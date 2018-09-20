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 Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате

10 архиереев Московского патриархата обратились к Вселенскому патриарху с поддержкой создания поместной церкви. Только двое из них раскрывают свои имена, – Филарет.

Ко Вселенскому патриарху со словами поддержки в создании украинской поместной православной церкви обратились 10 архиереев Московского патриархата. Раскрыть свои имена осмелились только 2 из них, остальные опасаются реакции со стороны Москвы.

Об этом патриарх Филарет рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

По словам Филарета, также к Вселенскому патриарху обратились 41 архиерей Киевского патриархата и 12 архиереев Автокефальной церкви.

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По мнению патриарха Филарета, единая украинская поместная церковь бесспорно получит Томос об автокефалии, потому что Украина – каноническая территория Константинополя, а не Москвы.

"Мы думаем, что процесс необратим. Вселенский патриарх Варфоломей провел Архиерейский собор в Константинополе, на котором обосновали, что присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686-м году было незаконным и неканоническим. Поэтому Вселенский патриарх к этому времени признает Украину территорией, которая канонически принадлежит к Вселенскому патриарху", – рассказал журналистам патриарх Филарет.

По словам патриарха Филарета, Святейший патриарх будет созывать собор для объединения трех украинских церквей – Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Но этому будет предшествовать два решения – решение о недействительности анафемы против патриарха Филарета и предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

"Наложенная на меня в 1997 году [...] анафема имеет политическую подоплеку, а за политические намерения анафема не накладывается. Анафема накладывается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов. А я ничего этого не делал. Поэтому претензий ко мне с этой стороны нет", – объясняет патриарх Филарет. По его словам, решение о недействительности анафемы должны принять патриарх и синод Константинопольской церкви.

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"Второе решение, которое мы ждем, – предоставление Томоса об автокефалии украинской православной церкви на том основании, что Украина является канонической территорией Константинополя, а не Москвы", – добавляет патриарх.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087304
 
   
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Архиереи покидают московский сатанат! Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате - Цензор.НЕТ 1588
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ПОСЛАННЯ

Священного Синоду Української Православної Церкви Київського
Патріархату з нагоди 1030-ліття Хрещення Руси-України

«... тим, хто ще досі
має сумніви, будучи обманутим неправдою з московських джерел, хочемо нагадати
про слова Вселенського Патріарха
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього року: Константинопольський Патріархат
ніколи нікому не передавав своїх канонічних прав щодо Київської Митрополії,
тобто Церкви в Україні.

Московська влада над УПЦ є неканонічною. Тому триматися цієї влади -
є не спосіб захисту православної віри, канонів та церковної єдності, як про це
твердять очільники московського Патріархату, а є порушення канонів, причина і
церковного розділення, і приниження українського православ'я перед зовнішнім
світом.»
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У меня одноклассник поп МП. Позитивно отзывается о другом однокласснике добровольце и жёстко критикует руководство МП. При этом он на вере реально помешаный, а не на деньгах.
КП там нет в радиусе 100км.
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Если фсбшные попы мацковского парханата внедрятся, то гаплык будет украинской церкви. Впрочем, в этом и состоит хитроумный план Брехла-Хуйла
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Горбатова могила исправит - говаривал товарищ Сталин
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У меня одноклассник поп МП. Позитивно отзывается о другом однокласснике добровольце и жёстко критикует руководство МП. При этом он на вере реально помешаный, а не на деньгах.
КП там нет в радиусе 100км.
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А Леша Гончаренко не твой одноклассник? Тоже классный пацанчик
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Так ранее Владимир был тот тоже Украину любил а клика московская все его извести хотела и даже по моему Дробинко его помощника лишала свободы (((
Но почему то Новинский не в тюряге А свободно разгуливает по Украине со своими раискими рогами....
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ПОСЛАННЯ

Священного Синоду Української Православної Церкви Київського
Патріархату з нагоди 1030-ліття Хрещення Руси-України

«... тим, хто ще досі
має сумніви, будучи обманутим неправдою з московських джерел, хочемо нагадати
про слова Вселенського Патріарха
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього року: Константинопольський Патріархат
ніколи нікому не передавав своїх канонічних прав щодо Київської Митрополії,
тобто Церкви в Україні.

