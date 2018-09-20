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Все про:задержание (5123) педофил (376) Нацполиция (8181) Харьков (4004)

 В Харькове задержали педофила: подозревают, что он пытался развратить двух маленьких девочек

В полицию заявили родители пострадавших. Приметы мужчины в обоих случаях совпали.

В Харькове правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в двух фактах развращения несовершеннолетних. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

К полицейским обратились с заявлениями родители двух несовершеннолетних девочек. Они сообщили, что неизвестный пытался развратить их дочерей. В обоих случаях приметы мужчины и способы совершения преступлений совпадали.

В течение нескольких дней работники сектора криминальной полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087288
 
 
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по любому звал руцкий мир и голосовал за ОПоблок .вот 100%
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Якийсь тиждень педофілів.... В Харькове задержали педофила: подозревают, что он пытался развратить двух маленьких девочек - Цензор.НЕТ 5187
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это продолжение позавчерашнего дрочера? отпустили?
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по любому звал руцкий мир и голосовал за ОПоблок .вот 100%
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"пытался развратить их дочерей" это как ?
Разве у нас пытался-это преступление ?
Я каждый день кого то на х.. посылаю, это что значит что я насильник ?
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например - лапал их или лез в трусы...
разврат или только "попытка"?
по УК - идет как попытка разврата
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Фото надо выкладывать. Потому что тогда он бы стал узнаваем и многие не прошли бы мимо.
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это продолжение позавчерашнего дрочера? отпустили?
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И он тоже работник СБУ? Вряд ли полковник, учитывая возраст. Вероятно - капитан? ))
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Если девочек то точно не президент РФ...тот любит мальчиков
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове задержали педофила: подозревают, что он пытался развратить двух маленьких девочек
 
 
 
 
 
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