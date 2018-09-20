 Трамп подписал новый указ о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подписанный мной сегодня указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA дополнительные полномочия министру финансов. Также указ дает возможность правительству США принимать нужные меры, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер", – говорится в опубликованном Белым домом заявлении Трампа.

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"Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список", – подчеркивается в документе.

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В опубликованных Белым домом документах перечисляются конкретные инструменты, при помощи которых власти США могут в дальнейшем обеспечивать выполнение ограничительных мер.

Трамп отметил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.