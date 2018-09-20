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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Закарпатье (1412) Климкин (1822) Сийярто (37)

 "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии

Министр иностранных дел обещает коллеге из Будапешта и беседу, и ответные действия.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что в Венгрии "не расслышали" его позицию в отношении раздачи венгерских паспортов в Берегово. Об этом министр иностранных дел написал в твитере, сообщает Цензор.НЕТ.

Главного украинского дипломата возмутил не только сам факт раздачи паспортов Венгрии, сколько призыв венгерских дипломатов не рассказывать о случившемся украинским властям.

"Кажется, меня кто-то в Украине и за границей не расслышал. Проблемой на скандальном видео из Генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, но и призыв скрыть это от Украины. Есть, о чем поговорить, и мы будем действовать!", – написал Климкин.

Кажется, меня кто-то за границей не расслышал, - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии 01

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087306
 
   
 Топ комментарии
 
Так, Павлуша.
Дійте. Варіанти є. І до ЄС зверніться та до інших міжнародних інституцій.
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Все складывается как нельзя к стати))) Более аргументированного повода убрать "консульство" из Берегово и придумать сложно + выставить йоббиков йолопами)))
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Похоже с мадярами надо говорить, как с "ихтамнетами".
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Та их уже и ЕС одёргивает, но Орбан куплен Х**лом с потрохами.
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Особи, які добровільно отримали іноземне громадянство, мають автоматично позбавлятися українського громадянства з відповідними подальшими наслідками. Інакше ця хрінь триватиме безкінечно!..
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В Україні немає влади, тому українським громадянам роздають паспорти всі хто хоче, угорці, поляки, росіяни, білоруси, румуни. Це все має припинитись через 7 місяців, разом з припиненням панування мафії!
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думаешь Онотоле Грыцацуев пройдёть...?)))
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Ты мне напоминаешь комментаторов из Хуйлостана, которые часто мне пишут: "да над Украиной уже весь мир смеётся."
Не переворачивай вверх ногами.
Венгрия член НАТО и ЕС. Украина кто? Так ото ж.
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Так, Павлуша.
Дійте. Варіанти є. І до ЄС зверніться та до інших міжнародних інституцій.
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і до спортлото !Замість того, щоб відповідно карати за законом.
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Похоже с мадярами надо говорить, как с "ихтамнетами".
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капец, а где сбу?, люди сами в инет выкладывают, а целое государство Украина действует по факту...внесите изменения в Закон, если набув иное громадянство-автоматом аннулируется украинское.... как Михо высылать, так пол-Киева КОРД а тут только фейсбучные заявы....
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СБУ борется с хищенияи социалистической собственности и охраной страны от неправильных коррупционеров.
Я правильно говорю, мадам Грицацуева?
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кагтавого маго кто понимает.
украинская власть - нытики.
Выбрали бизнесменов во власть - жрем теперь. Они думают как дружить со всеми и торговать в политике и после политики, а не ссорится защищая национальные интересы Украины.
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Все складывается как нельзя к стати))) Более аргументированного повода убрать "консульство" из Берегово и придумать сложно + выставить йоббиков йолопами)))
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Хто фіннсує угорсьих йоббіків? Хутін. Кому не вигідна українська євроінтеграція? Знову хутін та кремль. Тому Угорщина діє в альянсі з кремлем., ще і газу кремлівського жадають з турецького потоку.
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Кто там что раздает двойное - мордой в пол и не церемониться, тем более венгры и так уже чрезмерно обнаглели пока мы тут сюсюкаемся
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а что плохого в двойном, тройном и более гражданстве?
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Закон, звісно, дишло, але порушувати його не можна. Так само як вести підривну діяльність, що й зроблено на відео.
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Молодец Климкин. Радует принципиальная позиция по Венгрии. Не сдали ничерта, да еще и ввели 1.5 военных около границы.

