 Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются

Международный валютный фонд и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству, заявил официальный представитель Фонда Джерри Райс. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", – сказал Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.
Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве. Представители Фонда обсудили с властями Украины последние экономические события и экономическую политику. В повестке подлежащих обсуждению вопросов была также финансовая помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.
С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.
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По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.
Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.
Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение предельного дефицита госбюджета.
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Мог обиду тебе нанести,
Это горько, но это не горе,
Ты потом ему все же прости.
Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а - так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош...
Но в одном лишь не отступай,
На разрыв иди, на разлуку,
Только подлости не прощай
И предательства не прощай
Никому: ни любимой, ни другу!
перемога!!!
Цик переизбрал,а тут тебе на! Так и пролететь можно!
9. Оккупанты сообщили, что 29 октября в Крыму состоится празднование "100-летия всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи" - "Дня комсомола". Цензурных слов у меня к этой новости нет http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-planiruyut-otmetit-100letie-komsomola/195466/10. Севастополь. Прославление хйла в Херсонесе и строительство новых скреп на его территории остаются малозаметными. Но тут есть на что посмотреть, и масштабы звиздеца, устроенного оккупантами, поражают https://twitter.com/BadbahchiP/status/104242168416533708811. Крым - остров-404, как и выданные оккупантами бумажки: "Хотелось бы спросить, есть ли те, кто делал шенген по российскому паспорту, без украинских? Как это проходило? В какую страну делали? Где подавали (Москва/Краснодар)? Мне очень надо попасть к молодому человеку во Франции, но Франция не даёт визу крымчанам. Думала, возможно, дадут, если парень оформит приглашение, но не хочу рисковать. Анонимно". Комментарии: "Мои корефаны по укр документам всё делают, там проще. Росиянцев во всём мире не любят", "Мил человек, информация одна. Когда делают визы россияне (неважно, в какую страну), сейчас просят показать прописку во внутреннем паспорте. Это негласная договоренность стран. Поэтому неважно, где делали вы российский загран (Москва, Краснодар и т.д.), вас попросят предъявить внутренний паспорт. Если прописка крымская, результат должен быть понятен", "В страны ЕС крымчанам визы не дают", "По приглашению - ноль. Крым - это теперь жопа", "По украинскому езжайте" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1042762085753675776 12. В Керчи имбецил нарисовал на здании флаги Украины и россии, которые, по его мнению, символизируют "единство братских народов", которые "разделяют политики". Сводить бы ублюдка на могилы наших воинов, защищавших Украину от российских нацистов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104277752112374579213. Понаехавшая из Воронежа в Ялту не понимает, что такие, как она, своим массовым понаездом ухудшают и без того печальную жизнь в Крыму, провоцируя в том числе рост цен на жилье: "Накипело!!!!!!! Хочу снять квартиру для долгосрочного проживания. И что я вижу??? Цены бешеные. Ну, хорошо, курортный город, все дела… Но объясните мне, люди дорогие, какого черта за такие деньги арендодатели предлагают просто помещения с ремонтом непонятно каких годов и мебелью, которую нашли на помойке??? Неужели за те деньги, которые они имеют за все время с этих квартир, нельзя сделать человеческие, современные условия???!!! Может, я чего-то не понимаю?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104278416147033702414. Все лето у поворота на мыс Сарыч стояла (и сегодня стоит) машина "ГАИ". Не пускают машины к морю. Представил диалог гаишника со своим сыном: " - Пап, а что ты все лето делал на работе? - Охранял проезд к морю, чтобы люди с детьми чиновникам и их отпрыскам купаться не мешали. - Ты мой герой!".15. Сегодня на работе пытался вызвать вату на разговор про сбитый ИЛ-20 в Сирии. Но тишина. А знаете, почему? Не знают, что говорить. Понимают, что сами себе на хвост наступили, и сразу тема закрыта. Ждем, чем хйло отвлечет свое стадо от такой лажи. Думаю, ждать осталось недолго!
P.S. Закончу выпуск сообщением жителя Феодосии: "Вставлю свои 5 копеек по Севастополю. Имел возможность до оккупации общаться с предпринимателями города. Севастополь для россии был ИНОСТРАННОЙ военной базой. Военные, служившие там, были служащими за границей с соответствующим финансовым и материальным обеспечением. И это обеспечение было на высоте (сейчас все надбавки сняты). Многие местные работали на российских предприятиях и имели хорошую зарплату. Севастопольцы имели очень хорошие доходы! Тот товар, что мы возили из Турции в Феодосию, они даже не смотрели. Говорили, что "это отстой, который у них никто брать не будет". И во что город превратился сейчас? Можно описать одним словом - ДЕГРАДАЦИЯ!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
г*споди, откуда вы такие "грамотеи" лезете? мне какое-то недоразумение тоже высрало "русский пишется так: руSSSSкий", или как там умники себе придумали. Было послано на пУтина.
Какие могут быть переговоры с фашистским МВФ, МВФ хуже рашистов.
Гоните их, чтобы духу их в Украине никогда не было.
Мвф отвечает: та вы хоть совесть хоть какую-то имейте так народ обдирать, може хоть реформы какие проведите для приличия..
Наши - муууу
Ну вот.. не договорились
- Люди спрашивают, какие у вас отношения с Владимиром Путиным, и действительно ли вы будете придерживаться курса на независимость Украины, если вас выберут президентом?
- Мое видение будущего Украины - это членство в Европейском союзе и полноценное членство в НАТО. Вы очень хорошо знаете, что пророссийский президент Янукович бросил меня в тюрьму. Если бы я была пророссийской, и Путин сказал не сажать меня за решетку, Янукович бы никогда этого не сделал.
- Украинцев беспокоит, что вы можете пойти на соглашение для урегулирования конфликта на востоке Украины, где сепаратистские силы с помощью России воюют с украинской армией.
- Нет, категорически нет. Мысль о том, что у меня какие-то особые отношения с Путиным, впервые была запущена Полом Манафортом еще в 2006-2007 годах. