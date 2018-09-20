 Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате

Ко Вселенскому патриарху со словами поддержки в создании украинской поместной православной церкви обратились 10 архиереев Московского патриархата. Раскрыть свои имена осмелились только 2 из них, остальные опасаются реакции со стороны Москвы.
Об этом патриарх Филарет рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
По словам Филарета, также к Вселенскому патриарху обратились 41 архиерей Киевского патриархата и 12 архиереев Автокефальной церкви.
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По мнению патриарха Филарета, единая украинская поместная церковь бесспорно получит Томос об автокефалии, потому что Украина – каноническая территория Константинополя, а не Москвы.
"Мы думаем, что процесс необратим. Вселенский патриарх Варфоломей провел Архиерейский собор в Константинополе, на котором обосновали, что присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686-м году было незаконным и неканоническим. Поэтому Вселенский патриарх к этому времени признает Украину территорией, которая канонически принадлежит к Вселенскому патриарху", – рассказал журналистам патриарх Филарет.
По словам патриарха Филарета, Святейший патриарх будет созывать собор для объединения трех украинских церквей – Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Но этому будет предшествовать два решения – решение о недействительности анафемы против патриарха Филарета и предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
"Наложенная на меня в 1997 году [...] анафема имеет политическую подоплеку, а за политические намерения анафема не накладывается. Анафема накладывается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов. А я ничего этого не делал. Поэтому претензий ко мне с этой стороны нет", – объясняет патриарх Филарет. По его словам, решение о недействительности анафемы должны принять патриарх и синод Константинопольской церкви.
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"Второе решение, которое мы ждем, – предоставление Томоса об автокефалии украинской православной церкви на том основании, что Украина является канонической территорией Константинополя, а не Москвы", – добавляет патриарх.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
КП там нет в радиусе 100км.
Но почему то Новинский не в тюряге А свободно разгуливает по Украине со своими раискими рогами....
Священного Синоду Української Православної Церкви Київського
Патріархату з нагоди 1030-ліття Хрещення Руси-України
«... тим, хто ще досі
має сумніви, будучи обманутим неправдою з московських джерел, хочемо нагадати
про слова Вселенського Патріарха
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього року: Константинопольський Патріархат
ніколи нікому не передавав своїх канонічних прав щодо Київської Митрополії,
тобто Церкви в Україні.
Московська влада над УПЦ є неканонічною. Тому триматися цієї влади -
є не спосіб захисту православної віри, канонів та церковної єдності, як про це
твердять очільники московського Патріархату, а є порушення канонів, причина і
церковного розділення, і приниження українського православ'я перед зовнішнім
світом.»
фашизм с раиской религией ((
До речі, а з Богом молитвеного спілкування вони ще й не починали.
Пути Господни Неисповедимы...,Патриарха Алексия забили бейсбольными битами в декабре 2008 года..
в.и.чЛЕНИН.1918 год... ПСС.Том 26.страницу ищите сами...
Там рюсскае Гоффно и Дух
И так вонизмом Пахнет
Что даже РАБссия скоро Сдохнет...
Я тайны разглядел мудрейших слов и дел
Коварства я избег,распутал все узлы
Лишь узел смерти я распутутать не сумел..._
1) пісік-туалєтік
2) йогін
3) автокєфальний