 Великобритания и Франция подняли боевые самолеты по тревоге из-за российских истребителей

Истребители ВВС Великобритании и Франции подняли в воздух для перехвата российского военных самолетов, пролетавших над Северным морем. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Представитель французских ВВС полковник Сирил Дювивье сообщил журналистам, что над Северным морем были обнаружены один или несколько российских самолетов.

"Мы задействовали стандартные механизмы реагирования: самолеты-истребители Rafale отправились с базы в Сен-Дизье и были готовы к возможному нарушению границ".

Британские военные самолеты время от времени замечают российские истребители неподалеку от границ Великобритании, а в прошлом месяце перехватили самолеты РФ вблизи Румынии.

Министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер еще в июле говорил о "все возрастающей агрессии России". Он подчеркнул, что за последние 10 лет британские самолеты пришлось более 80 раз поднимать в воздух из-за россиян.

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