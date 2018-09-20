 МИД РФ заявляет, что Россия имеет право досматривать суда в Азовском море

Россия имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря, поскольку это не противоречит международным правовым нормам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива, – отметила она. – Они не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод".

Представительница МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.

"Международное право и статус Азовского моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно договорами между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года, – сказала Захарова. – Данным документом подтверждено, что, цитирую: "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины".

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Захарова добавила, что "российская сторона будет и впредь предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе".

Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

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