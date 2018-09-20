 Лига Европы: "Динамо" на последних минутах упускает победу над "Астаной"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет открыли хозяева - на 11 минуте забил динамовец Цыганков. Гости сравняли счет на 21 минуте - отличился Аничич. На перерыв команды ушли при счете 2-1 в пользу "Динамо", второй гол на счету Гармаша (45+1).

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Однако киевляне не смогли удержать победу, в добавленное арбитром время (90+4) игрок "Астаны" Муртазаев сравнял счет.