"На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста..."

В так называемом "МГБ ДНР" заявили, что обнаружили в ресторане "Сепар" в центре Донецка, где был ликвидирован главарь псевдореспублики Александра Захарченко, еще одно взрывное устройство. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.
Террористы утверждают, что это устройство отличается полной автономностью и независимостью от внешних радио- или кабельных сигналов.
"Взрыватель получал команду от мини-видеокамеры, которая была связана с его собственной системой распознавания лиц", — говорится в сообщении так называемого "МГБ ДНР".
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По словам боевиков, эта система распознавания лиц была настроена на профиль Александра Захарченко и должна была сработать в том случае, если входное взрывное устройство по каким-либо причинам не идентифицирует главаря "ДНР" при входе в кафе "Сепар".
"Обнаруженное устройство выполнено на самом высоком техническом уровне, из импортных комплектующих и с использованием специального программного обеспечения", — отмечают СМИ.
Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
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Источник: https://censor.net.ua/n3087281
но
кацапы очень хорошо шарят в ИИ
любой школьник слышал о проекте openCV
и это кацапский проект
и такое ву не так то и трудно сделать
собрать такое устройство можно в любом селе, даже и в кацапии
на али покупаеш все компоненты
код не трудный, библиотек море
алкаш не справится, а вот кто на ++ немного шарит, то запросто
в Украине я такое соберу за пару часов
малинка 1 шт-50$
vga модуль 1шт - 30$
модуль реле 1шт - 5$
питание литион 1 комплект - 25$
софт - шара
время - цена вопроса ооочень разная
зависит от того насколько обучиш девайс на безотказную работу с "клиентом"))))
итого - 120$ без упаковки и начинки для самого подрыва
тут вся суть не в ву, а в том, кто его установил
достаточно видео
вероятность срабатывания проводного подрыва 50/50
главное обучить
иди дрочи
Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал решение Львовского областного совета запретить русскоязычный культпродукт. Свое мнение он высказал в Twitter.
"Запрет Львовского облсовета в его нынешней форме - это дискриминация в чистом виде. Просто глупость. И я говорю это как представитель украиноязычной диаспоры и последовательный борец за создание культпродуктов на украинском языке", - заявил он.
КацаПсины Педофила...,нет такого народа в природе пля... на Домбассе проживает 96 национальностей.....
Бараны пля........
- куме, он дивись расеяни пиво с раками п'ють
- та ні, то в них морди такі!
"Донбасс! Равнение на Израиль!" Выпуск 25 видео альманаха Эдуарда Ходоса от 18.09.2018
https://www.youtube.com/watch?v=GNJ-Jej0Jh0
Увы, такова жизнь, что устройство среагировало на
лицо... рыло
ДНР вводит санкции против Израиля.