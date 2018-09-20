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Все про:НАБУ (2464) обыск (1193) Омелян (528) Сытник (594)

 Сытник лично предупредил Омеляна о готовящемся обыске

А вот об аресте своего имущества министр инфраструктуры узнал из СМИ.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, подозреваемый в незаконном обогащении, заявляет, что об обыске у него дома его предупредил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Омелян заявил журналистам перед допросом в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ. "Об обыске меня предупреждал господин Сытник лично", – сказал министр.

По словам Омеляна, несмотря на то, что он знал о проведении следственных действий у него дома, он не готовился к обыску, а об аресте своего имущества узнал из СМИ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Муж судьи, избиравшей мне меру пресечения, является фигурантом расследования НАБУ, - Омелян

Также министр инфраструктуры отметил, что это имущество – "квартира площадью 60 квадратных метров".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Источник: https://censor.net.ua/n3087290
 
 
 Топ комментарии
 
Он поосто мелкий пакостник. Решил та им образом нагадить Сытнику в отместку за уголовное дело и обыски.
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на квартиру имеет право только сытник, причем из прокурорского фонда.
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Так шо, не видать нам теперь гиперлупы, как собственных ушей.
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Омелян сдал Сытника...... Сытник лично предупредил Омеляна о готовящемся обыске - Цензор.НЕТ 861

Сытник его предупредил о обыске......

Это пипец просто.... - один из них службовый злодий, а другой неблагодарная баба - трепло....
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Он поосто мелкий пакостник. Решил та им образом нагадить Сытнику в отместку за уголовное дело и обыски.
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Mendosa - все возможно....

Уже не удивляешься ни какой дикости наших посадовцев....
Совесть, достоинство, честь ? - нет, не слышали....
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А чему вы удивляетесь? Думаю, что скорее всего, так и было.
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Сытник уже везде кабеля протянул????
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Банкирша Памятник Гонтарка забыли что ли ту чувырлу... там же повышенную потенцию лечить посмотрев на нее в голом виде.. и все импотент на все житие но Пеця вона понравилась... а что отвечать не будут ох как будут не они так дети ихние род их от самого первого колена и до последнегоо за все спросится и воздасся..
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а где тогда нефтяная принцесса, она же Юля-бомжиха, она же ...?
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Ну да, квартира його, а будинок належить якійсь родичці чи родичу тому його арештувати не можна. Це таке у нас сильно антикорупційне законодавство,
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Ситник предупредил об обыске, а омелян его сдал с потрохами,причем не на допросе ,а так ,что бы похвастаться. Это пипец!!!
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Та ничего он не сдал, а тупо сбрехал, как всегда!
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Брехло очкастое, почему УЗД в убытке? Это именно Гиперлуп настоял на увольнении главы поляка, который её вывел в прибыль.
Где дороги? Ямы, везде ямы, никто не ловит и не штрафует за перегруз.
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Ну лять не еврей, а мокша... Евреи когда заваливают за минуту предупреждают)))
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Ну тогда точно отпустят. Розенблядь вон уже жертвой объявили.
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Как они задрали эти барыжные нищеброды. Типа у них ничего нет, а есть у жён, мужей, бабушек, дедушек, мам, пап, братьев, сестёр, любовниц и любовников...... Достали все дебильные представители власти. "Хватит скиглиты, нужно брать лопаты и кормить семью".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник лично предупредил Омеляна о готовящемся обыске
 
 
 
 
 
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