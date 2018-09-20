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Все про:Донецк (5977) Захарченко Александр (316)

 На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста

Взрыватель в нем получал команду от видеокамеры, связанной с системой распознавания внешности.

В так называемом "МГБ ДНР" заявили, что обнаружили в ресторане "Сепар" в центре Донецка, где был ликвидирован главарь псевдореспублики Александра Захарченко, еще одно взрывное устройство. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

Террористы утверждают, что это устройство отличается полной автономностью и независимостью от внешних радио- или кабельных сигналов.

"Взрыватель получал команду от мини-видеокамеры, которая была связана с его собственной системой распознавания лиц", — говорится в сообщении так называемого "МГБ ДНР".

Также на Цензор.НЕТ: За ликвидацией Захарченко стоит ФСБ России - разведка

По словам боевиков, эта система распознавания лиц была настроена на профиль Александра Захарченко и должна была сработать в том случае, если входное взрывное устройство по каким-либо причинам не идентифицирует главаря "ДНР" при входе в кафе "Сепар".

"Обнаруженное устройство выполнено на самом высоком техническом уровне, из импортных комплектующих и с использованием специального программного обеспечения", — отмечают СМИ.

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Читайте на Цензор.НЕТ: Командование российских оккупационных войск использует гибель главаря террористов Захарченко для дискредитации ВСУ, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3087281
 
   
 Топ комментарии
 
Передняя часть верхней головы курощупа вообще не была идентифицирована как лицо.
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Ну це тільки кляті "пєндоси" могли таке скоїти проти важдя даунбасітов.. Даунбасіти - чому так довго шукали ?
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И помогал им "народный очумелец" дядя Вася в перерывах между запоями и "белкой".........
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Передняя часть верхней головы курощупа вообще не была идентифицирована как лицо.
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устройство идентифицировало какую то обезьяну и не сработало...
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Короче, в зоне риска находился любой, кто снял бы штаны, что бы справить нужду "по большому". Потому, что рожа этого урода больше смахивает на жопу! На місці ліквідації Захарченка виявили ще один вибуховий пристрій: він мав зреагувати на обличчя терориста - Цензор.НЕТ 3506
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Второе должно было сработать на морду копчёного петуха...... но петух жаренный остался лежать после первого устройства....
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"Обнаруженное устройство выполнено на самом высоком техническом уровне, из импортных комплектующих и с использованием специального программного обеспечения", - отмечают СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087281
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Ну це тільки кляті "пєндоси" могли таке скоїти проти важдя даунбасітов.. Даунбасіти - чому так довго шукали ?
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Візитка Яроша згоріла від вибуху.
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сепарня надивилася "Місія нездійснена" На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста - Цензор.НЕТ 8692
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И помогал им "народный очумелец" дядя Вася в перерывах между запоями и "белкой".........
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По словам боевиков, эта система распознавания лиц была настроена на профиль Александра Захарченко

