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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азовское море (209) МИД РФ (1159) Захарова (157)

 МИД РФ заявляет, что Россия имеет право досматривать суда в Азовском море

По мнению Москвы, подобные досмотры не нарушают международное право

Россия имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря, поскольку это не противоречит международным правовым нормам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива, – отметила она. – Они не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод".

Представительница МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.

"Международное право и статус Азовского моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно договорами между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года, – сказала Захарова. – Данным документом подтверждено, что, цитирую: "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины".

Читайте на Цензор.НЕТ: Соглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД

Захарова добавила, что "российская сторона будет и впредь предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе".

Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Также на Цензор.НЕТ: Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море, - представительство ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3087295
 
 
 Топ комментарии
 
да . эти договорняки попередников еще не раз нам боком вылезут МИД РФ заявляет, что Россия имеет право досматривать суда в Азовском море - Цензор.НЕТ 2007
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Кстати.

Кстати. Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Петров так же был в Нидерландах в дни проведения референдума об ассоциации Евросоюза с Украиной. - Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 57 хв.57 хвилин тому
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Да. Из ПаРаши выводится валюта рекордными темпами.
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Ты фейс побирающегося не перепутал?
МВФ еще в Киеве.
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да . эти договорняки попередников еще не раз нам боком вылезут
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хто сказав "попередников" ...? Кучма , фактично , й досі при владі - у мінську , разом з Медведчуком , долю України вирішує .
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да ни хера тот Кучма не решает . так озвучивает чьи то решения . хотя вот за такие договоры ему давно пора по шапке дать
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Да что МИД рф, это же самое говорит и украинский МИД, но договор разрывать эта власть не хочет.
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как только договор будет разорван кацапия нарежет территориальные и экономические воды и окажется что украинского моря и нет вообще. поймите, азовское море слишком маленькое чтобы его делить по правилам прибрежной зоны
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Кацапия страна не пуганых идиотов.....
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Ну якщо Ви впевнені що являєтесь ідіотом, зверніться до лікарів, можливо зможуть допомогти. Шукаючи тут друзів по нещастю Ви нічим собі не зарадите.
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идиоты как раз не сомневаются...ибо всегда уверены в своей правоте ввиду полного искривленного восприятия окружающей действительности.причем в количестве 86%
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Вылезла тварь
Понеслось в связи с предстоящей непролонгацией договора.
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а Китай вже відкрито заявляє, що Сибір їхній. розбір раски федераски на запчастини не за горами
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канешна!
и не только в Азовском
но и в Средиземном, Карибском, Красном и особенно в Мертвом...особенно
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Самое паскудное то, что здесь она права...
Вот реально, мы ведь ничего сделать не можем...
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Да права, именно поэтому нет ни одной жалобы от владельцев судов.
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Не хотим, а не можем Не зря в Липецке до сих пор стоит фабрика рошен.....
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Фабрика 3 года, как закрыта. Обнови методичку.
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Фабрика стоит и содержит персонал за деньги УКРАИНСКОГО концерна рошен. Плюс платит налоги. Всего 6 миллионов дол в год.
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А ему слабО.Он чуть это..., ну вы поняли.
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Не ври. Не 3 года. Официально было объявлено, что с 1 января 2018 года.
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там багато чого , окрім тієї фабрики - і мережа "Бургер Кінг" і переробні підприємства ... бізнес Харнта в РФ активно розвивається ... а ви тут воюйте ! МЗС РФ заявляє, що Росія має право оглядати судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 913
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Не хотим - это по-умолчанию...
Но здесь реально ничего поделать не можем...
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Все реально. Денонсировать договор и на территории Азова будем действовать международное морское право. Вот только беда в том, что гибридному Президенту нужно оправдать изготовление бронекатеров на своем заводике, а судьба Азова и Украины ему как то побоку.
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Этот договор это перемога Кучмы.
Помните как все восхищялись как он отстоял Тузлу?
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Он много что натворил, плоды оказались горькими и печальными. И это падло до сих еще в бронированном мерсе, а не в катафалке.
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о сержыка уже на предыдущем нике забанили МЗС РФ заявляє, що Росія має право оглядати судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 5739.опять за глупость?
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А что они будут визжать кода мы возродим свой флот,(нам сильно помогут),и мы станем там сильнее чем они?
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То рыжее падло по имени Чучма не только просрал ЯО , но т Азов. А гибридный Президент только о своих статках думает, дела страны ему как то по боку.
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Тем временем США только что добавила им еще санкции -- хороших и полезных.

