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Все про:ВВС (168) Великобритания (1983) граница (3082) Россия (70512) Франция (1979)

 Великобритания и Франция подняли боевые самолеты по тревоге из-за российских истребителей

Самолеты РФ были обнаружены над Северным морем. Их действия "не были враждебными".

Истребители ВВС Великобритании и Франции подняли в воздух для перехвата российского военных самолетов, пролетавших над Северным морем. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Представитель французских ВВС полковник Сирил Дювивье сообщил журналистам, что над Северным морем были обнаружены один или несколько российских самолетов.

"Мы задействовали стандартные механизмы реагирования: самолеты-истребители Rafale отправились с базы в Сен-Дизье и были готовы к возможному нарушению границ".

Британские военные самолеты время от времени замечают российские истребители неподалеку от границ Великобритании, а в прошлом месяце перехватили самолеты РФ вблизи Румынии.

Министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер еще в июле говорил о "все возрастающей агрессии России". Он подчеркнул, что за последние 10 лет британские самолеты пришлось более 80 раз поднимать в воздух из-за россиян.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия обвинила Великобританию в провокации из-за перехвата военного самолета над Черным морем

Источник: https://censor.net.ua/n3087292
 
 
 Топ комментарии
 
москали - мазохисты! они каждое мгновение хотят ощущать как их кто-то пердолит
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есть такое подозрение, что у кацапов вовсе не работает их ГЛОНАС, походу они вообще летают по картам из школьного учебника..
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а ведь если заглохнут мокшанские этажерки и рухнут в море - обвинят во всём французов...
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Не, израильтян - жыды всегда во всем виноваты.
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москали - мазохисты! они каждое мгновение хотят ощущать как их кто-то пердолит
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есть такое подозрение, что у кацапов вовсе не работает их ГЛОНАС, походу они вообще летают по картам из школьного учебника..
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"заправлены в планшеты космические карты..." (В.Войнович)
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Никто случайно не знает--- есть ли там сирийское ПВО ?
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Мабуть приймуть на заході рішення, що росію треба ліквідувати як державу.
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Тимчасово, бо далі росіяни почнуть шантажувати німців і вони зрозуміють суть росії.
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вони вже давно розуміють суть, не тупі ж..
але гроші змушують їх заплющувати очі на мерзенну натуру росії.
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Конечно их действия не были враждебными!
Они просто тренируют французские и английские ВВС на возможность нарушения их границ в будущем...
А так неее...не враждебные!
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чому у повідомленні не йдеться про збитий російський літак ?
краще потрібно тренуватись, краще...
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Что за кацапские истребители (!!!) в Северном море? Они опять "Кузю" туда пригнали?
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від того диму всі льодовики потануть...
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Так сказать, если бы берега Северного моря охраняли сирийцы или турки, над тем морем русня Миг'ами и Су'шками вмиг и вмомент перестали бы летать. Велика Британія і Франція підняли бойові літаки по тривозі через російських винищувачів - Цензор.НЕТ 9524
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Во-Во, ты так и не ответил - нахрена вы сбили свой Ил-20...?)
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Еле еле встал из под стала, когда упал со смеху. Поднялся, нажимаю на ,,лайк" и падааюю Айайайай. бум Велика Британія і Франція підняли бойові літаки по тривозі через російських винищувачів - Цензор.НЕТ 8802
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--- Гитлер капут! тьфу -- Путлер капут!
за сутки вся рабсея научится...
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цікаво, чого вони (маю на увазі НАТОвців) їх так бояться?
по тривозі підняти ланку винищувачів тому, що "...над Северным морем были обнаружены один или несколько российских самолетов..."
і скільки ж їх там було насправді? Велика Британія і Франція підняли бойові літаки по тривозі через російських винищувачів - Цензор.НЕТ 415
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Они границу пересекли? нет? В смысле летают по карте с учебника? В международном воздушном пространстве разрешены полёты любых самолётов любых стран. Товарищи которые писали выше такое видимо не знают про это. Основании что сбивать какое7
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Как сказал Трамп - "Такое бывает"
В Сирии вообще на свой аэродром на посадку шёл - нифига не помешало вальнуть.
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Свой аэродром у кацапов в Воронеже, с ядерными боеголовками носители стоят.
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Так візьміть у відповідь пролетіть біля болотно-гидотного міста кадир-бурга...))
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Это смелые хуйловские соколы облетали Израиль и Турцию от греха подальше...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания и Франция подняли боевые самолеты по тревоге из-за российских истребителей
 
 
 
 
 
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