EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1039  22
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (860) Россия (70512) санкции (6965) США (14168)

 США ввели санкции против 27 россиян за вмешательство в выборы, включая главу ГРУ Коробова

США в четверг объявили о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

Список опубликован на сайте Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По данным Госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

Три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это "ЧВК Вагнера", ООО "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал новый указ о санкциях против России

В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова и бизнесмена Евгения Пригожина. 

Также в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры.

Читайте также: Правительство США работает над вторым раундом "чрезвычайно жестких" санкций против РФ из-за отравления Скрипалей, - помощница госсекретаря Сингх

Агентство Bloomberg отмечает, что эти лица имеют отношение к вмешательству в американские выборы 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3087299
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каци, ну і кого це так жорстко "сношают тупые пендосы"? Уж нє вялікіх юродівих , часом? Крєпчайтє, каци, запасайтесь бярьозовим дьогтем.. Так вам і треба, засранцям..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
...і радійте, що за окупацію Криму Україна нічого не ввела.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и что ? Мне как то до лампочки , что там трамплер делает. Мне печально, что наш гибридный Президент ничего хорошего для страны не делает
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Как обычно ниочем, даже рубль укрепился до 66
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
_Вот это удар! Какой разбег берёт Капитан Америка... какой замах... Включайте народную музыку, к нам пришло спасение. А , нет... просто гора родила мышь, не удар, а пшик натурально. Спектакль и имитация. Ликуйте, дураки, Свидетели Санкций США ввели санкции против 27 россиян за вмешательство в выборы, включая главу ГРУ Коробова - Цензор.НЕТ 842
 показать весь комментарий
 
Барыги, досматривал футбол по рос каналу, укр. канал, Ахметова 59 грн., охренели совсем.
 показать весь комментарий
 
Также в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры. Источник: https://censor.net.ua/n308729
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хто від цього Агентства працює на Цензорі? Чекаю на відповідь від такого коментатора🤗
 показать весь комментарий
 
саботаж трампа.

ентот начальник гру уместе с другими начальниками назавтра палетит в штаты
на ачередные перегаворы.

туфта.
 показать весь комментарий
 
ну от, і підвалило полєзностєй на День Подяки США ввели санкції проти 27 росіян за втручання у вибори, серед них глава ГРУ Коробов - Цензор.НЕТ 8152
 показать весь комментарий
 
 
Профессор Юрий Юденков, который преподает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), утверждает, что при наиболее негативном сценарии введения новых санкций США против России курс доллара может взлететь до 220 рублей.
«Мы, экономисты, зло шутим, что если 22 ноября вступят в силу санкции США в самом жестком виде, который предусматривает запрет на операции в долларах российским государственным и прочим банкам и блокировку их счетов, то тогда курс возможен и на уровне 220 рублей за доллар. Подчеркну, не обязателен, но возможен. Если такой сценарий осуществится, экономика России может этого не выдержать»,

 показать весь комментарий
 
 
Это прикол такой от доника?) А за северный поток2 ,когда будут санкции? Трампушка решил показать,что он типа такой антихуйловец,перед выборами в конгресс. Сколько раз еще будут вносить в список одни и те же фамилии? )Пригожина по какому кругу вводят санкции?)
 показать весь комментарий
 
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
США ввели санкції проти 27 росіян за втручання у вибори, серед них глава ГРУ Коробов - Цензор.НЕТ 8785Они будут тоже трудны
 показать весь комментарий
 
Это то что печатают в газетах, а вот что не печатают:
"19.09.18 Американская корпорация Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Создано 230 новых рабочих мест.
Второй завод совместного предприятия ВСМПО и корпорации Boeing будет специализировано на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787"
США ввели санкції проти 27 росіян за втручання у вибори, серед них глава ГРУ Коробов - Цензор.НЕТ 2522
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против 27 россиян за вмешательство в выборы, включая главу ГРУ Коробова
 
 
 
 
 
 вверх