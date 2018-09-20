EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  659  3
Материалы по теме:
Все про:взятка (4080) вуз (672) Военная прокуратура (646) Ивано-Франковская область (302)

 На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным. ФОТО

19 сентября на взятке задержан заведующий Кольского учебного центра дистанционных коммуникаций "Прикарпатского национального университета им. Стефаника".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным 01

Военной прокуратурой Ивано-Франковского гарнизона совместно с полицией установлены факты использования справок с недостоверной информацией о прохождении военнообязанными обучения в высшем учебном заведении Ивано-Франковской области, при призыве последних на срочную военную службу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ. ФОТО

По результатам принятых оперативных мероприятий 19 сентября зафиксирован факт получения взятки заведующим Кольского учебного центра дистанционных коммуникаций "Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника".

На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным 02

Средства в сумме 300 дол. предназначались за изготовление и выдачу гражданину Украины справки установленного образца, которая содержала недостоверные сведения о якобы прохождении им обучения в Кольском НКЦ, для последующего предъявления и использования ее при призыве на срочную военную службу призывной комиссией при Кольском МВК и незаконного получения отсрочки.

Смотрите также: Заведующий военной кафедры вуза на Волыни взимал "дань" от 200 до 500 долларов за сдачу экзаменов и выдачу военного билета, - СБУ. ФОТО+ВИДЕО

На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным 03

Правонарушитель задержан, решаются вопросы сообщения ему о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Смотрите также: Руководитель колледжа в Шепетовке попался на взятке в 9 тыс. гривен. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3087283
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по комплекции - призывного возраста. Позвольте ему искупить вину на фронте На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным - Цензор.НЕТ 6604
 показать весь комментарий
 
 
На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным - Цензор.НЕТ 8006
Понятно, что и "этот" - явно и фиктивно по справке.
 показать весь комментарий
 
Украинцы будьте осторожны щас йобики будут строить вам козни !!! имею ввиду что в Украине живуть и сотрудничают с спецслужбами витьки орбана !!сбу не спать !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх