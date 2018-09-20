 Сотрудники СБУ провели обыски в "Буковеле". В спецслужбе заявляют, что искали документы о хищениях в Дорожном фонде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
"Обыски и изъятие материалов проходят по разным предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко", - написал он.
Томиленко отметил, что этот фестиваль готовился полгода.
"Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ - и по поддержке отечественного инвестора, и из уважения к гражданам и журналистов в частности", - добавил председатель НСЖУ.
Сам Александр Шевченко связывает обыски со своей политической деятельностью, а также с критикой президента Петра Порошенко.
В свою очередь, в комментарии Громадському ТВ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Дорожного фонда, самого курорта они не касаются.
"Там речь идет о коммерческих структурах, офисы которых расположены на территории этого комплекса. К "Буковеля" это никакого отношения не имеет, речь идет о качестве дорог автомобильных, так как на сделках отмывали деньги, клали сертифицированном асфальт, в результате он сходил с первым снегом ", - отметила она.
Поиграли в антикоррупцию и хватит. Шоу окончено ребятки.
Минулого тижня НАБУ направило підозру щодо незаконного збагачення Демчини Холодницькому. Той її повернув.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/984401395095419/
Вражеские шпионы косяками ходят, военные склады один за другим взывают, пропаганду антиукраинскую на ТВ ведут, а эти все ищут чем поживиться - бороться и искать, найти и обналичить.
А СБУ-шников ,в том числе и их эконом. департамент, Президент тронуть не дал, так что логика в принципе, в их действиях есть (я по-поводу расследования ими эконом. преступлений).
А так, конечно, наверно спецслужба любой страны должна ловить шпионов и получать развед. информацию, а не искать жуликов-чиновников, укравших Дорожный фонд!)))
«Господин Порошенко!
Вы - преступник.
Вы - коллаборационист и предатель Украины»
- нардеп
Сентябрь 20, 2018
Вы и ваша банда, которую вы привели на государственные посты, господин Президент, - преступники. Вам больше никогда не быть Президентом этой страны, народ вас ненавидит. А за все, что вы сделали и продолжаете делать, будете отвечать перед народом Украины и по закону Украины. Вы, господин Порошенко, будете сидеть в тюрьме, а все, что вы награбили, будет конфисковано на благо украинского народа.
23:44, сегодня
Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня присутствовал в парламенте вместе со всеми другими членами Кабмина во время выступления президента Петра Порошенко, продемонстрировал свое неуважение к главе государства.
Как сообщает Главком, когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Только Аваков не сдвинулся с места. К тому же, когда глава государства произносил речь, руководитель МВД не проявлял большого интереса к ней, позволял себе вести телефонные разговоры, что зафиксировала прямая трансляция.