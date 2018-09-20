 США ввели санкции против 27 россиян за вмешательство в выборы, включая главу ГРУ Коробова

Список опубликован на сайте Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По данным Госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

Три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это "ЧВК Вагнера", ООО "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.

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В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова и бизнесмена Евгения Пригожина.

Также в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры.

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Агентство Bloomberg отмечает, что эти лица имеют отношение к вмешательству в американские выборы 2016 года.