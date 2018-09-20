 Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Мероприятие состоялось в Люблине. Протокол передачи-приема полномочий заверили председатели национальных делегаций координационной группы - полковник ВС Литовской Республики Томас Масаитис, полковник ВС Республики Польша Мариуш Чишович и полковник ВС Украины Алексей Шандар.
"Это знаковое и очень ответственное событие - Украина в лице украинского командира и еще 17 офицеров штаба обязуется поддерживать полученные операционные возможности командования ЛитПолУкрбрига и развивать дальше тесное сотрудничество в формате этой многонациональной военной части. Мы будем работать плодотворно с заместителем - офицером ВС Литовской Республики и начальником штаба - офицером ВС Республики Польша в направлении обретения совместимости и слаженности действий в выполнении тех задач, которые будем получать от наших руководителей", - отметил Братишко.
Вот это был бы настоящий нешутейный намёк мокшанскому Мордору..
Только с украинской стороны присутствуют боевые подразделения (включая и артиллерию). Подразделения, которые нешуточно с 14-года работают. А у пшеков и лабусов ..... Давайте промолчим.
Бригада имеет только штаб. Все национальные контингенты, находятся на своих территориях и никогда вместе не работали. Да и не сработают. Наши просто не поймут вялость и национальные особенности. Почему? Да просто потому что имеют опыт с 14 по 18 года. Этим всё сказано. И без них отлично живётся.
Слава Україні!!!
эти горные герои везде
http://www.bn24.biz.ua/bravo-zakhysnykam-ukrainy-shchoino-povidomyly-superovi-novyny-z-peredovoi-os-shcho-zrobyly-nashi-khloptsi-3/
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