 Рада внесла изменения в госбюджет и разблокировала выплаты семьям узников Кремля, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Первый вице-спикер отметила: "Еще одна хорошая новость дня (для меня вообще принципиальная) - парламент внес изменения в госбюджет на 2018 год и разблокировал социальную и адвокатскую помощь семьям политзаключенных Кремля".

она поблагодарила политические силы и нардепов, которые поддержали это решение.

"Теперь ожидаем от правительства разблокирования выплат на адвокатскую и помощь семьям пленников Кремля. Надеюсь, КМ в кратчайшие сроки проведет все необходимые процедуры для реальной поддержки семей незаконно удерживаемых украинцев.

В частности, и определит стипендиатов стипендии имени Левка Лукьяненко, во исполнение соответствующего указа президента Порошенко", - резюмировала Геращенко.

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