 Чиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновники организовали коррупционную систему заключения договоров и подписания актов выполненных работ. Сумма коррупционного вознаграждения составляла 10% от суммы договора.

В преступной деятельности были задействованы начальник отдела, главный специалист этого же отдела Одесского горсовета, руководитель коммерческой структуры и депутат, который руководил и контролировал действия участников.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства фигурантами 125 тыс. гривен за заключение договора на выполнение подрядных работ по 11 объектам Одессы и в дальнейшем подписания актов об их исполнении, и беспрепятственное перечисление средств из бюджета.

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Средства получали в несколько этапов и различными методами, лично в руки и банковскую карточку. Во время следствия был выявлен факт присвоения коммерческой структурой бюджетных средств.

В среду, 19 сентября, правоохранители задержали руководителя коммерческой структуры и двух чиновников горсовета. Сейчас всем фигурантом сообщено о подозрении.

Руководителю общества сообщено о подозрении по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, должностным лицам горсовета - по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Двух фигурантов задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.