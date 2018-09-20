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 Украинского воина Владимира Ткачева, погибшего на Донбассе, похоронят на Черкасщине 21 сентября

Завтра, 21 сентября, в селе Вергуны Черкасского района Черкасской области состоится церемония прощания с украинским воином Владимиром Викторовичем Ткачевым.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Черкасской РГА. 

Владимир Викторович Ткачев 1970 года, младший сержант 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" 72-й отдельной механизированной бригады,  погиб 18 сентября около 23.00 в районе поселка Луганское Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, которые он получил во минометного обстрела наших позиций.

Владимир Ткачев родился 19.02.1970 года в Вергунах. С 2016 года находился в рядах Вооруженных  Сил Украины. Рано потерял отца, а в конце прошлого года умерла его мать.

У него осталась сестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины Владимир Матвиенко и Владимир Ткачев погибли при минометном налете противника на Донетчине, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3087291
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинского воина Владимира Ткачева, погибшего на Донбассе, похоронят на Черкасщине 21 сентября
 
 
 
 
 
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