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 Шестеро украинцев пострадали в ДТП в Воронежской области РФ

В России в Воронежской области в ДТП с участием рейсового автобуса пострадали шесть граждан Украины, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Авария произошла в 14:00 в четверг на автодороге Лиски-Колыбелка. По данным полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением.

Читайте: Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: один пассажир погиб, один - травмирован

По словам заместителя начальника Центра медицины катастроф РФ Игоря Воробьева , пострадавших доставили в районную больницу, всех уже прооперировали.

"Один из украинцев находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в реанимации, трое - стабильные", - сообщил Воробьев.

Также смотрите: Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в Венгрии, 14 пострадавших. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3087294
 
   
 Топ комментарии
 
Не украинцев, а граждан Украины.
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Да и хрен с ними.....не...нефиг шастать....
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а у вас есть сведения о их национальности? или кто пересекает границу с мордором, автоматический становится кацапом? мало ли зачем они туда поехали, может на похороны.
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Во время второй мировой из Украины немцы насильно угоняли население на работы в Рейх , а сейчас некоторая часть населения по доброй воле едет работать к агрессору. Так кто им доктор и почему мы должны испытывать к этим тварям хоть малейшее сочувствие и жалость? Поделом....
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может деньги зарабатывали, может по личным делам. не всем же круглосуточно строчить комменты на цензоре
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Да и хрен с ними.....не...нефиг шастать....
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Воно,звісно,треба було б поспівчувати,але якось ну не можу себе примусити...
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В Воронеж, Бог послал кусочек сыра...
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то мабуть "засланці"....
їх СБУ заслало як Штірлиців.
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Предупреждали же Воронеж опасное место!
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Висловлюю заклопотанність середньої глибини.
І, дійсно, Цензор, не звіть українцями цих людей з українськими паспортами.
Це - те саме, що морську свинку звати моряком.
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Украинцы могут находиться в Воронежской области только на танках. Что исключает травмы от ДТП.
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заработали бабла дебилы? шо сочуствия? да пошли они в трещину.
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Ахренеть, "наши" там уже автобусами ездят.
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это стопудово с лугандона объезжают по воронежской обл,'чтобы заехать через Гоптовку в Хар. обл. Какой дебил поедет бабло зарабатывать в Воронеж?) там сама нищета.
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Це для кацапів-там злидота.А "наш" кацап пре туди,щоб подихати кацапським смородом.Тим більше віз досі нема."Братьє" ми очінь.
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КЛАССИКА: "пребывание в России действует разлагающегося на неокрепшие умы". Мне вон тоже не сладко, но в Пашку после 14 года - никогда, ни за что!
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