Московська влада над УПЦ є неканонічною. Тому триматися цієї влади -
є не спосіб захисту православної віри, канонів та церковної єдності, як про це
твердять очільники московського Патріархату, а є порушення канонів, причина і
церковного розділення, і приниження українського православ'я перед зовнішнім
світом.»
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КацаПсинам Шариковым товарищ чЛЕНИН пообещал в 1918 году полный Ерасножопый ПОЦханат Аиеистический...поскольку Карл Маркс сказал, Религия это фашизм 20 и 21 века... Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате - Цензор.НЕТ 7708 Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате - Цензор.НЕТ 6617
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Но не знал Маркс что они свободно уживуться в раисе ((
фашизм с раиской религией ((

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Патриарх Вселенский Варфоломей обещал позавчера Крысам Кремля Автокефалию...я верю ВАРФОЛОМЕЮ..он человек слова и дела...Рюсскае гоффно буде Незалежным от Мира Сего..что Мировая Революция чЛЕНИНА-Сралина-Джугашвили... Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате - Цензор.НЕТ 7681 Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате - Цензор.НЕТ 7681
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Он, такі, всєлєнскій. Номінально. Но, так расположілісь звьозди, шо он захотел стать папой Константінопольскім. Ну, шо ж, Бог в помощь!
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Так анафеме предать Гундяева с его КГБ-ой сворой под видом церкви!
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О Московком гоффне праваславнам пару дней назад рассказал Сашка Глебыч Невзоров в Ютьюбе...,трудно мне добавить что либо...классика жанра...извольте... Патріарх Філарет розповів про прихильників помісної української церкви в Московському патріархаті - Цензор.НЕТ 5645
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не надо пиліть! У католіков іная структура. Там всьо централізовано, поетому мєньше разногласій
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Есть данные, что в 16 веке Московиты хотели стать праваславными..но не вышло... Патріарх Філарет розповів про прихильників помісної української церкви в Московському патріархаті - Цензор.НЕТ 2165тогдашние Бояры и князья РАБссии посчитали это предательством интересам Тартарии,именно так тогда называлось это убожестство типа РАБссия.... Патріарх Філарет розповів про прихильників помісної української церкви в Московському патріархаті - Цензор.НЕТ 2165
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какая там у русни религия? они раньше злобному божеству мардуку поклонялись, потом тупо молились на бярезки а сейчас вообще лукавому зверю поклоняются.
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удмуртъ вам руснявым свинособакам слова никто не давал.
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Праваславной РАБссию сделал Йося Джугашвили в 1943 году... Патріарх Філарет розповів про прихильників помісної української церкви в Московському патріархаті - Цензор.НЕТ 4205КацаПсины..откуда 1030 лет праваславия на РАБссии которое вы пытаетесь тут доказать? Патріарх Філарет розповів про прихильників помісної української церкви в Московському патріархаті - Цензор.НЕТ 4205Йолопы пля...
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Священный Синод РАБссии в 1925 году принял письмо-послание от патриарха Тихона направленное ВЧКисту Дзержинскому....после этого письма партиарха Тихона забили до смерти деревянными дубинками краснопузые Шакалы Кремля...
Пути Господни Неисповедимы...,Патриарха Алексия забили бейсбольными битами в декабре 2008 года..
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Всьо харашо, але чому ті, хто чекає на томос, до сих пір не об'єдналися в одну церкву? Бо після томосу буде складніше це робити. Не обійдеться без чвар.
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Кстати Патриархра Всея РАБссии Колычева, типа Филиппа II сожгли в церкви города Тверь вместе с 50 монахами в декабре 1569 года...праваславные плять...
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Отак, і через 350 років можна стати по за законом. Кацапи брехуни та крадії вже багато сторіч. Чи світ сліпий??
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мы,краснопузые шакалы Кремля не позволим всяким Буржуинам правит ПРОЛЕТАЙрятом РАБссии..
в.и.чЛЕНИН.1918 год... Патріарх Філарет розповів про прихильників помісної української церкви в Московському патріархаті - Цензор.НЕТ 9841ПСС.Том 26.страницу ищите сами...
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Поп Гундяй над Златом Чахнет
Там рюсскае Гоффно и Дух
И так вонизмом Пахнет
Что даже РАБссия скоро Сдохнет... Патріарх Філарет розповів про прихильників помісної української церкви в Московському патріархаті - Цензор.НЕТ 1322
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От праха Черного и до Небесных тел
Я тайны разглядел мудрейших слов и дел
Коварства я избег,распутал все узлы
Лишь узел смерти я распутутать не сумел..._
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А фізікі-тєорєтікі шо вам сдєлалі?!?!?!?!
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а я єщьо і йогін (автокєфальний). Сразу по двум статьям ;(
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нє, по трьом:
1) пісік-туалєтік
2) йогін
3) автокєфальний
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А как бить с анафємой, на Філарєта наложєнной (накладєнной)? Єсі московскія церкофь нє канонічєская, то і анафєма нєдєйствітєльна, тоисть, ейо какби і нєт. А, єсі отмєнять, то, значіт, прізнать РПЦ лєгєтімной.
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Все болше вероятность, что украинска православна църква вернется под омофор древнейшего Константиноплского патриархата, установленого апостолами Иоанном и Андреем в середину 1 века и утвержденго первими Вселенскими соборами в 4 и 5 век. В сравнениес московски патриархат, какой создан в 1943 год по приказу Сталина
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПатриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате
 
 
 
 
 
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