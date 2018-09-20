 Нацсовет внепланово проверит телеканал "NewsOne" из-за распространения "языка ненависти"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по просьбе Службы безопасности Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала "NewsOne". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нацсовета.
По данным регулятора, мониторинг зафиксировал на канале признаки скрытого призыва к агрессивным действиям. Мониторингом вещания в период с 31 августа по 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксированы высказывания Е. Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям норм законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".
Также на Цензор.НЕТ: "Метастазы русского мира", - бойцы ВСУ просят Президента и Премьера запретить трансляции телеканалов "Интер", "112", NewsOne
Кроме этого, Нацсовет получил письмо от СБУ про распространение в эфире "NewsOne" высказываний, в которых, по мнению правоохранителей, присутствует клише российской пропаганды, они содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Шльондра! Журнашлюха! Канал, який купив Медведчук", - журналистку NewsOne забросали яйцами и ударили возле ГПУ. ВИДЕО
"Национальный совет проведет проверку NewsOne, чтобы выяснить, соблюдает ли спутниковый телеканал нормы действующего украинского законодательства, и после этого примет соответствующее решение", – отмечает пресс-служба Нацсовета.
Кроме того, Нацсовет сообщается о назначении внеплановых проверок провайдерам программных услуг физическим лицам-предпринимателям А. А. Андилахая, В. Захарьевой и А. А. Чуевой – вследствие нарушения установленных регулятором правил работы на рынке.
Также на Цензор.НЕТ: Призываю бойкотировать "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.ua", - сестра Сенцова
Напомним, в январе 2018 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "NewsOne" за пропагандистские высказывания относительно Революции достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России, на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.
Проверит вынесет 38 попередження, народу скажут, не кипишуйте-видите РАБОТАЕМ, и на том всё закончится.
- Люди спрашивают, какие у вас отношения с Владимиром Путиным, и действительно ли вы будете придерживаться курса на независимость Украины, если вас выберут президентом?
- Мое видение будущего Украины - это членство в Европейском союзе и полноценное членство в НАТО. Вы очень хорошо знаете, что пророссийский президент Янукович бросил меня в тюрьму. Если бы я была пророссийской, и Путин сказал не сажать меня за решетку, Янукович бы никогда этого не сделал.
- Украинцев беспокоит, что вы можете пойти на соглашение для урегулирования конфликта на востоке Украины, где сепаратистские силы с помощью России воюют с украинской армией.
- Нет, категорически нет. Мысль о том, что у меня какие-то особые отношения с Путиным, впервые была запущена Полом Манафортом еще в 2006-2007 годах. Прокурор Роберт Мюллер опубликовал документы, которые показывают, что Манафорт получал миллионы долларов за мою дискредитацию. Действующая власть, по сути, повторяет аргументы, вымышленные Манафортом и его командой. Целью этих лживых спекуляций, безусловно, является моя дискредитация накануне выборов. Но люди им не верят.
Слушать с 19:02 по 20:22
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1142
Так-же будет интересно с 24:42 по 25:48
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1482
А у Манофорта была одна задача -- всех опустить и возвысить Овоща.
Йуля: с удавольствием, товарищ генерал ФСБ-РПЦ!
............................................................ЗАСОХШЕГО ГОВНА
Та да. Вчера на радио Свобода один из присутствующих огласил слова Коржакова что Золотов при приеме в охрану Ельцина произвол на него впечатления имбицила.
Да и на Ютубе все против Золотова высказывались в самой неприглядной форме.
Ще б ефективними заходами якимись це все закінчилося.
До наступу на свободу слова це не має жодного відношення, адже свобода - це не свавілля.
Реалізовувати свободу можна доти, доки ти не порушуєш закон. Все просто.
Граєш у сепаратизм - маєш відповідати, адже це кримінальний злочин.
Хто зна.