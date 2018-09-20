 Шестеро украинцев пострадали в ДТП в Воронежской области РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Авария произошла в 14:00 в четверг на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением.

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По словам заместителя начальника Центра медицины катастроф РФ Игоря Воробьева , пострадавших доставили в районную больницу, всех уже прооперировали.

"Один из украинцев находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в реанимации, трое - стабильные", - сообщил Воробьев.

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