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Все про:Буковель (14) СБУ (12823) Гитлянская (139) Шевченко Александр Леонидович (1)

 Сотрудники СБУ провели обыски в "Буковеле". В спецслужбе заявляют, что искали документы о хищениях в Дорожном фонде

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к курорта "Буковель" в Ивано-Франковской, на котором шел "Фестиваль журналистики", на который приехали почти 200 журналистов со всей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом в Фейсбуке написал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Обыски и изъятие материалов проходят по разным предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко", - написал он.

Томиленко отметил, что этот фестиваль готовился полгода.

"Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ - и по поддержке отечественного инвестора, и из уважения к гражданам и журналистов в частности", - добавил председатель НСЖУ.

Сам Александр Шевченко связывает обыски со своей политической деятельностью, а также с критикой президента Петра Порошенко.

В свою очередь, в комментарии Громадському ТВ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Дорожного фонда, самого курорта они не касаются.

"Там речь идет о коммерческих структурах, офисы которых расположены на территории этого комплекса. К "Буковеля" это никакого отношения не имеет, речь идет о качестве дорог автомобильных, так как на сделках отмывали деньги, клали сертифицированном асфальт, в результате он сходил с первым снегом ", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3087307
 
 
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 Топ комментарии
 
Операция НАБУ против Розенблата была признана противоправной, - Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова.

Поиграли в антикоррупцию и хватит. Шоу окончено ребятки.
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Это что - работа СБУ - делать работу бывшего ОБХСС ? "хищения" они, млять, расследуют.
Вражеские шпионы косяками ходят, военные склады один за другим взывают, пропаганду антиукраинскую на ТВ ведут, а эти все ищут чем поживиться - бороться и искать, найти и обналичить.
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Это типа, завтра к любому в дом могут ворваться провести обыск, с предлогом "ищем следы хищения в Дорожном фонде"
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Операция НАБУ против Розенблата была признана противоправной, - Апелляционный суд Киева развалил дело депутатов Розенблата и Полякова.

Поиграли в антикоррупцию и хватит. Шоу окончено ребятки.
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Это типа, завтра к любому в дом могут ворваться провести обыск, с предлогом "ищем следы хищения в Дорожном фонде"
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...За інформацією УП, СБУшників під САП викликав саме Холодницький. Подейкують, що до вирішення конфлікту Холодницький начебто підключив Демчину" (http://bit.ly/2PP5tYY ).

Минулого тижня НАБУ направило підозру щодо незаконного збагачення Демчини Холодницькому. Той її повернув.
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опять наезды на шыкаладность мыролюбного ремонтника дорог и главного гиперлупера - реформиста.
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Хтось сегодня щыро бухтел в парламенте о свободе слова
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Сегодня сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях горнолыжного курорта Буковель. Об этом заявил бывший гендиректор Буковеля, а ныне - депутат Александр Шевченко у себя в Facebook.

ВИДЕО
https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/984401395095419/
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Это что - работа СБУ - делать работу бывшего ОБХСС ? "хищения" они, млять, расследуют.
Вражеские шпионы косяками ходят, военные склады один за другим взывают, пропаганду антиукраинскую на ТВ ведут, а эти все ищут чем поживиться - бороться и искать, найти и обналичить.
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Увы, но "бывшего ОБХСС" практически нет! Спасибо реформам Авакова, фактически уничтожившем ОБЭП и УБОП!
А СБУ-шников ,в том числе и их эконом. департамент, Президент тронуть не дал, так что логика в принципе, в их действиях есть (я по-поводу расследования ими эконом. преступлений).
А так, конечно, наверно спецслужба любой страны должна ловить шпионов и получать развед. информацию, а не искать жуликов-чиновников, укравших Дорожный фонд!)))
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О чем же и речь. Департамент "К" необходимо давно ликвидировать, а то у нас экономическими преступлениями занимаються все, кому не лень.
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Наконец-то стали прессовать людей Коломойского. Беня должен страдать. Сотрудники СБУ провели обыски в "Буковеле". В спецслужбе заявляют, что искали документы о хищениях в Дорожном фонде - Цензор.НЕТ 5171
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https://www.economics-prorok.com/2018/09/%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b2%d1%8b.html

«Господин Порошенко!
Вы - преступник.
Вы - коллаборационист и предатель Украины»
- нардеп
Сентябрь 20, 2018

Сотрудники СБУ провели обыски в "Буковеле". В спецслужбе заявляют, что искали документы о хищениях в Дорожном фонде - Цензор.НЕТ 8543

Вы и ваша банда, которую вы привели на государственные посты, господин Президент, - преступники. Вам больше никогда не быть Президентом этой страны, народ вас ненавидит. А за все, что вы сделали и продолжаете делать, будете отвечать перед народом Украины и по закону Украины. Вы, господин Порошенко, будете сидеть в тюрьме, а все, что вы награбили, будет конфисковано на благо украинского народа.



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полностью согласен с текстом, но ни этому черту обвинять кокорину. он такой же подонок как и лолита. Обвинять мыролюбного безальтернативца должен народ Украины а ни шныри из верхнего шапито.
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розумний ! не переплутав "колабораціоніста" і "колаборанта"!Не всі журналісти "цензору" розуміють різницю!
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СБУ-шники должны были найти путевки на освобождение Горловки и Алчевска, а не бабки, которые они уже считают своими! Пидары паркетные....
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Даже нет сомнения что ВСЕ морды из орбиты Кала Мойского это отпетые мерзавцы по которым тюрьма плачет...но этого урода пресуют не потому что проснулось чуство справедливости, просто Петя сильно хочет на второй срок, а конкурирующие банды в такой период путают карты!
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Аваков - единственный из министров не стал приветствовать стоя Порошенко во время послания в Раде. Фото
23:44, сегодня

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня присутствовал в парламенте вместе со всеми другими членами Кабмина во время выступления президента Петра Порошенко, продемонстрировал свое неуважение к главе государства.
Как сообщает Главком, когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Только Аваков не сдвинулся с места. К тому же, когда глава государства произносил речь, руководитель МВД не проявлял большого интереса к ней, позволял себе вести телефонные разговоры, что зафиксировала прямая трансляция.
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Обычно таким способом сбу изымает документы на право собственности, а потом обтяпывают дельце по смене владельцев. Думаю беня и ко умнее, все спрятано надёжно. В очередной раз обхезались, так спешили на заказуху, что не учли наличие журналистов
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СБУ занимается хищениями?! С безопасностью уже все нормально?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники СБУ провели обыски в "Буковеле". В спецслужбе заявляют, что искали документы о хищениях в Дорожном фонде
 
 
 
 
 
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