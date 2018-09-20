 Лига Европы: "Динамо" на последних минутах упускает победу над "Астаной"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет открыли хозяева - на 11 минуте забил динамовец Цыганков. Гости сравняли счет на 21 минуте - отличился Аничич. На перерыв команды ушли при счете 2-1 в пользу "Динамо", второй гол на счету Гармаша (45+1).
Однако киевляне не смогли удержать победу, в добавленное арбитром время (90+4) игрок "Астаны" Муртазаев сравнял счет.
что надо забрать Динамо у суркисни.
Это было 20 лет назад...
-Ні, я не буду казати про москалів, я буду говорити про екологію!
-Ви? Про екологію?
-Так! Про екологію!
-Добре! Включіть йому мікрофон!
-Люди добрі! Що ж це коїться? Річки - міліють, дерева - сохнуть... Скоро не буде де втопити або повісити москаля!"
Я это к чему? В правовой и цивилизованной державе АПРИОРИ невозможно "забрати Динамо в Суркісів та продати його іншому більш фартовому власнику!" И если жить по Закону, то только собственник имеет право распоряжаться и отделять свое имущество! Ведь кому-то может не понравится то, как Вы убираете свою квартиру, и по Вашей логике, ее (квартиру) надо забрать у Вас и отдать "більш фартовому власнику?"
Хватить пропагандировать экспроприацию в Украине!!! Начните что-то делать с самого себя: поддерживайте чистоту в своем жилье, подъезде, во дворе, не бросайте "бычки" на землю, выгуливайте собак в специально отведенных местах и т.д.!!!
Я даже такой клуб не знаю.
Пздц..
На своем поле...., Астане....
Ай-ай....., как больно то....
Фанаты футбола вы знаете что делать... - ватники Суркисы должны быть казнены...
Тому лягайте спати і не пес*ть. Проженемо Баригу Рошенівського-І, відродимо країну, відстоявши її у війні з Кацапником, піднімемо економіку - тоді відродиться спорт і футбол зокрема..
А поки думаймо разом як прогнати нах Баригу і Злодія, котрий хоче нам замутити розум Томосом.
Хацкевич.