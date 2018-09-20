 МИД РФ заявляет, что Россия имеет право досматривать суда в Азовском море

Россия имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря, поскольку это не противоречит международным правовым нормам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива, – отметила она. – Они не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод".
Представительница МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.
"Международное право и статус Азовского моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно договорами между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года, – сказала Захарова. – Данным документом подтверждено, что, цитирую: "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины".
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Захарова добавила, что "российская сторона будет и впредь предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе".
Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.
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Кстати. Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Петров так же был в Нидерландах в дни проведения референдума об ассоциации Евросоюза с Украиной. - Рогозин-на-орбите @LyapunovS 57 хв.57 хвилин тому
МВФ еще в Киеве.
Понеслось в связи с предстоящей непролонгацией договора.
и не только в Азовском
но и в Средиземном, Карибском, Красном и особенно в Мертвом...особенно
Вот реально, мы ведь ничего сделать не можем...
Но здесь реально ничего поделать не можем...
Помните как все восхищялись как он отстоял Тузлу?
США ввели санкции против 33 представителей российской обороны и разведки. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
Ты кретин? Херня это, спектакль гнусный, а не санкции! Тьфу ты
Б. - Балабуха
Все верно. Раз такая дружба и доверие? Украинне, не стесняясь досматривать УСЬО в т.ч. и ДОСМАТРИВАЮЩИХ - с дружеской сторны! Все по дружески и на доверии! Чиста по - братски.
как аукнется-так и откликнется.
Спонсором будівництва Кримського мосту став Порошенко
Не совсем. Суверенитет Турции над проливами ограничен "Конвенцией Монтрё".
У разі, якщо Туреччина вважає, що їй загрожує безпосередня
небезпека війни, положення статті 2 тим не менше продовжуватимуть
застосовуватись, однак, з дотриманням того, що судна повинні
заходити у Протоки вдень і що прохід повинен здійснюватись шляхом,
який у кожному окремому випадку визначатиметься турецькою владою.
нужно било как я-кучма защищать укр территорию,
меня одного кучму враг-путинг забаялся и отступиллл!!!!!!!!
Но,
аказалось,
что кучма взамен 2 кв метров тузлы сдал расии
по отдельному дагавору
внимание!!!!!!!
АЗОВСКОЕ МОРЕ!!!!!!!!
о-О-О-!!!!!!!!!
СДАЛ МОРЕ РАСЕИИИИ!!!!!!!!
ВОТ ОНО ЧЕ МИХАЛЫЧ,
ПАБЕДИТЕЛЬ КУЧМА ОТДАЛ МОРЕ ВРАГУ!!!!!!!
и вот он результат - враг воспользовался кучмины дагавором - выгнал бедную родственницу украину с азовской квартиры нахрен.
Надо бы еще с десяток Кентавров туда запустить. Хай резвятся
ЗЫ. Кстати, при таком формате есть неплохой шанс отловить пару десятков судов-нарушителей, которые заходили в Крым. Первые арестованные уже ушли с молотка
як Жорик Делієв
Су-24 - 1 шт.
Ка-52 - 1 шт.
Ми-28 - 2 шт.
Ми-24 - 4 шт.
Ми-8 - 1 шт.
Миг-29 - 1 шт.
Су-30 - 1 шт.
Су-35 - 1 шт.
Ан-26 - 1 шт.
Ту-154 - 1 шт.
Су-25 - 1 шт.
Ил-20 - 1 шт.
Штирлиц