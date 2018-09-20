 Трамп подписал новый указ о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Подписанный мной сегодня указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA дополнительные полномочия министру финансов. Также указ дает возможность правительству США принимать нужные меры, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер", – говорится в опубликованном Белым домом заявлении Трампа.
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"Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список", – подчеркивается в документе.
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В опубликованных Белым домом документах перечисляются конкретные инструменты, при помощи которых власти США могут в дальнейшем обеспечивать выполнение ограничительных мер.
Трамп отметил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.
Многие сейчас мои соотечественники - встрепенутся. Свершается! В очень и невероятной - перспективе? Да. Вода точить каминь. На самом деле? Это ИХ!!! борьба. У кого круче яйца или "гриб". А на самом деле? Солнце светит - тем, кто его видит. Их много, а нас? Мало. В силу причин - дурной "веры".
От і файненько.
К гибели самолета Ил-20, значительное место занимают ошибки командования российских войск в Сирии.
Израиль предупредил российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут - это документально зафиксировано.
Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС.
Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии.
Командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.
Только после этого, когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, а Ил-20 продолжил полет на юг, а потом на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим", сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь и сбили российский самолет-разведчик.
Российское командование, допуская ошибочные или сознательно ложные заявления о маршруте своего самолета, а также о том, когда израильтяне предупредили своих российских коллег об операции, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20.
Песня про санкции - YouTube
https://www.google.com.ua/search?q=песня+про+санкции&oq=песня+про+санк&aqs=chrome.1.69i57j0l3.13493j0j8&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
\_('~')_/ Такое случается (с) Трамп
9 ч. ·
О Северном Потоке-2.
В знаменитом Законе CAATSA (О противодействии странам-изгоям России, Ирану и Северной Корее при помощи санкций), который Конгресс принял в августе прошлого года и который Трамп со скрипом подписал, противодействие Северному Потоку-2 прописано отдельным пунктом.
SEC. 257. UKRANIAN ENERGY SECURITY.
9) to continue to oppose the NordStream 2 pipeline given its detrimental impacts on the European Union's energy security, gas market development in Central and Eastern Europe..
Но Трамп (Госдеп, Минфин и Минюст, которые подчиняются Трампу как главе Правительства США) не вводит санкции и не выполняет этот Закон. Это не новость и это не секрет, так как Трамп не вводит и другие санкции, которые обязан ввести в соответствии с этим Законом, а именно - санкции против росс. ВПК, против росс. олигархов из "кремлевского списка", санкции против бумаг росс. госдолга и тд.
Именно поэтому в Конгрессе подготовлен новый законопроект, как я его назвал, - Закон о выполнении закона о санкциях. В этом законопроекте более четко будет прописан механизм санкций и возможно - о СП-2 также. Когда он будет принят неизвестно, он даже еще не рассматривался комитетами.
Также против СП-2 продолжают борьбу Еврокомиссия, Украина, Норвегия, страны Балтии, Дания, Польша.
Про Меркель можно ничего не писать, так как её политическое положение сейчас таково, что она не может открыто выступить против крупного немецкого бизнеса.
Пока так.
39 мин. ·
Пару актуальных ремарок.
По СМИ пошли две новости и обе они некорректные, ибо СМИ хотят, чтобы обе новости были жаренные и сенсационные и народ летел на них, как пчелы на мед.
Итак.
☑️ Новость о том, что переговоры Украины и МВФ не завершились успешно, - фейк. Переговоры были хорошими и конструктивными, компромисс по цене на газ достигнут. МВФ ждет принятия бюджета в первом чтении и затем примет своё решение о новой программе.
☑️ Новость о том, что США ввели новые санкции против РФ - также фейк. Трамп написал письмо спикерам обеих палат Конгресса о том, что он дает право своим приказом главе Минфина и Госдепа выполнять Закон Конгресса о санкциях (CAATSA, тот закон, о котором я писал сегодня постом ниже). Но конкретных (или новых, или дополнительных) санкций сегодня не вводится. Хотя Трамп обязан этот Закон выполнять и так, но он его не выполняет и так.
Хорошего вечера.
Для лохов в танке
- Чаво?
- Трамп то сука кака новы то санци то подпясят.
- Помяни мово слова Пятрович - биндеровац Трамп то поди,, от те хрест биндерофец.