На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста - Цензор.НЕТ 3752
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как бы не было смешно
но
кацапы очень хорошо шарят в ИИ
любой школьник слышал о проекте openCV
и это кацапский проект
и такое ву не так то и трудно сделать
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Шарить это хорошо, но для AI нужны еще и нетривиальные вычислительные мощности. Которые кацам купить проблематично.
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это не правда
собрать такое устройство можно в любом селе, даже и в кацапии
на али покупаеш все компоненты
код не трудный, библиотек море
алкаш не справится, а вот кто на ++ немного шарит, то запросто
в Украине я такое соберу за пару часов
малинка 1 шт-50$
vga модуль 1шт - 30$
модуль реле 1шт - 5$
питание литион 1 комплект - 25$
софт - шара
время - цена вопроса ооочень разная
зависит от того насколько обучиш девайс на безотказную работу с "клиентом"))))
итого - 120$ без упаковки и начинки для самого подрыва
тут вся суть не в ву, а в том, кто его установил
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А как можно обучить девайс без участия или без ведома самого клиента?
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рецепиент и не нужен
достаточно видео
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та не. Подсунут уже натренированную модель. Подойдет даже начинка смартфона.
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С точки зрения академического интереса какого-нибудь развивающегося ИТ-шника да, это возможно реализовать. Но с практической точки зрения диверсанта это крайне неэффективно - вероятность того что камера получит приемлимое лицо для уверенного распознавания будет порядка 30%. Это мало.
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30% - это очень много
вероятность срабатывания проводного подрыва 50/50
главное обучить
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А где ты был в момент взрыва? В глаза смотреть!
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Мда.........с "мозгами"(?) там конечно все запущенно......., но пусть мрази теперь собственной тени шарахаются, "зная" об "устройстве, выполненном на самом высоком техническом уровне.".......
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от него наверное не курами а перегаром постоянно несло
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Все свидетели 2014 года должны быть уничтожены...это КГБ-ФСБ РАБссии....КАК там Дзкржинский говорил...не оставляем следов.... На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста - Цензор.НЕТ 9985быдло тупое...сами себя ПАЛИТЕ....
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теперь больше тех, кто ходит с плакатом на котором его феис, так сказать, надо проити феис контроль.
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Вінавати хунта і госдеп.І до гадалки не ходи...
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Прочитав этот бред-утверждение, подумала о Терминаторе (фильм=>там тоже было "опознание и реагирование на лицо")........😂
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Надо было не лицо закладывать, а жопу...тогда бы сработало
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вон какие затейливые мечтания возникают в верхних жопах у дамбасян. На такое ничтожество как захер мазох в порядочной компании даже пули жалко.
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а это идея, так сказать, добро пожаловать в поход бессмертнего полка с фотками гиви, мотороллы и куринного адмирала.
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Лаврову на заметку: пора ему в противогазе ходить.
На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста - Цензор.НЕТ 6580
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Когда подох знаменитый МИФ о ХЕРое ссср Александре Матросове в 1968 году я понял,,,,СССр это полное гоффно... На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста - Цензор.НЕТ 7580причем везде........ куда не коснись........
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ничего се... а каким образом он подох??? интересно... где про это можно почитать, если не секрет??
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Про Захарченка всі забули, давайте нову ліквідацію сепарів.
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а ведь это лехко, ну не единственное место где была бомбочка, теперь надо просто дать команду на другой феис и остольное сделает программа и бомбочка.
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Заседание Сената США и парламента Британии совсем скоро...там всё узнаете...мне агенту Госдепа давно все доложено...Даже о КОКАИНЕ РАБссии в ЛОНДОНЕ.... На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста - Цензор.НЕТ 9025
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ЦЕЙ ДОВБАНИЙ МІСТЕР НІЧОГО НЕ РОЗУМІЄ?

Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал решение Львовского областного совета запретить русскоязычный культпродукт. Свое мнение он высказал в Twitter.

"Запрет Львовского облсовета в его нынешней форме - это дискриминация в чистом виде. Просто глупость. И я говорю это как представитель украиноязычной диаспоры и последовательный борец за создание культпродуктов на украинском языке", - заявил он.
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Защитить рюсскаязычное население даунбасса наша обязанность...,Путлер 2014 год
КацаПсины Педофила...,нет такого народа в природе пля... на Домбассе проживает 96 национальностей.....
Бараны пля........
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якби курмаршалу вибухом відірвало бошку він би став справжнім випатраним бройлером На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста - Цензор.НЕТ 2735
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от нутром чувствую, Програмер прикалывается на рашкой и её мирком ))
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туда фотки зверюшек из зоопарка надо было забивать и не было бы промашки...
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анехдот вспомнил
- куме, он дивись расеяни пиво с раками п'ють
- та ні, то в них морди такі!
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Неделю назад Мир стоял на грани ядерной войны...спасибо премьеру Израиля Натаньяху за выдержку...
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Чудо взрыватель это скорее всего модифицированый китайский смартфон....В Мото лифте тоже кстати остатки Смарта нашли ...Вывод этих рахитов ликвидировали Китайцы...Теперь трясутся дятлы потому что понимают «пелена»»посейдон» И так далее комплексы РЕБ(глушилки) их не спасут....😁😁😁😁
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Ходос считает что Захарченко могли ликвидировать израильские ДРГ, которые работают в Донбассе, чтобы победил его конкурент Кофман, который на предыдущих выборах занял второе место.
"Донбасс! Равнение на Израиль!" Выпуск 25 видео альманаха Эдуарда Ходоса от 18.09.2018
https://www.youtube.com/watch?v=GNJ-Jej0Jh0
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бесполезный в данном случае гаджет . у Захарченка каждый день морда лица имела разную степень похмельной пожованости . его ни одна камера не распознает На місці ліквідації Захарченка виявили ще один вибуховий пристрій: він мав зреагувати на обличчя терориста - Цензор.НЕТ 5011
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а месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на яйцо террориста
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Путлер не оставляет следов своих преступлений с 1999 года....для тех кто не танке.......
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"На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста..."
Увы, такова жизнь, что устройство среагировало на

На місці ліквідації Захарченка виявили ще один вибуховий пристрій: він мав зреагувати на обличчя терориста - Цензор.НЕТ 9969


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Во повезло курощупу, что устройство не сработало! Так как "лицо" уже было оторвано сработавшим первым устройством.
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ИЛ-20, Захарченко, Кобзона не долечили... Моссад!
ДНР вводит санкции против Израиля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста
 
 
 
 
 
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