката", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5701
Молодці!
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риформы рулят, чё

Син мера міста Прилуки, що на
Чернігівщині, Ярослав Попенко
після ДТП, коли він у стані
алкогольного сп'яніння збив
електричну опору, продовжує
їздити за кермом нової автівки
та жорстоко побив місцевого
мешканця.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук
повідомляють активісти
громадської організації
«Небайдужі прилучани».
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Реформы говоришь?????
Только к чему тут реформы???
А теперь для тебя:
11 ноября составила присягу служения общине города Прилуки представительница ВО "Батькивщина" Ольга Попенко.

Пишу большими буквами, что-бы увидел: "БАТЬКИВЩИНА"

Передай привет, юле.....
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не знаю откуда у него это новость..., но не зря Луценко и Енин были такими нервными на последней пресс-конференции...
Шариатский суд это не наши факело-носцы и всякие там яроши...

Чиновники Одеської міськради упіймалися на отриманні 125 тис. грн "відкату", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 287 ГРИГОРОВИЧ‏ @sergiy080520141 3 ч.3 часа назад
Чиновники Одеської міськради упіймалися на отриманні 125 тис. грн "відкату", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2295
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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