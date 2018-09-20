 Кличко на экономическом форуме в Германии: Киев открыт для бизнеса и инвестиций

Такую информацию Цензор.НЕТ предоставили в пресс-службе политика.

Главная тема форума "Мировая торговля в условиях глобальных изменений". В нем принимают участие около 1000 участников, среди которых представители более 50 промышленно-торговых палат Германии, ведущих немецких компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность, эксперты.

"Сегодня Киев, как никогда, подготовлен и открыт к сотрудничеству. Перспективный для инвестирования", - сказал Кличко.

Он отметил, что 60% всех иностранных инвестиций в украинскую экономику "приходят" именно в столицу, ведь в городе введен прозрачные механизмы управления, а "гарантом" для инвесторов мэр выступает лично.

Мэр заверил, что Киев является надежным партнером и перспективным рынком для бизнеса и инвестиций.

"Хочу заверить, мы - надежные партнеры. Киев - перспективный рынок для бизнеса и инвестиций. И его мэр - защитник инвестиций и хорошо говорит по-немецки. Мы обречены на эффективное сотрудничество. И настроены на нее! ", - обратился к представителям немецкого бизнеса Виталий Кличко.

Он отметил, что для Украины одним из приоритетных направлений является развитие отношений с Германией, которая помогает политически, поддерживает европейские стремления Украины и является одним из основных украинских внешнеэкономических партнеров.

Кличко подчеркнул, что такие известные немецкие компании как "Дойтц-Фар", "Кнауф", "Хипп", "Вальтер Бау", "Леон", BMW, MAN, AUDI уже активно работают на украинском рынке. Германия также является одним из крупнейших поставщиков высокотехнологичной продукции и оборудования в Украине.

Вместе с тем, мэр отметил эффективность сотрудничества Киева с немецкими партнерами.

"Благодаря компании SAP, например, мы первыми в Украине, ввели в столице открытый бюджет (электоронный бюджет). Тем самым начав внедрять технологию городского управления Smart City", - сказал он. И добавил, что Киев также сотрудничает с немецкими специалистами в области мостостроения, энергоэффективности. А специалисты из муниципалитета повышают квалификацию и перенимают опыт управления у коллег в разных городах Германии.

Кличко отметил, что в 2014 году, как мэр столицы, взял на себя ответственность изменить город и делает это.

"Могу сказать - пусть сложно и с проблемами, но мне это удается. Киев меняется, развивается, становится красивее и комфортнее", - отметил мэр украинской столицы.

Он отметил, что в течение последних четырех лет столичная власть работает над обновлением инфраструктуры, строительством новых школ и садиков, ремонтом больниц, созданием зеленых зон отдыха европейского уровня.

"Сегодня в Киев приезжают миллионы туристов, мы проводим крупные мероприятия международного уровня. Киев можно образно назвать "островом процветания" в стране. Ведь, по сравнению с 2014 годом городской бюджет увеличился вдвое. А внешний долг города мы вдвое сократили. Многие украинцы сегодня хотят жить именно в Киеве. Поскольку в столице самый высокий уровень заработной платы в стране, нет безработицы, лучшая социальная поддержка незащищенных слоев населения", - отметил Кличко.

Он отметил, что делает все, чтобы киевские стандарты жизни и ноу-хау распространялись и на другие украинские города. "У меня еще много амбициозных планов и задач, и я работаю, чтобы Киев стал процветающей европейской столицей, - сказал Кличко. - И основная наша задача - продолжать системные экономические реформы, искоренять коррупцию на всех уровнях. Не побороли мы ее еще, к сожалению. Но мы это сегодня делаем", - подчеркнул мэр Киева.