 На Прикарпатье задержан работник вуза, за 300 долл. выдававший фиктивные справки военнообязанным. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Военной прокуратурой Ивано-Франковского гарнизона совместно с полицией установлены факты использования справок с недостоверной информацией о прохождении военнообязанными обучения в высшем учебном заведении Ивано-Франковской области, при призыве последних на срочную военную службу.
По результатам принятых оперативных мероприятий 19 сентября зафиксирован факт получения взятки заведующим Кольского учебного центра дистанционных коммуникаций "Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника".
Средства в сумме 300 дол. предназначались за изготовление и выдачу гражданину Украины справки установленного образца, которая содержала недостоверные сведения о якобы прохождении им обучения в Кольском НКЦ, для последующего предъявления и использования ее при призыве на срочную военную службу призывной комиссией при Кольском МВК и незаконного получения отсрочки.
Правонарушитель задержан, решаются вопросы сообщения ему о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Понятно, что и "этот" - явно и фиктивно по справке.