 "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что в Венгрии "не расслышали" его позицию в отношении раздачи венгерских паспортов в Берегово. Об этом министр иностранных дел написал в твитере, сообщает Цензор.НЕТ.

Главного украинского дипломата возмутил не только сам факт раздачи паспортов Венгрии, сколько призыв венгерских дипломатов не рассказывать о случившемся украинским властям.

"Кажется, меня кто-то в Украине и за границей не расслышал. Проблемой на скандальном видео из Генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, но и призыв скрыть это от Украины. Есть, о чем поговорить, и мы будем действовать!", – написал Климкин.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".