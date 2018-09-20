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 Трамп подписал новый указ о санкциях против России

Теперь у минфина США есть дополнительные полномочия для реализации ограничительных мер в отношении РФ.

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подписанный мной сегодня указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA дополнительные полномочия министру финансов. Также указ дает возможность правительству США принимать нужные меры, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер", – говорится в опубликованном Белым домом заявлении Трампа.

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"Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список", – подчеркивается в документе.

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В опубликованных Белым домом документах перечисляются конкретные инструменты, при помощи которых власти США могут в дальнейшем обеспечивать выполнение ограничительных мер.

Трамп отметил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3087278
 
   
 Топ комментарии
 
еще экипаж ИЛ-20 не отпели, а томада Трамп уже поставил новый трек...
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еще экипаж ИЛ-20 не отпели, а томада Трамп уже поставил новый трек...
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А Трамп з розпачу відтягся на москалях.
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хоть на вечер хорошая новость появилась...
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Каци, це все через жіріка - саме він пив шампанське за перемогу містера Трампа.. Жірік - лібєраст і нацпрєдатєль..
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А Трамп усе нашеє й нашеє. Скоро мокша сама сцятися у підїздах буде. А не так, як раніше - чекати доки Обама напудить.
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Трамп має бути максимально суворим з рашкою щоб його не запідозрили в держ.зраді.
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конфисковать всё имущество у жены и дочери, Коня педального
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владислава сурка. кадырова в девичестве. Чтоб с Волкером посговорчивее был.
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"Дональд Трамп подписал новый указ о санкциях против России..."
Многие сейчас мои соотечественники - встрепенутся. Свершается! В очень и невероятной - перспективе? Да. Вода точить каминь. На самом деле? Это ИХ!!! борьба. У кого круче яйца или "гриб". А на самом деле? Солнце светит - тем, кто его видит. Их много, а нас? Мало. В силу причин - дурной "веры".
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Интересно а в тех списках присутствуюет торговый партнер кум-куйла? Кто знает? Соя?
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він давно під санкціями, тому нафтову компанію на Марченко і переписав
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Стрелка трампометра, которая недавно угрожающе ползла к показателю "Трамп - чмо", остановилась и медленно отклонилась в направлении "Хайль Трамп!"
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Ждём когда путлер с серьезным лицом расскажет про будущий ассиметричный ответ.Трамп не с теми связался! Теперь его точно не пустят в Сызрань и конфискуют всю недвижимость в населенном пункте Трамп подписал новый указ о санкциях против России - Цензор.НЕТ 439
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Трампенко ты наш, мы тебя сразу и непризнали.
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а посколько места на спине у Хуеплеткина не осталось, пришлось хирургам подтянуть ему жопу наверх и до самых ушей...
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Мокшане благодарят Трампа за полезность санкций Трамп подписал новый указ о санкциях против России - Цензор.НЕТ 7828
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на коленях конечно. по старой мордовской традиции.
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ну, за напользу для русни. Ибо санкцЫи рузьким лудям большая напольза.
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Известный израильский военный специалист о гибели Ил-20:

К гибели самолета Ил-20, значительное место занимают ошибки командования российских войск в Сирии.
Израиль предупредил российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут - это документально зафиксировано.

Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС.
Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии.

Командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

Только после этого, когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, а Ил-20 продолжил полет на юг, а потом на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим", сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь и сбили российский самолет-разведчик.

Российское командование, допуская ошибочные или сознательно ложные заявления о маршруте своего самолета, а также о том, когда израильтяне предупредили своих российских коллег об операции, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20.
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чем больше тем лучше.до полного развала изгойки срасеи
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Опять фейк. Сайт Цензор. НЕТ становится источником фейковых новостей? Новость о том, что США ввели новые санкции против РФ - также фейк. Трамп написал письмо спикерам обеих палат Конгресса о том, что он дает право своим приказом главе Минфина и Госдепа выполнять Закон Конгресса о санкциях CAATSA. Но конкретных (или новых, или дополнительных) санкций сегодня не вводится.
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Олег Пономарь

9 ч. ·

О Северном Потоке-2.

В знаменитом Законе CAATSA (О противодействии странам-изгоям России, Ирану и Северной Корее при помощи санкций), который Конгресс принял в августе прошлого года и который Трамп со скрипом подписал, противодействие Северному Потоку-2 прописано отдельным пунктом.

SEC. 257. UKRANIAN ENERGY SECURITY.
9) to continue to oppose the NordStream 2 pipeline given its detrimental impacts on the European Union's energy security, gas market development in Central and Eastern Europe..

Но Трамп (Госдеп, Минфин и Минюст, которые подчиняются Трампу как главе Правительства США) не вводит санкции и не выполняет этот Закон. Это не новость и это не секрет, так как Трамп не вводит и другие санкции, которые обязан ввести в соответствии с этим Законом, а именно - санкции против росс. ВПК, против росс. олигархов из "кремлевского списка", санкции против бумаг росс. госдолга и тд.

Именно поэтому в Конгрессе подготовлен новый законопроект, как я его назвал, - Закон о выполнении закона о санкциях. В этом законопроекте более четко будет прописан механизм санкций и возможно - о СП-2 также. Когда он будет принят неизвестно, он даже еще не рассматривался комитетами.

Также против СП-2 продолжают борьбу Еврокомиссия, Украина, Норвегия, страны Балтии, Дания, Польша.

Про Меркель можно ничего не писать, так как её политическое положение сейчас таково, что она не может открыто выступить против крупного немецкого бизнеса.
Пока так.
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Олег Пономарь

39 мин. ·

Пару актуальных ремарок.

По СМИ пошли две новости и обе они некорректные, ибо СМИ хотят, чтобы обе новости были жаренные и сенсационные и народ летел на них, как пчелы на мед.

Итак.
Трамп підписав новий указ про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5766☑️ Новость о том, что переговоры Украины и МВФ не завершились успешно, - фейк. Переговоры были хорошими и конструктивными, компромисс по цене на газ достигнут. МВФ ждет принятия бюджета в первом чтении и затем примет своё решение о новой программе.

Трамп підписав новий указ про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5766☑️ Новость о том, что США ввели новые санкции против РФ - также фейк. Трамп написал письмо спикерам обеих палат Конгресса о том, что он дает право своим приказом главе Минфина и Госдепа выполнять Закон Конгресса о санкциях (CAATSA, тот закон, о котором я писал сегодня постом ниже). Но конкретных (или новых, или дополнительных) санкций сегодня не вводится. Хотя Трамп обязан этот Закон выполнять и так, но он его не выполняет и так.

Хорошего вечера.
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Трамп бандеровец настоящий.Добивай недоростка
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Когда уже путин урежет зарплаты всем своим Матвиенкам и Шойгам с Рогозо-Затулиными...
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Одной рукой подписывают санкции, другой открывают совместные предприятия Трамп підписав новий указ про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4379
Трамп підписав новий указ про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 6799
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Трмп придет - порядок наведет

Для лохов в танке

Трамп підписав новий указ про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5288
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Ну, пока что, мои предположения насчёт Трампа, подтверждаются. Хитрый, рыжий чёрт, постепенно даёт понять, кто истинный хозяин в этом заповеднике. Жаль, что эта игра не о нас .
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- Ваньша, а Ваньша?
- Чаво?
- Трамп то сука кака новы то санци то подпясят.
- Помяни мово слова Пятрович - биндеровац Трамп то поди,, от те хрест биндерофец.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал новый указ о санкциях против России
 
 
 
 
 
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