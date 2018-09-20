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 Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг. ФОТО

Сегодня, 20 сентября, украинский офицер полковник Дмитрий Братишко подписал протокол и принял под свое командование Литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг 01

Мероприятие состоялось в Люблине. Протокол передачи-приема полномочий заверили председатели национальных делегаций координационной группы - полковник ВС Литовской Республики Томас Масаитис, полковник ВС Республики Польша Мариуш Чишович и полковник ВС Украины Алексей Шандар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЛитПолУкрБриг в 2018 году примет участие в трех международных учениях

Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг 02

"Это знаковое и очень ответственное событие - Украина в лице украинского командира и еще 17 офицеров штаба обязуется поддерживать полученные операционные возможности командования ЛитПолУкрбрига и развивать дальше тесное сотрудничество в формате этой многонациональной военной части. Мы будем работать плодотворно с заместителем - офицером ВС Литовской Республики и начальником штаба - офицером ВС Республики Польша в направлении обретения совместимости и слаженности действий в выполнении тех задач, которые будем получать от наших руководителей", - отметил Братишко.

Читайте: Обсуждать участие ЛитПолУкрБриг в миротворческой миссии на Донбассе возможно только после решения ООН, - Минобороны Литвы

Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг 03

Источник: https://censor.net.ua/n3087302
 
   
 Топ комментарии
 
легкого) командування - пане полковнику!!!
Слава Україні!!! Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг - Цензор.НЕТ 7757
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У ваты сёдни порвутся пердаки - НАТОвцы окружают! Слава Україні!
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БРАВО ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!! Щойно повідомили суперові новини з передової…Ось що зробили наші хлопці
http://www.bn24.biz.ua/bravo-zakhysnykam-ukrainy-shchoino-povidomyly-superovi-novyny-z-peredovoi-os-shcho-zrobyly-nashi-khloptsi-3/
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Украинский офицер Братишко принял ПолЛитр, в то время как его министр Полторак.
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на заре создания, так и хотели. Но складывание такой абревиатуры выливалось в ПОЛЛИТРОВУЮ. Поэтому и ЛитПолУкрбриг. Даже анекдот об этом ходил.
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Вообще-то, военно-политическая ситуация требует создавать не символическую бригаду, а польско-литовско-украинский Корпус быстрого реагирования численностью этак 50-60 тыс. человек плюс 400-500 танков с фронтовой авиацией.

Вот это был бы настоящий нешутейный намёк мокшанскому Мордору..
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ага))))) посмеёмся вместе))))
Только с украинской стороны присутствуют боевые подразделения (включая и артиллерию). Подразделения, которые нешуточно с 14-года работают. А у пшеков и лабусов ..... Давайте промолчим.
Бригада имеет только штаб. Все национальные контингенты, находятся на своих территориях и никогда вместе не работали. Да и не сработают. Наши просто не поймут вялость и национальные особенности. Почему? Да просто потому что имеют опыт с 14 по 18 года. Этим всё сказано. И без них отлично живётся.
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легкого) командування - пане полковнику!!!
Слава Україні!!! Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг - Цензор.НЕТ 7757
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ЛитПолУкрБриг, язык можно сломать пока прочтешь. Напоминает времена НЭПа в совке в 20-е года прошлого века, там тоже все похожими словами так называли.
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тебе только справа на лево доходит???
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Ну, не показатель... Есть тут одни "справо на лево"......, так их даже хуйло сцит..со своими боевыми бурятами "сверху вниз, а потом наоборот"
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Слава Україні ! Наша Дарія Білодід чемпіонка ! https://www.youtube.com/watch?v=JPfIgZzNVwo.
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У ваты сёдни порвутся пердаки - НАТОвцы окружают! Слава Україні!
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БРАВО ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!! Щойно повідомили суперові новини з передової…Ось що зробили наші хлопці
http://www.bn24.biz.ua/bravo-zakhysnykam-ukrainy-shchoino-povidomyly-superovi-novyny-z-peredovoi-os-shcho-zrobyly-nashi-khloptsi-3/
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кому лень перейти по ссылке:
Українські військовослужбовці зайняли нові території і просунулися на 2 км вперед біля села Жолобок Луганській області Український офіцер Братішко прийняв під командування ЛитПолУкрБриг - Цензор.НЕТ 6410
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг. ФОТО
 
 
 
 
 
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