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 НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере. ФОТО

Следователи обнародовали переписку министра инфраструктуры с братом, посредником при покупке авто и неизвестным чиновником.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало на своей странице в Facebook выдержки из переписки министра инфраструктуры Владимира Омеляна в мессенджерах. Детективы НАБУ считают, что эта переписка может служить доказательством незаконного обогащения чиновника, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов.

"Учитывая полученные доказательства, следствие предполагает, что чиновник сознательно скрывал свое состояние. Также вызывают вопросы и некоторые аспекты его профессиональной деятельности на должности министра. И хотя оценка этого направления работы не является компетенцией следствия, тем не менее, учитывая общественный резонанс, публикуем некоторые из фрагментов переписки министра с другими лицами", – говорится в сообщении НАБУ.

Антикоррупционное бюро опубликовало выдержку из переписки Омеляна с братом, с посредником при покупке машины и неизвестным чиновником.

НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 01
НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 02
НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 03
НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 04
НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 05
Также детективы обнародовали информацию о доказательствах, которые, по их мнению, свидетельствуют о коррупционных нарушениях со стороны министра. Так, факт проживания семьи Омеляна в загородном доме, принадлежащем племяннице его жены, доказывают при помощи чека на доставку матраца.

Помимо переписки, НАБУ также выложило в сеть проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, который тот, как утверждают детективы, получил за два месяца до официального принятия решения.

НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 06
НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 07
НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 08
НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере 09

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Источник: https://censor.net.ua/n3087297
 
 
 Топ комментарии
 
а откуда великий антикоррупционер сережа лещенко деньги взял на квартиру, уже разобрались ? подруга диджей хорошо зарабатівает ? журналистка в долг дала ? или просто клад нашел ?
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У порівнянні з іншими (міністрами, нардепами, тощо) цей Омелян - безсрібник (майже).
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Хиперлуп бесит меня конечно, но то что это заказуха от НАБУ -видно не вооруженным глазом..прям агитки нарисовали, сранная вольва за 140 тыщ..да у них собаки больше в казино проигрывают....
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а откуда великий антикоррупционер сережа лещенко деньги взял на квартиру, уже разобрались ? подруга диджей хорошо зарабатівает ? журналистка в долг дала ? или просто клад нашел ?
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девушка робин гуд - у богатіх берет, беднім дает )))
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Омелян, просто дебіл, невже так важко було жити скромно, навіть маючи незадекларовані доходи від мафії? Просто мафія дає своїм утриманцям стільки грошей, що люди втрачають розум, а в деяких бидло-міністрів його і не було ніколи!
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когда ты не в мафии или хотя бы сам не покупаешь кого то - это сложно понять. быдло из грязи в князи поднявшееся благодаря своей должности, начинает сорить деньгами и палится, создавая всем заинтересованным лицам проблемы.
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исход подобной звездной болезни, вполне прогнозируем - вылетит с балкона или попадет в автокатастрофу, а то и просто расстреляют из автоматов. что бы не наболтал лишнего на допросах.
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Сырожа не насосал на квартиру, а на антикорупционерил!
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ну мало ли, может его подруга насосала, но не задекларировала и налоги не заплатила. или сережа продал себя в анальное рабство, лет на 10, потому что у него доход 50к гривен в месяц...
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самое подозрительное, что сирожа лещь получил бабло от жены Шеремета! такое ощущение, что за убийство Павла
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а у нее откуда такие деньги ? судя по декларации - она нищая как церковная мішь ?
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вот и машина у неё была - субару импреза, на которой Павла взорвали!
может получала бабло за всякую хрень, которую печатала в своей газетёнке?
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да полюбому левые доходы у нее были, я думаю ниодин человек со скромной зарплатой не дал бы сереже минимум пол ляма долларов в долг (на квартиру+ремонт+мебель). сам подумай какая это сумма. однокомнатная квартира в новострое, в пригороде Киева - Гатном, стоит от 16к долларов, а у сережи хата стоит как весь подъезд в новострое в Гатном.
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в крайнем случае у богатых брала а бедным давала - чем не источник
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дефкларировать надо было ))) а то все нищие бомжи с однушкой в Днепре, ездят на бентли с гелендвагеном охраны, имеют пентхаус на Шелковичной, и виллу в золотых воротах в Конча-Заспе
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ошибочка вышла глава укрправлы не жена шеремета а переходящее знамя от гонгадзе к кому только не переходила)))
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да побоку, я не вникал в подробности, знаю только что она журналистка, редактор какой то газетенки. у нее априори неможет быть такого бабла, тем более что бы дать кому то в долг.
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Хиперлуп бесит меня конечно, но то что это заказуха от НАБУ -видно не вооруженным глазом..прям агитки нарисовали, сранная вольва за 140 тыщ..да у них собаки больше в казино проигрывают....
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НАБУ, вы так любого можете взять из Рады или Кабмина, и найдете еще похлеще записи в их мессенджерах ))
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ну путевки по 250 штук их же не интересуют правда?, при депутатской зарплате 14 тысяч...
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депутатская зарплата с надбавками - в районе 45-50 штук
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У порівнянні з іншими (міністрами, нардепами, тощо) цей Омелян - безсрібник (майже).
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тогда этого посадить, остальных - расстрелять, как в анекдоте
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меня терзают смутные сомнения... насколько законно так запросто публиковать это всё... Переписка в мессенджерах и чек за доставку матраца: НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - Цензор.НЕТ 970
надо чем-то отвлечь от вчерашнего?
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так чуть перестрелку не устроили с другими антикоррупционерами
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добре, що про вишки бойка НАБУ нічого не нарили. а омельян отявлєнний корупціонер Переписка в мессенджерах и чек за доставку матраца: НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - Цензор.НЕТ 7478
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Блин, а есть безопасные мессендюеры?
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нет.

