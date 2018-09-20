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 У Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи

Также номера их документы очень похожи на номера документов других сотрудников ГРУ.

Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на Скрипалей, почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом пишут Bellingcat и The Insider во второй части своего расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В паспортных данных Боширова из единой информационной системы "Российский паспорт", как и ожидалось, обнаружилась та же пометка, что и у Петрова – "с.с." ("совершенно секретно"), объясняющая, почему в деле присутствуют далеко не все документы. А на печати "Сведений не давать" значился тот же телефонный номер – "195-79-66".

У Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи 01

Выписка из Единого государственного телефонного справочника подтверждает, что это номер Министерства обороны.

У Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи 02

Более того, пишет The Insider, это не просто Министерство обороны, а именно комплекс зданий на Хорошевском шоссе, где и располагается ГРУ (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ). Если поменять в указанном номере последнюю цифру, то можно найти, например, телефон журнала "Зарубежное военное обозрение", располагающегося неподалеку.

У Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи 03

Расследователи также отмечают, что загранпаспорта Боширова и Петрова по номерам близки не только между собой, но и с другими ГРУшниками. Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у другого ранее засвеченного ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) – тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно.

У Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи 04

"Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба", – пишет The Insider.

Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat (не уточняя дат произошедшего), что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, "если читать СМИ". В прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA.

Арест подразумевает, что они были депортированы из страны, и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой. Последней поездкой Петрова в зону Шенген была именно Швейцария: в конце января – начале февраля этого года. То есть если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно в ходе данной поездки.

Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории. Это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, о которых писала пресса, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со "взломщиками".

"Если Петров и Боширов уже были "засвечены", могло ли ГРУ послать их на новое дело? Это звучит не слишком правдоподобно, но такие прецеденты были совсем недавно, – пишет The Insider. В октябре 2014 года Польша выдворила российского ГРУшника – того самого Эдуарда Шишмакова, чей паспорт мы приводили выше, – после попытки завербовать польского военного, а уже в 2016 году он же – но уже под именем Эдуард Широков – отправился в Сербию для организации переворота в Черногории (и, кстати, снова провалился)". "Таким образом, как бы странно это ни звучало, но ГРУ иногда использует уже провалившихся агентов", – подытожили расследователи.

У Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи 05

Зачем "туристы" летали в Швейцарию начиная с ноября 2017 года, теперь более-менее понятно. Причина визита Петрова в Нидерланды в 2016 году не так очевидна, но и здесь тоже есть интересное совпадение: он был там в дни референдума об ассоциации с Украиной. Этот вопрос был настолько болезненным для Кремля, что Москва, помимо обычных средств (хакерские атаки, вбросы фейковых новостей), провела целую спецоперацию: на территории Голландии от лица "украинских беженцев" несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной. При этом они распространяли фейковое видео с угрозами якобы от батальона "Азов" – причем видео это было создано знаменитой фабрикой троллей Евгения Пригожина. Именно в эти дни Амстердам решил посетить Александр Петров.

Есть и еще одна интересная поездка: 11 июля 2016 года Петров на междугороднем автобусе въехал в Казахстан, причем в качестве направления своей поездки указал ни много ни мало Пекин. Более странного способа добраться до Пекина и представить себе нельзя - но, скорее всего, ни в какой Пекин он и не собирался, так как возвращался в Москву уже 26 июля из Тель-Авива. Судя по всему, целью Петрова была какая-то из стран Средней Азии или Ближнего Востока, и попасть туда он хотел не самым приметным способом.

Авторы Bellingcat и The Insider в опубликованной неделю назад первой части совместного расследования на основании паспортных данных, которые они обнаружили, подтвердили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками спецслужб РФ.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3087300
 
 
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Пока они еще только в списке приглашенных, но банкет могут начать в любой момент У Боширова и Александрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи - Цензор.НЕТ 7247
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Новое в деле отравления Скрипалей. Спецслужбы Великобритании выложили в сеть фото проститутки,которая развлекалась в Солсбери с Петровым и Бошировым.
У Боширова и Александрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи - Цензор.НЕТ 6908
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***
- Беда у нас, отец! Ой беда... Сыночек-то наш единственный гомосеком стал! Горе-то какое! Кому он теперь нужен, кто ж его на работу возьмёт!?
- Тише, мать, не паникуй! Родине он нужен, в военную разведку пойдет служить!

