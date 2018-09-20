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Все про:адвокат (1040) бюджет (4242) ВР (22300) выплаты (220) политзаключенные (1015)

 Рада внесла изменения в госбюджет и разблокировала выплаты семьям узников Кремля, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что ВР своим решением разблокировала социальную и адвокатскую помощь семьям политзаключенных Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Первый вице-спикер отметила: "Еще одна хорошая новость дня (для меня вообще принципиальная) - парламент внес изменения в госбюджет на 2018 год и разблокировал социальную и адвокатскую помощь семьям политзаключенных Кремля".

она поблагодарила политические силы и нардепов, которые поддержали это решение.

"Теперь ожидаем от правительства разблокирования выплат на адвокатскую и помощь семьям пленников Кремля. Надеюсь, КМ в кратчайшие сроки проведет все необходимые процедуры для реальной поддержки семей незаконно удерживаемых украинцев.

В частности, и определит стипендиатов стипендии имени Левка Лукьяненко, во исполнение соответствующего указа президента Порошенко", - резюмировала Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087296
 
 
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Переговоры украинских властей с миссией МВФ, которая посетила Киев в начале сентября, закончились безрезультатно.
Об этом сообщают «Українські новини».
По сведениям агентства, итогом переговоров должно было стать подписание меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ по новой программе финансиования Stand-by. Она должна была прийти на смену действующей программе EFF.
Однако представители МВФ выдвинули требование: принять госбюджет Украины до подготовки меморандума и вынесения его на рассмотрение совета директоров. Выдвижение такого условия стало неожиданностью для украинской стороны.
Гарантии украинского правительства в том, что бюджет не будет кардинально пересмотрен, представители МВФ не приняли.
Теперь на заключение новой программы с МВФ можно будет рассчитывать не ранее, чем в конце декабря 2018 года, отмечает агентство
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРада внесла изменения в госбюджет и разблокировала выплаты семьям узников Кремля, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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