Они могут разве что сократить инвестиции в Закарпатье, оно украинизируется. В ЕС и так пока не берут.
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У всіх хто таємно отримає венгерський паспорт автоматично забирати українське громадянство плюс депортація! Йобіки ідуть на йух! "Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 48
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Москаль знову почне нити. Хто пропустив(сприяв) роздачі паспортів- Москаль...)))
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а кто сказал, что Климкин будет его бомбить))) Єто ваше все
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Но Вы же отреагировали на Воронеж))
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да вас и в Украине никто не слышит(( всякая про-кремлёвская мразь хозяйничает.
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і чого поляки не догадалися польське громадянство і паспорта роздавати? "Здається, мене хтось за кордоном недочув", - Клімкін у відповідь на заяви глави МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 132 Через два роки заробітчани провели б референдум у Польщі і приєднали б її до України "Здається, мене хтось за кордоном недочув", - Клімкін у відповідь на заяви глави МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 132
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1.Вызвать венгерского посла "на ковер", вречить ноту протеста.
2.Ликвидировать консульство на Закарпатье.
3.Отозвать посла Украины с Венгрии для "проведения консультаций".
4.В ПАСЕ, ЕС, Совета Европы, а при необходимости и в Европейском суде - поднять вопрос о вмешательстве Венгрии во внутренние дела Украины.
5.До урегулирования отношений с Венгрией, не поддерживать никаких отношений.
А посты в Твитеррах, Фейсбуках, Вайберах, вотсАппах и т.д - это все лирика ни о чем!!!
Мені соромно за таких керманичів наших міністерств!!!!
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закройте нахер их консульства
какие вопросы ?
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Кажется, тебя просто считают скулящей шавкой.
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кацапи і зрадопокидьки..коли ми вже скинемо цю "соєву барижню" ???????????????????
Скільки "рошен" буде ще знущатись над нашим вонючим руским миром???????????????
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Вони почули тільки хто бере до уваги слова влади яка розкр є власну країну?
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повесьте "волчий билет "на клык счастливым обладателям ёбиковских корчек,
нарушающим законы Украины, хотя бы тем кто засветился на видео.
многие потом задумаются...
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Надо действовать по-другому : добиваться безвиза и возможности трудоустройства с англо-саксами. Раньше паспорта Венгрии были в Закарпатье очень популярны, чтобы ездить без виз по Европе. Теперь они для этого не нужны и массовость их выдачи сильно упала (правда ещё и потому, что много кто из желающих уже получил раньше).
Но пока что они всё ещё привлекательнее наших, потому что по ним можно без виз ездить в Великобританию, Канаду и США + по ним свободное трудоустройство по всему ЕС, тогда как с нашим паспортом плюс-минус свободное только в Восточной Европе.
Надо продвигать безвиз с англо-саксами + интегрироваться в европейский рынок труда + повышать качество образования в Украине (с венгерским паспортом бесплатно в Венгрии учишься, а Будапештский университет всё-таки получше Ужгородского, к сожалению) и тогда их паспорта никому в Закарпатье нужны и даром не будут.
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Ничего венграм не будет, их этнические братья россияне оккупировали Крым и Донбасс вместе с миллионами украинских граждан, убили и ранили десятки тысяч а "украинская власть" совершенно ничего не сделала. Дипломатические отношения даже не разорвала. Хотя для этого достаточно уже действий Венгрии. Действует безвизовый режим. Торговля полным ходом несмотря на санкции Запада. Хотя таки коещё сделали - объявили АТО/ООС. А это юридически не война с внешним врагом а борьба с сепаратистами, террористами а они естественно тоже Граждане Украины - по украинским и международным законам внутренний конфликт/война. Это находится в компетенции Президента Украины. Это и позволило российской пропаганде вопить что в Украине Гражданская Война. Осталось только выполнить Минский Договорняк (капитуляцию).
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Громадянська війна при підтримці інтервентів.
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Немає ніякої громадянської війни, все це казки російської пропаганди. Нема ніяких сепаратистів та терористів, є російські колаборанти, зрадники Українського Народу які хочуть приєднання до росії. А вони без російських військових і найманців, без російської зброї, пального, обмундирування, набоїв стали б історією ще в липні 2014.
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Вкрай неадекватно угорці себе поводять !!!
Мало того, що діють проти державності України, так на зауваження та ноту протесту ще й огризаються !!!
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Кто то хорошенько раскачивает ситуацию, вряд ли венгры это делают только по своей инициативе.
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Это раскачивание лодки к выборам 2019. РФ пытается показать народу Украины, что действующая власть приносит только хаос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кажется, меня кто-то за границей не расслышал", - Климкин в ответ на заявления главы МИД Венгрии
 
 
 
 
 
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