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боширов і алєксандров вже бенкетують з гіві і моторилою на дачі кобзона
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Пока они еще только в списке приглашенных, но банкет могут начать в любой момент У Боширова и Александрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи - Цензор.НЕТ 7247
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и захарченко, фестиваль от кабздона каждый день
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Новое в деле отравления Скрипалей. Спецслужбы Великобритании выложили в сеть фото проститутки,которая развлекалась в Солсбери с Петровым и Бошировым.
У Боширова и Александрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи - Цензор.НЕТ 6908
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Балкарцы хорошие свитера вяжут из козьей шерсти. как то купил там, до сих пор одеваю на рыбалку зимой.
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Т.н. "балкарцы" - те же Авары. Разница между "балкара" и "кабарды" еще меньше,чем между гуцулами и киевлянами. У меня в моей коллекции есть кинжалы из многих Кавказских регионов/республик, все - современные изделия местечковых кузнецов, с родовыми клеймами. Аварские(балкар,кабарда,лезгин) лезвия отличаются от вайнахских(чечен,ингуш) более пологими линиями наконечника. Сванетские,кахетинские - размером, больше похожи на короткий меч - гладиус.
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Ты меня порадовал, русмартышка, аж два раза. Первый раз - самолайком( шо, русский, в реале тебе девки тоже не дают?).Второе - уже десяток русмартышек грозилось меня привлечь. Удачи тебе,гуманоид. Куда будешь строчить свой донос? Рекомендую сразу - в администрацию Орангутана. Не забудь послать мне копию - поржем с приятелями под рюмку чаю. У Боширова й Александрова, підозрюваних в отруєнні в Солсбері, майже збігаються номери закордонних паспортів, - журналісти-розслідувачі - Цензор.НЕТ 4680 Good lick, rusApe! У Боширова й Александрова, підозрюваних в отруєнні в Солсбері, майже збігаються номери закордонних паспортів, - журналісти-розслідувачі - Цензор.НЕТ 215
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русский, ты ,как любой русский, поверил в то, шо сам себе сочинил. В этом и есть очередное док-во вашей принадлежности к тупиковой ветви развития Homo Sapience. Don't forget to send me the copies of your доносов. Распечатаю и повешу на стену - как предмет на поржать. У Боширова й Петрова, підозрюваних в отруєнні в Солсбері, майже збігаються номери закордонних паспортів, - журналісти-розслідувачі - Цензор.НЕТ 1358
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Искандеры не смеются
Загрустили Тополя
Русские оскорбляются
Действиями Израиля
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Спляшу сегодня лезгинку с двумя кинжалами.
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Лезгинка, грузинский народный танец, у тебя не получится.
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Лезгины - один из народов Кавказа. "Лезгинка" - их военный танец, перепринятый многими соседними народами,включая Крымских Татар. Я танцую Лезгинку во многих вариантах,от классической Лезгинской до Крымско-Татарской, в том числе с оружием( шашкой, кинжалом либо комбинацией из обоих двох).И наличие всего полторых ног с протезом меня не останавливает.
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Дай Бог тебе здоровья,добрый человек.
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Ва-Алейкум Салам и тебе,и твоей семье,и твоим предкам.
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Скоро "солсберійських содомострадальцєв" гундяй до лику святих своєї секти причислить..
До речі - а де Вася Рибніков , такі теми як ці два підра і збитий кацапами кацапською ракетою кацапський шпигун за повітряним простором - а він спить? Чекаю щодня на Васін шедевр - а шедевру немає.. Сумно..
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***
- Беда у нас, отец! Ой беда... Сыночек-то наш единственный гомосеком стал! Горе-то какое! Кому он теперь нужен, кто ж его на работу возьмёт!?
- Тише, мать, не паникуй! Родине он нужен, в военную разведку пойдет служить!

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не токо номера паспортов, скорее всего и размеры их личных шпилей ))
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з.ы. вангую - представятся Харону парой )))
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От вы проснулись)) Это было в первый же день известно
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Кантора при пуйле совсем нюх потеряла, даже ксивы нормальные сделать не могут, зато шпиёны руззьге шпацэруют по европам , как по своим ебеням ,а всё потому что грёбаный реалполитик рулит, какого экибастуза казламордым визы дают до сих пор? Рейгана и Тетчер на них нет (на кремблядей и на соплежуев ЕСовских).
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не треба дивуватися кацяпам), у них гомосеків))) більше чим у всьому світі, але це не дає їм преференцій в розвитку - це навпаки відкидає їх з трендового розвитку Європи як гей-раю),
тому що між кацапами і європейцямі таке ж провалля, як між пі-дара-сами і геями !!! У Боширова й Александрова, підозрюваних в отруєнні в Солсбері, майже збігаються номери закордонних паспортів, - журналісти-розслідувачі - Цензор.НЕТ 988
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Поехали в СОЛБЕРЕЦК СОЛБЕРЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОЗЫРИТЬ )))
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Це (на шпилі дивитися в Англії) все-рівно, що купити пляшку горілки, поставити на стіл для компанії, погуляти і не доторкнутися пляшки, а потім повну пляшку поставити в тумбочку.
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У Рашки есть электроника. Ракеты. Танки. ГРУ. ПВО.
Только всё дерьмовое. Падает. Глохнет. Проваливается. Валит своих.
Змея жрёт собственный хвост...
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ну прям какие-то универсальные... а может у них страшный дефицит кадров?
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Повевшимся на спектакль симонян и двух этих сотрудников - вы лохи. Ребята наглядно демонстрируют а)ничего не бояться б) могут повторить акцию под фамилиями Баширенко и Петренко.
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...значился тот же телефонный номер 195-79-66 - Выписка из Единого государственного телефонного справочника подтверждает, что это номер Министерства обороны.

В России нет телефонных номеров начинающихся на "1". Отменены уже несколько лет!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи
 
 
 
 
 
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