 В Харькове задержали педофила: подозревают, что он пытался развратить двух маленьких девочек

В Харькове правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в двух фактах развращения несовершеннолетних. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

К полицейским обратились с заявлениями родители двух несовершеннолетних девочек. Они сообщили, что неизвестный пытался развратить их дочерей. В обоих случаях приметы мужчины и способы совершения преступлений совпадали.

В течение нескольких дней работники сектора криминальной полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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