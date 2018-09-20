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Все про:Динамо (675) Лига Европы (121) спорт (1620) футбол (3008)

 Лига Европы: "Динамо" на последних минутах упускает победу над "Астаной"

В Киеве "Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Астаной" из Казахстана в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет открыли хозяева - на 11 минуте забил динамовец Цыганков. Гости сравняли счет на 21 минуте - отличился Аничич. На перерыв команды ушли при счете 2-1 в пользу "Динамо", второй гол на счету Гармаша (45+1).

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Однако киевляне не смогли удержать победу, в добавленное арбитром время (90+4) игрок "Астаны" Муртазаев сравнял счет.

Источник: https://censor.net.ua/n3087305
 
 
 Топ комментарии
 
опять обосрались.....дырявые..
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Дворовая команда, не выиграть у казахов, позорище.
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Суркіси граються в футбол, а тим часом Динамо гине. Потрібно забрати Динамо в Суркісів та продати його іншому більш фартовому власнику!
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Мне было 16 и я только получил аттестат - все тогда говорили,
что надо забрать Динамо у суркисни.
Это было 20 лет назад...

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"-Не включайте йому мікрофон! Він знову буде казати про те, що треба карати москалів!

-Ні, я не буду казати про москалів, я буду говорити про екологію!
-Ви? Про екологію?
-Так! Про екологію!
-Добре! Включіть йому мікрофон!
-Люди добрі! Що ж це коїться? Річки - міліють, дерева - сохнуть... Скоро не буде де втопити або повісити москаля!"
Я это к чему? В правовой и цивилизованной державе АПРИОРИ невозможно "забрати Динамо в Суркісів та продати його іншому більш фартовому власнику!" И если жить по Закону, то только собственник имеет право распоряжаться и отделять свое имущество! Ведь кому-то может не понравится то, как Вы убираете свою квартиру, и по Вашей логике, ее (квартиру) надо забрать у Вас и отдать "більш фартовому власнику?"
Хватить пропагандировать экспроприацию в Украине!!! Начните что-то делать с самого себя: поддерживайте чистоту в своем жилье, подъезде, во дворе, не бросайте "бычки" на землю, выгуливайте собак в специально отведенных местах и т.д.!!!
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Динамо це національний скарб і ганьбити цю команду і влаштовувати договорні матчи - це злочин перед народом України! Суркіс має бути позбавлений права далі керувати командою Динамо! Досить цієї ганьби та корупції!
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Астана.
Я даже такой клуб не знаю.
Пздц..

Ліга Європи: "Динамо" на останніх хвилинах втрачає перемогу над "Астаною" - Цензор.НЕТ 5931
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Дворовая команда, не выиграть у казахов, позорище.
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Ось це - результат ганебного керівництва скнари Суркіса. В команду тре вкаладати ГРОШІ, а не вичавлювати останні соки і ліпити з гімна кулю. Добре що це стадо не вийшло до групової стадії Ліги Чемпіонів. Уявляєте собі ту ганьбу? - скільки отримували б кожного матчу від Реал, Барси, Лівера чи того ж ПСЖ? Повну торбу!!!
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хоть я и не любитель футбола, но тоже скажу... - Это какой то позор товарищи...!!
На своем поле...., Астане....
Ай-ай....., как больно то....
Фанаты футбола вы знаете что делать... - ватники Суркисы должны быть казнены... Лига Европы: "Динамо" на последних минутах упускает победу над "Астаной" - Цензор.НЕТ 1968
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Не треба тут стікати на гівно. Україна - не футбольна країна. Як, до речі, і Кацапник.
Тому лягайте спати і не пес*ть. Проженемо Баригу Рошенівського-І, відродимо країну, відстоявши її у війні з Кацапником, піднімемо економіку - тоді відродиться спорт і футбол зокрема..
А поки думаймо разом як прогнати нах Баригу і Злодія, котрий хоче нам замутити розум Томосом.
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Почему не футбольная? В клубном рейтинге УЕФА Украина - восьмая, Россия - шестая, Казахстан - двадцать седьмой.
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От ДК осталось только имя , Шитов был таки прав. Хацу - шолом у хату!
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Серьезный соперник))Казахи на лошадях верхом играли?
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А волейболисты как сыграли? А гандболисты? Про футбол пусть пишут на специализированных сайтах.
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сколько ж платятит суркисня Хацкевичу шоб он такое позорище на себя натягивал...
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.. теперь страшно даже представить шо с Ворсклой будет в Лондоне, если эти двух дома так отхерачили...
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Цензор.НЕТНовостиСпортЛига Европы: "Динамо" на последних минутах упускает победу над "Астаной"
 
 
 
 
 
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