 Патриарх Филарет рассказал о сторонниках поместной украинской церкви в Московском патриархате

Ко Вселенскому патриарху со словами поддержки в создании украинской поместной православной церкви обратились 10 архиереев Московского патриархата. Раскрыть свои имена осмелились только 2 из них, остальные опасаются реакции со стороны Москвы.

Об этом патриарх Филарет рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

По словам Филарета, также к Вселенскому патриарху обратились 41 архиерей Киевского патриархата и 12 архиереев Автокефальной церкви.

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По мнению патриарха Филарета, единая украинская поместная церковь бесспорно получит Томос об автокефалии, потому что Украина – каноническая территория Константинополя, а не Москвы.

"Мы думаем, что процесс необратим. Вселенский патриарх Варфоломей провел Архиерейский собор в Константинополе, на котором обосновали, что присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686-м году было незаконным и неканоническим. Поэтому Вселенский патриарх к этому времени признает Украину территорией, которая канонически принадлежит к Вселенскому патриарху", – рассказал журналистам патриарх Филарет.

По словам патриарха Филарета, Святейший патриарх будет созывать собор для объединения трех украинских церквей – Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Но этому будет предшествовать два решения – решение о недействительности анафемы против патриарха Филарета и предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

"Наложенная на меня в 1997 году [...] анафема имеет политическую подоплеку, а за политические намерения анафема не накладывается. Анафема накладывается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов. А я ничего этого не делал. Поэтому претензий ко мне с этой стороны нет", – объясняет патриарх Филарет. По его словам, решение о недействительности анафемы должны принять патриарх и синод Константинопольской церкви.

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"Второе решение, которое мы ждем, – предоставление Томоса об автокефалии украинской православной церкви на том основании, что Украина является канонической территорией Константинополя, а не Москвы", – добавляет патриарх.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.