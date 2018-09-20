 Сытник лично предупредил Омеляна о готовящемся обыске

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, подозреваемый в незаконном обогащении, заявляет, что об обыске у него дома его предупредил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Омелян заявил журналистам перед допросом в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ. "Об обыске меня предупреждал господин Сытник лично", – сказал министр.
По словам Омеляна, несмотря на то, что он знал о проведении следственных действий у него дома, он не готовился к обыску, а об аресте своего имущества узнал из СМИ.
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Также министр инфраструктуры отметил, что это имущество – "квартира площадью 60 квадратных метров".
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
Сытник его предупредил о обыске......
Это пипец просто.... - один из них службовый злодий, а другой неблагодарная баба - трепло....
Уже не удивляешься ни какой дикости наших посадовцев....
Совесть, достоинство, честь ? - нет, не слышали....
Где дороги? Ямы, везде ямы, никто не ловит и не штрафует за перегруз.