если ті хочеш сделать мутніе дела - идеш на радиорінок, покупаеш бу телефоні, симки в ближайшем киоске, и общаешся с подельниками только по єтим номерам и симкам. потом вібрасіваеш в озеро или днепр. ну что ті как маленький ?
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да не за что, братан, Бог не выдаст - свинья не съест.
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главное не пользоваться привычными вайфаями и не звонить знакомым с этих левых трубок. ИМЕИ в китайских смартфонах на процессорах МТК - меняются прямо на ходу, если надо. новый имеи+ новая симка = никакого палева
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сначала перемолоть в кофемолке-и безопаснее,и употреблять приятнее Переписка в месенджерах і чек за доставку матраца: НАБУ опублікувало докази незаконного збагачення Омеляна - Цензор.НЕТ 5981.ну можно полчайной ложки кофею добавить,для вкуса
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наверное с рабочего компа списывался, чисто для таких ситуаций. серьезные вещи наверняка по-другому решались, и бабло там другое - инфраструктура, транспорт, это покруче таможни будет. "оффшоры" опять же никто не отменял. и никто туда специально лезть не будет. я поверил бы в бедность министра по такому мессенджеру, только если бы его звали Добкин.
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перечитал все раза 3 внимательно....
Вот не выглядит Омелян таким уж корупционером...
Слышал за него, что он помогает добрбатам и хочет действительно прекратить сообщение с оккупантом...
Может из за этого его хочет сожрать руське мир?
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John Pedro dc15dbdd - кстати.., воздушное сообщение было прервано благодаря его усилиям...., но тогда не было такого открытого реванша...

