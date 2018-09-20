 Порошенко приветствует голосование Рады за новых членов ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Приветствую решение народных депутатов об утверждении нового состава Центральной избирательной комиссии.

Неоднократно подчеркивал, что мы вместе должны обеспечить честные, прозрачные и демократические выборы".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 сентября Верховная Рада проголосовала за 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.