США ввели санкции против 33 представителей российской обороны и разведки. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
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_Вот это удар! Как мощно, как решительно... Теперь рашке точно кранты...
Ты кретин? Херня это, спектакль гнусный, а не санкции! Тьфу ты
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19 сентября 2018 года Деснянский районный суд Киева…, исследовав все материалы дела, признал Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, а также лишил Б. специального звания младший лейтенант", - говорится в сообщении.

Б. - Балабуха
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Международное право и статус Азовского моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно договорами между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года, - сказала Захарова. - Данным документом подтверждено, что, цитирую: "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины".

Все верно. Раз такая дружба и доверие? Украинне, не стесняясь досматривать УСЬО в т.ч. и ДОСМАТРИВАЮЩИХ - с дружеской сторны! Все по дружески и на доверии! Чиста по - братски.
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так и будет...только чуть попозже...когда москитный флот нарастим да установим на катера ракетное оружие.
как аукнется-так и откликнется.
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і хто ж допомагав кацапам зробити Азовське море , фактично , їх внутрішнім ? МЗС РФ заявляє, що Росія має право оглядати судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 5844
Спонсором будівництва Кримського мосту став Порошенко
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А Босфор с Дарданеллами тоже внутренние воды Турции? Тогда она как член НАТО имеет полное право тормозить и досматривать суда под флагом того говна, руководители госдуры которого угрожают взорвать в Босфоре ядерный заряд, который не проблема доставить туда на любой парашной лоханке.

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Igor Parkanskyy "А Босфор с Дарданеллами тоже внутренние воды Турции?"

Не совсем. Суверенитет Турции над проливами ограничен "Конвенцией Монтрё".
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Как раз оттуда: Стаття 6
У разі, якщо Туреччина вважає, що їй загрожує безпосередня
небезпека війни, положення статті 2 тим не менше продовжуватимуть
застосовуватись, однак, з дотриманням того, що судна повинні
заходити у Протоки вдень і що прохід повинен здійснюватись шляхом,
який у кожному окремому випадку визначатиметься турецькою владою.
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они боятся что б ПС не взорвал их недомост ....хотя миниподлодкой можно было б торпедировать
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Самотня екзальтована кацапка похилого віку з курячими мізками..
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Так што там сказал недавно пан кучма-герой защитник о тузла??

нужно било как я-кучма защищать укр территорию,
меня одного кучму враг-путинг забаялся и отступиллл!!!!!!!!

Но,
аказалось,
что кучма взамен 2 кв метров тузлы сдал расии
по отдельному дагавору
внимание!!!!!!!

АЗОВСКОЕ МОРЕ!!!!!!!!
о-О-О-!!!!!!!!!

СДАЛ МОРЕ РАСЕИИИИ!!!!!!!!

ВОТ ОНО ЧЕ МИХАЛЫЧ,
ПАБЕДИТЕЛЬ КУЧМА ОТДАЛ МОРЕ ВРАГУ!!!!!!!

и вот он результат - враг воспользовался кучмины дагавором - выгнал бедную родственницу украину с азовской квартиры нахрен.
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Непонятно, что тогда мешает Украине "обеспечивать безопасность в своей акватории" и досматривать все кацапские посудины?
Надо бы еще с десяток Кентавров туда запустить. Хай резвятся
ЗЫ. Кстати, при таком формате есть неплохой шанс отловить пару десятков судов-нарушителей, которые заходили в Крым. Первые арестованные уже ушли с молотка МЗС РФ заявляє, що Росія має право оглядати судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 285
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надеюсь-из традиционного якутского матерьяла? МЗС РФ заявляє, що Росія має право оглядати судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 9339
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Верной дорогой идет машка-бояра прям на Азовское море под долбанный мост МЗС РФ заявляє, що Росія має право оглядати судна в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8222
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таке враження що ця жіночка когось на йух посилає
як Жорик Делієв

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Простые учения в Сирии или #200_бригада
Су-24 - 1 шт.
Ка-52 - 1 шт.
Ми-28 - 2 шт.
Ми-24 - 4 шт.
Ми-8 - 1 шт.
Миг-29 - 1 шт.
Су-30 - 1 шт.
Су-35 - 1 шт.
Ан-26 - 1 шт.
Ту-154 - 1 шт.
Су-25 - 1 шт.
Ил-20 - 1 шт.
Штирлиц
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