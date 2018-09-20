 "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что в Венгрии "не расслышали" его позицию в отношении раздачи венгерских паспортов в Берегово. Об этом министр иностранных дел написал в твитере, сообщает Цензор.НЕТ.
Главного украинского дипломата возмутил не только сам факт раздачи паспортов Венгрии, сколько призыв венгерских дипломатов не рассказывать о случившемся украинским властям.
"Кажется, меня кто-то в Украине и за границей не расслышал. Проблемой на скандальном видео из Генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, но и призыв скрыть это от Украины. Есть, о чем поговорить, и мы будем действовать!", – написал Климкин.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
Не переворачивай вверх ногами.
Венгрия член НАТО и ЕС. Украина кто? Так ото ж.
Дійте. Варіанти є. І до ЄС зверніться та до інших міжнародних інституцій.
Я правильно говорю, мадам Грицацуева?
украинская власть - нытики.
Выбрали бизнесменов во власть - жрем теперь. Они думают как дружить со всеми и торговать в политике и после политики, а не ссорится защищая национальные интересы Украины.
Они могут разве что сократить инвестиции в Закарпатье, оно украинизируется. В ЕС и так пока не берут.
2.Ликвидировать консульство на Закарпатье.
3.Отозвать посла Украины с Венгрии для "проведения консультаций".
4.В ПАСЕ, ЕС, Совета Европы, а при необходимости и в Европейском суде - поднять вопрос о вмешательстве Венгрии во внутренние дела Украины.
5.До урегулирования отношений с Венгрией, не поддерживать никаких отношений.
А посты в Твитеррах, Фейсбуках, Вайберах, вотсАппах и т.д - это все лирика ни о чем!!!
Мені соромно за таких керманичів наших міністерств!!!!
какие вопросы ?
Скільки "рошен" буде ще знущатись над нашим вонючим руским миром???????????????
нарушающим законы Украины, хотя бы тем кто засветился на видео.
многие потом задумаются...
Но пока что они всё ещё привлекательнее наших, потому что по ним можно без виз ездить в Великобританию, Канаду и США + по ним свободное трудоустройство по всему ЕС, тогда как с нашим паспортом плюс-минус свободное только в Восточной Европе.
Надо продвигать безвиз с англо-саксами + интегрироваться в европейский рынок труда + повышать качество образования в Украине (с венгерским паспортом бесплатно в Венгрии учишься, а Будапештский университет всё-таки получше Ужгородского, к сожалению) и тогда их паспорта никому в Закарпатье нужны и даром не будут.
ЯгаХуйло.
Мало того, що діють проти державності України, так на зауваження та ноту протесту ще й огризаються !!!