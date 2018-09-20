 Кличко на экономическом форуме в Германии: Киев открыт для бизнеса и инвестиций

Такую информацию Цензор.НЕТ предоставили в пресс-службе политика.
Главная тема форума "Мировая торговля в условиях глобальных изменений". В нем принимают участие около 1000 участников, среди которых представители более 50 промышленно-торговых палат Германии, ведущих немецких компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность, эксперты.
"Сегодня Киев, как никогда, подготовлен и открыт к сотрудничеству. Перспективный для инвестирования", - сказал Кличко.
Он отметил, что 60% всех иностранных инвестиций в украинскую экономику "приходят" именно в столицу, ведь в городе введен прозрачные механизмы управления, а "гарантом" для инвесторов мэр выступает лично.
Мэр заверил, что Киев является надежным партнером и перспективным рынком для бизнеса и инвестиций.
"Хочу заверить, мы - надежные партнеры. Киев - перспективный рынок для бизнеса и инвестиций. И его мэр - защитник инвестиций и хорошо говорит по-немецки. Мы обречены на эффективное сотрудничество. И настроены на нее! ", - обратился к представителям немецкого бизнеса Виталий Кличко.
Он отметил, что для Украины одним из приоритетных направлений является развитие отношений с Германией, которая помогает политически, поддерживает европейские стремления Украины и является одним из основных украинских внешнеэкономических партнеров.
Кличко подчеркнул, что такие известные немецкие компании как "Дойтц-Фар", "Кнауф", "Хипп", "Вальтер Бау", "Леон", BMW, MAN, AUDI уже активно работают на украинском рынке. Германия также является одним из крупнейших поставщиков высокотехнологичной продукции и оборудования в Украине.
Вместе с тем, мэр отметил эффективность сотрудничества Киева с немецкими партнерами.
"Благодаря компании SAP, например, мы первыми в Украине, ввели в столице открытый бюджет (электоронный бюджет). Тем самым начав внедрять технологию городского управления Smart City", - сказал он. И добавил, что Киев также сотрудничает с немецкими специалистами в области мостостроения, энергоэффективности. А специалисты из муниципалитета повышают квалификацию и перенимают опыт управления у коллег в разных городах Германии.
Кличко отметил, что в 2014 году, как мэр столицы, взял на себя ответственность изменить город и делает это.
"Могу сказать - пусть сложно и с проблемами, но мне это удается. Киев меняется, развивается, становится красивее и комфортнее", - отметил мэр украинской столицы.
Он отметил, что в течение последних четырех лет столичная власть работает над обновлением инфраструктуры, строительством новых школ и садиков, ремонтом больниц, созданием зеленых зон отдыха европейского уровня.
"Сегодня в Киев приезжают миллионы туристов, мы проводим крупные мероприятия международного уровня. Киев можно образно назвать "островом процветания" в стране. Ведь, по сравнению с 2014 годом городской бюджет увеличился вдвое. А внешний долг города мы вдвое сократили. Многие украинцы сегодня хотят жить именно в Киеве. Поскольку в столице самый высокий уровень заработной платы в стране, нет безработицы, лучшая социальная поддержка незащищенных слоев населения", - отметил Кличко.
Он отметил, что делает все, чтобы киевские стандарты жизни и ноу-хау распространялись и на другие украинские города. "У меня еще много амбициозных планов и задач, и я работаю, чтобы Киев стал процветающей европейской столицей, - сказал Кличко. - И основная наша задача - продолжать системные экономические реформы, искоренять коррупцию на всех уровнях. Не побороли мы ее еще, к сожалению. Но мы это сегодня делаем", - подчеркнул мэр Киева.
Как перед людьми стыдно.....
Надеюсь оно помалкивало!
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Про низькі пенсії та різні засоби не давати субсидію він забув.
горячей воды нет
незабываемый аромат мусорок ( я хоть и не всему Киеву бываю но в трех районах точно )
дороги уже даже уже на хрещатике в ямах ( а это вроде как центральная улица Украины )
парков все меньше, а бетонных коробок все больше
общественный транспорт дороже
продолжать можно долго
3 ч. ·
О ВОЙНЕ, ЭКОНОМИКЕ И ДУРАКАХ
Понятно, что надежды на переизбрание Петр Порошенко связывает с прослойкой лиц, так или иначе кормящихся при его власти. Но таких относительно немного, 3-5% максимум.
Поэтому основная опора Петра Алексеевича - это 25-30% наших безмозглых граждан, которые больше верят властному телевизору, чем собственным кошелькам. Да-да, именно безмозглых, поскольку только в пустой голове способны одновременно поместиться 144 успешно проведенные реформы, о которых восторженно рапортует Президент Порошенко, с неминуемым дефолтом, который произойдет, если власть не повысит цену на газ для населения, о чем с неменьшим энтузиазмом сообщает премьер Гройсман.
В ответ на это наиболее продвинутые анацефалы приводят мне решающий и неопровержимый, по их мнению, аргумент - «Так ведь война!».
Да, у нас жестокая война, потому что буквальное ежедневно на передовой гибнут лучшие сыны Украины, защищающие нас от недоимперии.
Но вот на нашу экономику эта подлая война влияет совсем не так, как выставляют адепты лозунга «Без Порошенко нет Украины».
Для начала, аннексия Крыма и оккупация части Донбасса избавила нас от двух дотационных регионов. Тем самым серьезным образом облегчила нагрузку на бюджет. И это плюс, а не минус для экономики.
При этом бюджет не вкладывается в эвакуацию промышленности, восстановление разбомленных агрессором транспортных артерий и прочей инфраструктуры - заметных дополнительных расходов на все это нет.
При гибридной войне мы продолжаем покупать у России (через схемы, но все равно у России) необходимый нам газ, причем, по вполне приемлемой цене, о чем не устает утверждать руководство Нефтегаза. Да и его рекордная прибыльность говорит о том же.
При войне выросла цена за транзит российского газа - опять таки плюс бюджету.
Может, мы потратились на разработку и производство или закупку нового вооружения? Скажите, какого? «Джавеллины» обошлись нам бесплатно. Из нового вооружения произведено в единичных экземплярах лишь нестреляющая пушка «Богдана», ракеты для систем залпового огня (в серийное производство пока не запущены), какие-то бронетранспортеры и подобное, опять-таки выпускающееся мелкими опытными партиями.
Не переведена украинская промышленность на военные рельсы: все, кто работает - работают в одну-две смены, и где здесь возникает черная дыра, втягивающая в себя бюджет Украины - непонятно (коррупция - это не военные расходы!).
Но главное не в этом. Во всех странах во все времена военная промышленность становилась локомотивом, который тащил за собой всю экономику. Потому что деньги, вкачиваемые в военку, возвращаются в потребительскую сферу. Работники военных предприятий тратят свои зарплаты на разные покупки. И это оживляет потребительский рынок, а за ним и экономику в целом.
Почему у нас, при войне без бомбардировок и прочих ужасов, экономика движется к дефолту, гривна падает, а потребительские цены растут? Каким образом проклятый Кремль изловчился это сотворить? Разве что на Кремль успешно работает наша власть.
Мы утратили российский рынок? Но ведь нам втирают об освоении европейского - ассоциация, безвиз, все такое. Да и с агрессором товарооборот не падает, а растет, и это официальный данные нашего Кабмина.
Можно продолжать. Но и так понятно, что насквозь лживый тезис о том, что наши экономические трудности связаны с войной, а не с бездарной вороватой властью, раскручивают сволочи, а верят в него идиоты.