А по жд и автотранспорту в настоящее время уже не проходит...
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Беня тоже как то в стороне в 2014 не стоял и за свои бабки Днепр отстоял. Но это ему как то не помешало кинуть половину вкладчиков Украины.
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а какая разница ? при яныке, стать начальником МРЕВ в Киеве, стоило 200к евро. замначальника - 100к. это и есть бизнес - вложил бабло - надо отбивать.
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Я щось не бачу тут явного криміналу але кажуть:"Почни боротьбу з корупцією зі своїх друзів".
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а от на розенплядь никак ничего наслушать не могут...
и с недвижимостью у него все как-то складывается... и с автопарком...и с судами..тетрисом
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доверенное лицо мармеладного на прошлых выборах, и перед новыми выборами лицо посадить?
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ну... я предполагаю что он не захочет его опять сделать доверенным лицом..
сильно это лицо уже засветилось в негативном плане... (может деньгами возьмет? не лицом)
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Прочитав подобные статейки , надо опосля медленно посчитать до десяти, а потом , если не поможет, принять на грудь хорошую дозу. Умом не понять.
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Ну, все, попался самый главный коррупционный Украины! Это вам не сраные вышки парить стране, или трансформаторы или вон вообще уголек "плюсовать". Это ж, сволочь такая, купил цельное БМВ за 12 тыс долларов, а задекларировал на 6!!! Тут дело попахивает уже расстрелом.
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те делятся - а этот купил матрац негодяй и не поделился
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А матрац-то, матрац-вот где НАБУ нарыло "дело века".
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Ти розумієш, в українців є такий народний звичай - колядування...
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А что зря корчма себе премии по сотни тысяч грн выписывала ? А этот типа реформатор, он что лох, чтобы за зарплату министра работать ? У гибридного барыги честных и порядочных как то не наблюдалось.
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..матрац гиперлупом доставили из 100500-го аэропорта ?....
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плять, и дырявые колхозники опять обосрались, ёпт...
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По-перше, він спілкується українською. Це вже доказ його патріотизму і боротьби з корупцією. По-друге, він патріот. Бо спілкується українською і бореться з корупцією. По-третє, він антикорупціонер. Бо він є патріот, який спілкується українською.
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" когда все кричат: "Учите украинский язык!" Да я знаю украинский язык. Вопрос не в языке, вопрос в людях, которые придумали проблему. Я всю жизнь говорил на русском языке, я прожил на Донбассе 15 лет, я знаю украинский язык практически досконально. А кто-то вдруг говорит: "Говоришь по-русски - чемодан - вокзал - Россия". Так собирайтесь и езжайте!" - продолжил он.
"У меня украинский паспорт, я гражданин этой страны, я патриот. И не важно, на каком языке я говорю. Вот такие псевдопатриоты тоже бесят. Да у нас половина правительства не знает украинского языка, говорят с каким-то непонятным венгерско-болгарским акцентом", - подчеркнул Кошевой.(Квартал 95)а від себе добавлю що такі псевдопатріоти по інструкціям Манафорта, ПР і Порошенка ділять Україну навпіл.
по тих же лекалам і на користь мордору.
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украинский язык - показатель патриотизма ? да тебе лечиться надо придурок. чеж ты сраный патриот тут под польским флагом выступаешь ? ты родину только на растоянии любишь, чмо ?
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им не схавать его. за ним стоят наши американские друзи.
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Перечитал переписку. потратил время!!! Где состав преступления???? Да и переписка в месседжере, тем более о намерениях!!! Не доказательства!!!
И....вообще что это такое:"...Переписка в месенджерах і чек за доставку матраца"????
И за такую работу мы платим НАБУ 1 млрд долларов США!!!
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Какое великое дело вело НАБУ! Коррупционера великого раскрыла на матрасе! Переписка в месенджерах і чек за доставку матраца: НАБУ опублікувало докази незаконного збагачення Омеляна - Цензор.НЕТ 3279
У Кернеса матрас нормально куплен? А Турчинов где живет? У него же нет вообщени недвижимости, ни машины! Бомжара высокопоставленный.
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Почитавши эту высосанную фиг знает из чего фуйню, делаю вывод, что Омелян просто ангел по сравнению со многими, а НАБУ- одно из самых больших разочарований в украинских реформах. Переписка в месенджерах і чек за доставку матраца: НАБУ опублікувало докази незаконного збагачення Омеляна - Цензор.НЕТ 4234
И вот эта хрень выдается НАБУ за работу, оплачиваемую налогоплательщиками. Даже половину носков не отработали.
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Набежали шоколадные петушки, гуперзалупа отмазывать
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И сколько же чиновников мз госбюджета наши с вами деньги жрут. И немалые.
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ровно половину бюджета уходит на содержание чиновников.
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Уважаемый редакторский коллектив "ЦензорНет"!
Если вы не имеете разрешения от владельцев на опубликование места их проживания, Ф.И.О. и т.д., тогда вы опубликовали данные, подпадающие под действие ЗУ "О защите персональных данных" (хоть я и не являюсь поклонником министра Омельяна).
Если вы относите себя к той части нашего населения, которое хочет жить в цивилизованном обществе, где царит Закон, тогда вы обязаны НЕМЕДЛЕННО удалить эти данные и принести свои извинения этим лицам.
А по-поводу т.н. "коррупционных действий" со стороны министра, то это все "Филькина грамота", которая распадется в суде: так как согласно нашего законодательства, только НАЗК имеет право определять наличие коррупционной составляющей в декларации министра. А как видно, НАЗК дал 30 дней, на внесение изменений Омельяну в его декларацию. Кстати, а все обратили внимание на то, что письмо НАЗК не имеет исходящего номера и даты принятия!))))
Привет НАБУ!!!))))
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Кто со мной готов поспорить? Ставлю сто баксов, что Омеляна не посадят. Как не посадили никого из пафосно "накрытых" нашими неутомимыми борцами с коррупцией. ) До тех пор, пока народ будет удовлетворятся подобными "отчётами об успешной борьбе" в СМИ, пока он нас не выйдет на улицы и не вздернет на фонарях несколько десятков самых известных сволочей - никогда и никого не накажут за незаконное обогащение.
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ляксеичу очень нравиться соседняя северная модель государства.Будет к ней стремиться,другого варианта удержать корыто с кормухой у него нет))))

