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 Порошенко приветствует голосование Рады за новых членов ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение ВР об утверждении новых членов Центризбиркома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Приветствую решение народных депутатов об утверждении нового состава Центральной избирательной комиссии.

Неоднократно подчеркивал, что мы вместе должны обеспечить честные, прозрачные и демократические выборы".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 сентября Верховная Рада проголосовала за 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3087284
 
   
 Топ комментарии
 
Чергова петіна забаганка радою підтримана.. Вихолостив петя парламентаризм в Україні, недарма в крісло спікера ВР садив свою шістку гросю.. Багато чого вихолости в Україні петя.. Менше шести з половиною місяців залишилось.. Жодного голосу брехуну! Гнати геть обісцяними ганчірками сивочолого брехуна..
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Ураааааааааааааааааааааааааааааааа! слава найсладчайшему!!!!!!!!!!!!
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А вся бы страна поприветствовала твоему заявлению об отставке. После такой речи нормальные политики, а не жжжопня говорят Я не смог выполнить поэтому ухожу в отставку.
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А я вообще не понимаю, почему абсолютно независимый по определению орган (ЦИК) должен состоять из подконтрольных определенным группам и партиям лиц? Тем более почему подконтрольным именно нынешним партиям?
В идеале, они должны назначаться компьютером в случайном порядке (как спортлото) из тех, кто умеет считать, подобно членам суда присяжных зарубежом!
Никакого контроля ни какими пролезшими разными способами к власти партиями и группами здесь быть не должно! Иначе ничего в стране не изменится.
Более того, для нашего беспрецедентно до глубин коррумпированного государства, подсчет голосов должна делать только сама программа в сервере, абсолютно без возможности вмешательства (человеческого фактора), который должен находиться даже не на территории Украины. Например при помощи системы авторизации голосующих с помощью персональных электронных ключей.
И каждый человек должен иметь возможность в любой момент времени авторизоваться на сервере и убедиться, что его голос правильно зачислен за определенного кандидата, даже после завершения выборов!
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Ураааааааааааааааааааааааааааааааа! слава найсладчайшему!!!!!!!!!!!!
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Сс-чара!
Если б ты ур-д подал как требовал закон - не надо было б его переделывать!

Как и назначение клоуна луцика!
Его шоу шапито смотрим уже который год!
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Неоднократно подчеркивал, что мы вместе должны обеспечить честные, прозрачные и демократические выборы".

Да-да, мы в курсе. "Вес честный", "кредит без скрытых платежей", "мука не плывёт", "соглашение о честных выборах" и прочие признаки Украины..
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Чергова петіна забаганка радою підтримана.. Вихолостив петя парламентаризм в Україні, недарма в крісло спікера ВР садив свою шістку гросю.. Багато чого вихолости в Україні петя.. Менше шести з половиною місяців залишилось.. Жодного голосу брехуну! Гнати геть обісцяними ганчірками сивочолого брехуна..
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какой ВУЗ по специальности "Международное право" вы оканчивали?
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З міліції мене з "вовчим" квитком за кришування проституції та наркоти - не виганяли.. Так що вгамуйся..
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ответьте на вопрос. построение фразы про "Вихолостив петя парламентаризм в Україні" выдает специалиста в области. так чтоне стыдытесь - поведайте про свое профильное образование
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или вас выгнали и вы стыдитесь этого факта пытаясь своими переживаниями оскорбить собеседника набором бессмысленных слов?
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Ху*ло теж так вважає. Жодного голоса Порошенку. Бо свинособча імперія не витримає ще одного през. сороку Порошенка. Я буду співпрацювати з Україною але з Україною без Порошенка, сказало Хуйло. так шо ти як підспівувач Ху*ла кажеш і робиш все правильно..
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А давно стецьки вірять хуйлу і сприймають його слова серйозно?
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Давно. Думка ворога про тебе найщіріша , її неможливо підробити і вона непідвладна конюктурним впливам. Якщо ворог тебе ненавидить то він не зможе це приховати чи зимітувати інше ставлення. Тому оцінка лютого ворога мого президента то найобъективніша оцінка. Те саме і про інших кандидатів. Якщо про тебе нічого поганого не говрять рашинські помийки чи взагалі нічого не говрять то кандидат не несе мордору небезпеки і буде путінською шісткою..
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ВАЖНО НЕ КАК ГОЛОСУЮТ, А КАК СЧИТАЮТ ВАЖНО НЕ КАК ГОЛОСУЮТ, А КАК СЧИТАЮТ 😨😭😵
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Поменял маску, такой приветливый и пухнастый, аж погладить хочется. Одним словом - ХАНА.
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А кто это такой Порошенко, а это такое брехливое и вечно пьяное существо.
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Сергій Лещенко
1 ч. ·

Этот молодой человек справа на фотографии проработал членом ЦИК без малого 15 лет. Начал при Кучме, потом был Ющенко, Янукович, немного Турчинов и вот заканчивает при Порошенко. Охендовский пересидел четыре года (не месяца, а года!) на должности, потому что пригодился и новой власти - вел себя послушно, за что получил от Порошенко орден и руками Холодницкого был отмазан от подозрения по делу о "черной кассе" Партии регионов, из которой он получал деньги.
И вот сегодня проголосован новый состав ЦИК, который увеличили с 15 до 17 членов. Закон о двух членах ЦИК был принят в течение 25 минут, что в очередной раз доказывает: это для настоящих реформ у Порошенко и коалиции нет голосов и надо много времени - а для схематоза все быстро находится.
Вообще этот абсурд с ЦИК - диагноз власти, которая хочет контролировать орган по подсчету голосов. Орган, который призван быть независимым, теперь в кармане у Порошенко и правящей коалиции: они не только контролируют большинство для принятия решений, но даже кворум, то есть могут срывать заседания в случае нужды. Если власть получает ручной ЦИК, это указывает только на одно - фальсификацию. И сегодня Украина сделала очередной шаг в этом направлении.
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12 из 17 членов ЦВК от БПП, вопросов больше нет.
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І я вітаю ВР,коли депутати йшли у відпустку,долар був 26.20,а вийшли на роботу,вже 28.30.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко приветствует голосование Рады за новых членов ЦИК
 
 
 
 
 
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