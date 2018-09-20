 Сотрудники СБУ провели обыски в "Буковеле". В спецслужбе заявляют, что искали документы о хищениях в Дорожном фонде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Обыски и изъятие материалов проходят по разным предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко", - написал он.

Томиленко отметил, что этот фестиваль готовился полгода.

"Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ - и по поддержке отечественного инвестора, и из уважения к гражданам и журналистов в частности", - добавил председатель НСЖУ.

Сам Александр Шевченко связывает обыски со своей политической деятельностью, а также с критикой президента Петра Порошенко.

В свою очередь, в комментарии Громадському ТВ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Дорожного фонда, самого курорта они не касаются.

"Там речь идет о коммерческих структурах, офисы которых расположены на территории этого комплекса. К "Буковеля" это никакого отношения не имеет, речь идет о качестве дорог автомобильных, так как на сделках отмывали деньги, клали сертифицированном асфальт, в результате он сходил с первым снегом ", - отметила она.