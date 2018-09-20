 Украинский офицер Братишко принял под командование ЛитПолУкрБриг. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Мероприятие состоялось в Люблине. Протокол передачи-приема полномочий заверили председатели национальных делегаций координационной группы - полковник ВС Литовской Республики Томас Масаитис, полковник ВС Республики Польша Мариуш Чишович и полковник ВС Украины Алексей Шандар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЛитПолУкрБриг в 2018 году примет участие в трех международных учениях

"Это знаковое и очень ответственное событие - Украина в лице украинского командира и еще 17 офицеров штаба обязуется поддерживать полученные операционные возможности командования ЛитПолУкрбрига и развивать дальше тесное сотрудничество в формате этой многонациональной военной части. Мы будем работать плодотворно с заместителем - офицером ВС Литовской Республики и начальником штаба - офицером ВС Республики Польша в направлении обретения совместимости и слаженности действий в выполнении тех задач, которые будем получать от наших руководителей", - отметил Братишко.

Читайте: Обсуждать участие ЛитПолУкрБриг в миротворческой миссии на Донбассе возможно только после решения ООН, - Минобороны Литвы