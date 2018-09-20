 НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало на своей странице в Facebook выдержки из переписки министра инфраструктуры Владимира Омеляна в мессенджерах. Детективы НАБУ считают, что эта переписка может служить доказательством незаконного обогащения чиновника, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов.
"Учитывая полученные доказательства, следствие предполагает, что чиновник сознательно скрывал свое состояние. Также вызывают вопросы и некоторые аспекты его профессиональной деятельности на должности министра. И хотя оценка этого направления работы не является компетенцией следствия, тем не менее, учитывая общественный резонанс, публикуем некоторые из фрагментов переписки министра с другими лицами", – говорится в сообщении НАБУ.
Антикоррупционное бюро опубликовало выдержку из переписки Омеляна с братом, с посредником при покупке машины и неизвестным чиновником.
Также детективы обнародовали информацию о доказательствах, которые, по их мнению, свидетельствуют о коррупционных нарушениях со стороны министра. Так, факт проживания семьи Омеляна в загородном доме, принадлежащем племяннице его жены, доказывают при помощи чека на доставку матраца.
Помимо переписки, НАБУ также выложило в сеть проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, который тот, как утверждают детективы, получил за два месяца до официального принятия решения.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
может получала бабло за всякую хрень, которую печатала в своей газетёнке?
фкларировать надо было ))) а то все нищие бомжи с однушкой в Днепре, ездят на бентли с гелендвагеном охраны, имеют пентхаус на Шелковичной, и виллу в золотых воротах в Конча-Заспе
надо чем-то отвлечь от вчерашнего?
если ті хочеш сделать мутніе дела - идеш на радиорінок, покупаеш бу телефоні, симки в ближайшем киоске, и общаешся с подельниками только по єтим номерам и симкам. потом вібрасіваеш в озеро или днепр. ну что ті как маленький ?
Вот не выглядит Омелян таким уж корупционером...
Слышал за него, что он помогает добрбатам и хочет действительно прекратить сообщение с оккупантом...
Может из за этого его хочет сожрать руське мир?
А по жд и автотранспорту в настоящее время уже не проходит...
(якщо не відкривається, спробуйте через тор, або Opera Turbo)
и с недвижимостью у него все как-то складывается... и с автопарком...и с судами..тетрисом
сильно это лицо уже засветилось в негативном плане... (может деньгами возьмет? не лицом)
"У меня украинский паспорт, я гражданин этой страны, я патриот. И не важно, на каком языке я говорю. Вот такие псевдопатриоты тоже бесят. Да у нас половина правительства не знает украинского языка, говорят с каким-то непонятным венгерско-болгарским акцентом", - подчеркнул Кошевой.(Квартал 95)а від себе добавлю що такі псевдопатріоти по інструкціям Манафорта, ПР і Порошенка ділять Україну навпіл.
по тих же лекалам і на користь мордору.
И....вообще что это такое:"...Переписка в месенджерах і чек за доставку матраца"????
И за такую работу мы платим НАБУ 1 млрд долларов США!!!
У Кернеса матрас нормально куплен? А Турчинов где живет? У него же нет вообщени недвижимости, ни машины! Бомжара высокопоставленный.
И вот эта хрень выдается НАБУ за работу, оплачиваемую налогоплательщиками. Даже половину носков не отработали.
Если вы не имеете разрешения от владельцев на опубликование места их проживания, Ф.И.О. и т.д., тогда вы опубликовали данные, подпадающие под действие ЗУ "О защите персональных данных" (хоть я и не являюсь поклонником министра Омельяна).
Если вы относите себя к той части нашего населения, которое хочет жить в цивилизованном обществе, где царит Закон, тогда вы обязаны НЕМЕДЛЕННО удалить эти данные и принести свои извинения этим лицам.
А по-поводу т.н. "коррупционных действий" со стороны министра, то это все "Филькина грамота", которая распадется в суде: так как согласно нашего законодательства, только НАЗК имеет право определять наличие коррупционной составляющей в декларации министра. А как видно, НАЗК дал 30 дней, на внесение изменений Омельяну в его декларацию. Кстати, а все обратили внимание на то, что письмо НАЗК не имеет исходящего номера и даты принятия!))))
Привет НАБУ!!!))))
а то шо фонари на Банковой четвертый год тоскуют,то Вы верно заметили.
Якщо потрапляють, то ВИПАДКОВО або ЗА ОЛІГАРХІЧНИМ РОЗРАХУНКОМ.
Коли і потрапляють, то ЇМ НЕ ЗАЛИШАЮТЬ ЖОДНОГО ШАНСУ.
Саакашвілі. Сотнік. Згуладзе. Марушевська. Балчун.Сакварелідзе...
ЧУЖІ В УКРАЇНСЬКІЙ КОРУПЦІЙНІЙ ДЕРЖАВІ.
в том числе и Шустера и любое неподконтрольное им сми.
по законам гопнико барыжной стаи.
Кто продает голоса за деньги, портфели или вливания из Бюджета.
Интересно - кто им заказал Омеляна? Не Порошенко ли?
Это видно за его заявление прекратить транзит из России потому как он не выгоден для Украины.