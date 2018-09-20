 Рада внесла изменения в госбюджет и разблокировала выплаты семьям узников Кремля, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Первый вице-спикер отметила: "Еще одна хорошая новость дня (для меня вообще принципиальная) - парламент внес изменения в госбюджет на 2018 год и разблокировал социальную и адвокатскую помощь семьям политзаключенных Кремля".
она поблагодарила политические силы и нардепов, которые поддержали это решение.
"Теперь ожидаем от правительства разблокирования выплат на адвокатскую и помощь семьям пленников Кремля. Надеюсь, КМ в кратчайшие сроки проведет все необходимые процедуры для реальной поддержки семей незаконно удерживаемых украинцев.
В частности, и определит стипендиатов стипендии имени Левка Лукьяненко, во исполнение соответствующего указа президента Порошенко", - резюмировала Геращенко.
Об этом сообщают «Українські новини».
По сведениям агентства, итогом переговоров должно было стать подписание меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ по новой программе финансиования Stand-by. Она должна была прийти на смену действующей программе EFF.
Однако представители МВФ выдвинули требование: принять госбюджет Украины до подготовки меморандума и вынесения его на рассмотрение совета директоров. Выдвижение такого условия стало неожиданностью для украинской стороны.
Гарантии украинского правительства в том, что бюджет не будет кардинально пересмотрен, представители МВФ не приняли.
Теперь на заключение новой программы с МВФ можно будет рассчитывать не ранее, чем в конце декабря 2018 года, отмечает агентство