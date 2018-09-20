"На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста..."

В так называемом "МГБ ДНР" заявили, что обнаружили в ресторане "Сепар" в центре Донецка, где был ликвидирован главарь псевдореспублики Александра Захарченко, еще одно взрывное устройство. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

Террористы утверждают, что это устройство отличается полной автономностью и независимостью от внешних радио- или кабельных сигналов.

"Взрыватель получал команду от мини-видеокамеры, которая была связана с его собственной системой распознавания лиц", — говорится в сообщении так называемого "МГБ ДНР".

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По словам боевиков, эта система распознавания лиц была настроена на профиль Александра Захарченко и должна была сработать в том случае, если входное взрывное устройство по каким-либо причинам не идентифицирует главаря "ДНР" при входе в кафе "Сепар".

"Обнаруженное устройство выполнено на самом высоком техническом уровне, из импортных комплектующих и с использованием специального программного обеспечения", — отмечают СМИ.

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

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