 Украинского воина Владимира Ткачева, погибшего на Донбассе, похоронят на Черкасщине 21 сентября

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Черкасской РГА.

Владимир Викторович Ткачев 1970 года, младший сержант 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 18 сентября около 23.00 в районе поселка Луганское Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, которые он получил во минометного обстрела наших позиций.

Владимир Ткачев родился 19.02.1970 года в Вергунах. С 2016 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины. Рано потерял отца, а в конце прошлого года умерла его мать.

У него осталась сестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины Владимир Матвиенко и Владимир Ткачев погибли при минометном налете противника на Донетчине, - пресс-центр ООС