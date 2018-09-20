 США ввели санкции против 27 россиян за вмешательство в выборы, включая главу ГРУ Коробова

Список опубликован на сайте Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По данным Госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.
Три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это "ЧВК Вагнера", ООО "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.
В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова и бизнесмена Евгения Пригожина.
Также в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры.
Агентство Bloomberg отмечает, что эти лица имеют отношение к вмешательству в американские выборы 2016 года.
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Хто від цього Агентства працює на Цензорі? Чекаю на відповідь від такого коментатора🤗
ентот начальник гру уместе с другими начальниками назавтра палетит в штаты
на ачередные перегаворы.
туфта.
«Мы, экономисты, зло шутим, что если 22 ноября вступят в силу санкции США в самом жестком виде, который предусматривает запрет на операции в долларах российским государственным и прочим банкам и блокировку их счетов, то тогда курс возможен и на уровне 220 рублей за доллар. Подчеркну, не обязателен, но возможен. Если такой сценарий осуществится, экономика России может этого не выдержать»,
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
"19.09.18 Американская корпорация Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Создано 230 новых рабочих мест.
Второй завод совместного предприятия ВСМПО и корпорации Boeing будет специализировано на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787"