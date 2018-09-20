 На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Военной прокуратурой Ивано-Франковского гарнизона совместно с полицией установлены факты использования справок с недостоверной информацией о прохождении военнообязанными обучения в высшем учебном заведении Ивано-Франковской области, при призыве последних на срочную военную службу.

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По результатам принятых оперативных мероприятий 19 сентября зафиксирован факт получения взятки заведующим Кольского учебного центра дистанционных коммуникаций "Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника".

Средства в сумме 300 дол. предназначались за изготовление и выдачу гражданину Украины справки установленного образца, которая содержала недостоверные сведения о якобы прохождении им обучения в Кольском НКЦ, для последующего предъявления и использования ее при призыве на срочную военную службу призывной комиссией при Кольском МВК и незаконного получения отсрочки.

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Правонарушитель задержан, решаются вопросы сообщения ему о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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