 Сытник лично предупредил Омеляна о готовящемся обыске

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, подозреваемый в незаконном обогащении, заявляет, что об обыске у него дома его предупредил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Омелян заявил журналистам перед допросом в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ. "Об обыске меня предупреждал господин Сытник лично", – сказал министр.

По словам Омеляна, несмотря на то, что он знал о проведении следственных действий у него дома, он не готовился к обыску, а об аресте своего имущества узнал из СМИ.

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Также министр инфраструктуры отметил, что это имущество – "квартира площадью 60 квадратных метров".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.