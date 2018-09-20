 Шестеро украинцев пострадали в ДТП в Воронежской области РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Авария произошла в 14:00 в четверг на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением.
По словам заместителя начальника Центра медицины катастроф РФ Игоря Воробьева , пострадавших доставили в районную больницу, всех уже прооперировали.
"Один из украинцев находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в реанимации, трое - стабильные", - сообщил Воробьев.
їх СБУ заслало як Штірлиців.
І, дійсно, Цензор, не звіть українцями цих людей з українськими паспортами.
Це - те саме, що морську свинку звати моряком.