 Порошенко приветствует голосование Рады за новых членов ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Приветствую решение народных депутатов об утверждении нового состава Центральной избирательной комиссии.
Неоднократно подчеркивал, что мы вместе должны обеспечить честные, прозрачные и демократические выборы".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 сентября Верховная Рада проголосовала за 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.
В идеале, они должны назначаться компьютером в случайном порядке (как спортлото) из тех, кто умеет считать, подобно членам суда присяжных зарубежом!
Никакого контроля ни какими пролезшими разными способами к власти партиями и группами здесь быть не должно! Иначе ничего в стране не изменится.
Более того, для нашего беспрецедентно до глубин коррумпированного государства, подсчет голосов должна делать только сама программа в сервере, абсолютно без возможности вмешательства (человеческого фактора), который должен находиться даже не на территории Украины. Например при помощи системы авторизации голосующих с помощью персональных электронных ключей.
И каждый человек должен иметь возможность в любой момент времени авторизоваться на сервере и убедиться, что его голос правильно зачислен за определенного кандидата, даже после завершения выборов!
Если б ты ур-д подал как требовал закон - не надо было б его переделывать!
Как и назначение клоуна луцика!
Его шоу шапито смотрим уже который год!
Да-да, мы в курсе. "Вес честный", "кредит без скрытых платежей", "мука не плывёт", "соглашение о честных выборах" и прочие признаки Украины..
1 ч. ·
Этот молодой человек справа на фотографии проработал членом ЦИК без малого 15 лет. Начал при Кучме, потом был Ющенко, Янукович, немного Турчинов и вот заканчивает при Порошенко. Охендовский пересидел четыре года (не месяца, а года!) на должности, потому что пригодился и новой власти - вел себя послушно, за что получил от Порошенко орден и руками Холодницкого был отмазан от подозрения по делу о "черной кассе" Партии регионов, из которой он получал деньги.
И вот сегодня проголосован новый состав ЦИК, который увеличили с 15 до 17 членов. Закон о двух членах ЦИК был принят в течение 25 минут, что в очередной раз доказывает: это для настоящих реформ у Порошенко и коалиции нет голосов и надо много времени - а для схематоза все быстро находится.
Вообще этот абсурд с ЦИК - диагноз власти, которая хочет контролировать орган по подсчету голосов. Орган, который призван быть независимым, теперь в кармане у Порошенко и правящей коалиции: они не только контролируют большинство для принятия решений, но даже кворум, то есть могут срывать заседания в случае нужды. Если власть получает ручной ЦИК, это указывает только на одно - фальсификацию. И сегодня Украина сделала очередной шаг в этом направлении.