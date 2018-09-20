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Все про:проверка (568) пропаганда (2030) телевидение (471)

 Нацсовет внепланово проверит телеканал "NewsOne" из-за распространения "языка ненависти"

Дополнительно регулятор выяснит, распространяет ли телеканал российскую пропаганду и призывает ли он к агрессии.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по просьбе Службы безопасности Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала "NewsOne". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нацсовета.

По данным регулятора, мониторинг зафиксировал на канале признаки скрытого призыва к агрессивным действиям. Мониторингом вещания в период с 31 августа по 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксированы высказывания Е. Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям норм законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Также на Цензор.НЕТ: "Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne

Кроме этого, Нацсовет получил письмо от СБУ про распространение в эфире "NewsOne" высказываний, в которых, по мнению правоохранителей, присутствует клише российской пропаганды, они содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

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"Национальный совет проведет проверку NewsOne, чтобы выяснить, соблюдает ли спутниковый телеканал нормы действующего украинского законодательства, и после этого примет соответствующее решение", – отмечает пресс-служба Нацсовета.

Кроме того, Нацсовет сообщается о назначении внеплановых проверок провайдерам программных услуг физическим лицам-предпринимателям А. А. Андилахая, В. Захарьевой и А. А. Чуевой – вследствие нарушения установленных регулятором правил работы на рынке.

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Напомним, в январе 2018 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "NewsOne" за пропагандистские высказывания относительно Революции достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России, на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087274
 
   
 Топ комментарии
 
Вчера на НьюсВане в качестве иксперда выступал Погребинский, это замшелое волосатое чмо Януковича. Отсиживался в Москве, теперь с Пихвавошеком обсуждают события
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Кирил: цалуй блудница, какашки святага Путена!
Йуля: с удавольствием, товарищ генерал ФСБ-РПЦ!
Нацсовет внепланово проверит телеканал "NewsOne" из-за распространения "языка ненависти" - Цензор.НЕТ 6830
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Вчера на НьюсВане в качестве иксперда выступал Погребинский, это замшелое волосатое чмо Януковича. Отсиживался в Москве, теперь с Пихвавошеком обсуждают события
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Толку с этой проверки, как и с остальных 358 потужных реформ.
Проверит вынесет 38 попередження, народу скажут, не кипишуйте-видите РАБОТАЕМ, и на том всё закончится.
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Та там нон-стоп парад кремлёвской разнокалиберной мрази. Весь Гнусван в мусорный контейнер кроме Ангелины П.
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То он гад патлатый, нам тарифы повысил на все. Песионную и медреформу ввел.Курс доллара обвалил.Штрафы на все повысил и т.д.
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Интервью Тимошенко Вашингтон Пост

- Люди спрашивают, какие у вас отношения с Владимиром Путиным, и действительно ли вы будете придерживаться курса на независимость Украины, если вас выберут президентом?
- Мое видение будущего Украины - это членство в Европейском союзе и полноценное членство в НАТО. Вы очень хорошо знаете, что пророссийский президент Янукович бросил меня в тюрьму. Если бы я была пророссийской, и Путин сказал не сажать меня за решетку, Янукович бы никогда этого не сделал.
- Украинцев беспокоит, что вы можете пойти на соглашение для урегулирования конфликта на востоке Украины, где сепаратистские силы с помощью России воюют с украинской армией.
- Нет, категорически нет. Мысль о том, что у меня какие-то особые отношения с Путиным, впервые была запущена Полом Манафортом еще в 2006-2007 годах. Прокурор Роберт Мюллер опубликовал документы, которые показывают, что Манафорт получал миллионы долларов за мою дискредитацию. Действующая власть, по сути, повторяет аргументы, вымышленные Манафортом и его командой. Целью этих лживых спекуляций, безусловно, является моя дискредитация накануне выборов. Но люди им не верят.
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Тут за её связи с российским криминалитетом (правлящей верхушкой)
Слушать с 19:02 по 20:22
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1142

