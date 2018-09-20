 Нацсовет внепланово проверит телеканал "NewsOne" из-за распространения "языка ненависти"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по просьбе Службы безопасности Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала "NewsOne". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нацсовета.

По данным регулятора, мониторинг зафиксировал на канале признаки скрытого призыва к агрессивным действиям. Мониторингом вещания в период с 31 августа по 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксированы высказывания Е. Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям норм законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

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Кроме этого, Нацсовет получил письмо от СБУ про распространение в эфире "NewsOne" высказываний, в которых, по мнению правоохранителей, присутствует клише российской пропаганды, они содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

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"Национальный совет проведет проверку NewsOne, чтобы выяснить, соблюдает ли спутниковый телеканал нормы действующего украинского законодательства, и после этого примет соответствующее решение", – отмечает пресс-служба Нацсовета.

Кроме того, Нацсовет сообщается о назначении внеплановых проверок провайдерам программных услуг физическим лицам-предпринимателям А. А. Андилахая, В. Захарьевой и А. А. Чуевой – вследствие нарушения установленных регулятором правил работы на рынке.

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Напомним, в январе 2018 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "NewsOne" за пропагандистские высказывания относительно Революции достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России, на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.