а то шо фонари на Банковой четвертый год тоскуют,то Вы верно заметили.
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Порядні люди НАГОРУ не потрапляють.
Якщо потрапляють, то ВИПАДКОВО або ЗА ОЛІГАРХІЧНИМ РОЗРАХУНКОМ.
Коли і потрапляють, то ЇМ НЕ ЗАЛИШАЮТЬ ЖОДНОГО ШАНСУ.

Саакашвілі. Сотнік. Згуладзе. Марушевська. Балчун.Сакварелідзе...
ЧУЖІ В УКРАЇНСЬКІЙ КОРУПЦІЙНІЙ ДЕРЖАВІ.
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и всех вышеперечисленных сьел Барыга и Ко.
в том числе и Шустера и любое неподконтрольное им сми.
по законам гопнико барыжной стаи.
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Мда, омелян - в святом семействе завелся отъявленный негодяй, дьявольское отродье, порождение тьмы. Еще никто на Банковой, так низко не падал, покупая себе бумер. Хорошо, что воины справедливости, на диво, так оперативно сработали. Интересно, кому из святых опостолов, этот чёрт омелян, перебежал дорогу.
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Когда начнем садить Депутатов-коррупционеров?
Кто продает голоса за деньги, портфели или вливания из Бюджета.
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Неужели у НАБУ нет времени заниматься Шухречем и всей той козломордой кодлой? Наезд на Омеляна вообще не впечатляет. Тоже мне нашли великого коррупционера...
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Хто б сумнівався у цьому -ізраїльтянин Омелян інакше й не може - така природа "омелянів".
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И что в этой переписке незаконного? Только то, что НАБУ снова нарушает законы и сливает информацию?
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Уже было журналистское расследование про машины за 149 000 грн. Не один Емелян такой умный, куча чинуш именно за эту сумму свои тачки и покупают.
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нашему НАБУ нужно с 95 кварталом конкурировать... опять обнародовали какие-то "доказательства"... очередное шоу! а ничего, что закон обратной силы не имеет и 2015 поза сферой действия закона о незаконном обогащении?
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Пля - оказывается и НАБУ скоты педерасты.
Интересно - кто им заказал Омеляна? Не Порошенко ли?

Это видно за его заявление прекратить транзит из России потому как он не выгоден для Украины.
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соевые. зачем вы своего потужного гиперлупа сдаете? Вы думаете что заклание мыролюбного ремонтника дорог емельяна отвлечет народ от приступлений лолиты кокориной?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере. ФОТО
 
 
 
 
 
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