Так-же будет интересно с 24:42 по 25:48
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1482
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ты реальрно надеешься, что кто-то будет слушать?
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Та понимаю, что НьюзВан с 112-м интересней....
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Ну, Ройтман про Путина оооочень много нарассказывал, насколько реально - неизвестно, собсно, только его мнение. А вот целая стратегия Манафорта, русского холуя Януковича, и с кучей миллионов по очернению Тимошенко, - доказанный американским расследованием факт
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Не так уж много. А веры ему явно больше , чем любому политику....
А у Манофорта была одна задача -- всех опустить и возвысить Овоща.
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Ага. Манафорт провел еще и спецоперацию по обвинению Тимошенко в антисемитизме, чтобы возбудить американских евреев против нее. Не думаю, что это было дешево
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Кирил: цалуй блудница, какашки святага Путена!
Йуля: с удавольствием, товарищ генерал ФСБ-РПЦ!
Нацсовет внепланово проверит телеканал "NewsOne" из-за распространения "языка ненависти" - Цензор.НЕТ 6830
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Зараз Юлька каже і буде ще більш гучно казати все, що подобається людям і намагатиметься дублювати Порошенка та минулі справи говорять про інше. Вона здатна на відчайдушний піар.
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На вопрос о соглашениях с террористами жуля так и не ответила? Особенно повеселило заявление о том, что жулю посадили с согласия пуйла, хотя он был соучастником преступления (ну очень"выгодные" для Украины газовые контракты). Бабка с бубликом опять впаривает своей секте бессвязный и алогичный бред и секта с радостью его проглатывает.
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Тупо пропиарят очередной раз помойку...
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Что не фамилия то глыба.................
............................................................ЗАСОХШЕГО ГОВНА
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Свобода слова говорите? И почему канал должен отвечать за слова приглашенных гостей в студию, все претензии СБУ должны быть именно к гостям.
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Нехай запросять в студію Басуріна з ДЬІРЬІ. А чо, слабода слова.
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Ну тогда нужен список кого приглашать а кого нет от СБУ, а отвечать за слова каждого канал не может.
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Снова очередной fucking bla-bla-bla Нацсовета.
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Режим Путина держится...
Та да. Вчера на радио Свобода один из присутствующих огласил слова Коржакова что Золотов при приеме в охрану Ельцина произвол на него впечатления имбицила.
Да и на Ютубе все против Золотова высказывались в самой неприглядной форме.
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Могут и найти. Перед выборами было бы желательно убрать канал - сразу 2 зайца для Пороха. И уменьшается площадка для пропаганды рынок и обсирания Пороха, и красивый жест для другой части электората.
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что ты несешь??? Как убрать? на банковую уже занесено, чтобы канал работал минимум до выборов
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Ещё и "гостей" этого ТВ канала не мешало бы прошерстить.........
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замість закрити і відібрати ліцензію, вони внепланово перевіряють... до речі здача цих каналів ригам, це беззаперечно частина договорняка Порошенка з Медведчуком з цілью підтримки його на виборах.. не майте надій, нічого не зміниться доки при владі риг Порох
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Смотрю на забор на Банковой... при каждом новом воре-президенте он все выше и выше...
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Російська пропаганда повинна бути припинена.
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це зовсім неважко. Імхо достатньо просто припинти охороняти Ньюс Ван та ІНтер і українці зрівняють їх з щемлею і набьють рило всім. хто буде всередині. І попередньо натякнути українцям, що ГПУ, МВС, СБУ та ін пси не будуть переслідувати за репресії проти каналів. Все.
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Нарешті!
Ще б ефективними заходами якимись це все закінчилося.
До наступу на свободу слова це не має жодного відношення, адже свобода - це не свавілля.
Реалізовувати свободу можна доти, доки ти не порушуєш закон. Все просто.
Граєш у сепаратизм - маєш відповідати, адже це кримінальний злочин.
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ньюс уан ТУППО украинофобский и проросийский канал на 200 % !!! особенно отличается -червоненко , вилкул , шуфрич и прочая шушера ЯРО ненавидищие УКРАИНСКИЙ НАРОД !!! (((( когда Украина получит Томос ,будет перейден РУБИКОН и для многих это будет ЖОПОЙ !!!
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Жопоголовий , агресивний україноненависник з Хабад , Червоненко заслуговує на повну ізоляцію. Але ворон , ворону ..
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Він заслуговує на кулю в макітру, але у нас нажаль немає реальних націоналіств, це ж не за будмайданчики воювати в Києві, за це грошенят не отримаєшь.
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Так ведь 112-й, НьюсВань - это каналы Медведчука, партнера Порошенко. Интер - канал Фирташа с Левочкиным, которые в Вене поставили Порошенко президентом Украины
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Какие внеплановые проверки? Садись и смотри с экспертами и давай справедливое заключение просмотренному. Затем суд, если возникнет необходимость. Если решение будет необоснованное, предвзятое, то ЕС скажет своё слово. Такая она, свобода, неудобная штука. При авторитаризме и диктатуре много проще.
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Она вроде поварское отделение заканчивала
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Ну что же, ждем нового самого супер жесткого предупреждения от нацсовета и штрафа в 300грн, а кацапские инфопомойки и дальше будут накручивать вату в угоду шоколадке и его союзнику пуйлу при посредничестве мертветчука.
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На этот канал всех приглашают, вот только некоторые не приходят, их оплевывают. Одному Гончаренко по фигу, до него ничего не прилипает. А если кто то выступает не по делу, так видно сразу дурь, чего тут плохого. Таких надо знать в лицо. СВОБОДУ СЛОВА еще никто не отнимал. Целый спутник, российский, показывает и ничего. А тут канал нашли не по делу. МРАЗИ.
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Ви не канал, сцуки, закривайте, а саджайте в турму україноненависників: червОнєнка, співакова, мурзаєва та іншу кошерну публіку за розпалювання національної ворожнечі.
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Да и скрытые призывы ,это как? 25 кадр,или Рабинович при слове "порошенко" как то странно подмигивал?
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Если оставить каналы только порошенские, от рвоты можно сдохнуть, а так веселей, на дурь смотреть.
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судячи по результатам діяльності цих каналів, може 112 і ньус ван це бандерівці під прикриттям вони своєю дешевою пропагандою рус міра викривають ворогів України
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацсовет внепланово проверит телеканал "NewsOne" из-за распространения "языка ненависти"
 
 
 
 
 
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