 НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало на своей странице в Facebook выдержки из переписки министра инфраструктуры Владимира Омеляна в мессенджерах. Детективы НАБУ считают, что эта переписка может служить доказательством незаконного обогащения чиновника, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов.

"Учитывая полученные доказательства, следствие предполагает, что чиновник сознательно скрывал свое состояние. Также вызывают вопросы и некоторые аспекты его профессиональной деятельности на должности министра. И хотя оценка этого направления работы не является компетенцией следствия, тем не менее, учитывая общественный резонанс, публикуем некоторые из фрагментов переписки министра с другими лицами", – говорится в сообщении НАБУ.

Антикоррупционное бюро опубликовало выдержку из переписки Омеляна с братом, с посредником при покупке машины и неизвестным чиновником.











Также детективы обнародовали информацию о доказательствах, которые, по их мнению, свидетельствуют о коррупционных нарушениях со стороны министра. Так, факт проживания семьи Омеляна в загородном доме, принадлежащем племяннице его жены, доказывают при помощи чека на доставку матраца.

Помимо переписки, НАБУ также выложило в сеть проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, который тот, как утверждают детективы, получил за два месяца до официального принятия решения.









Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.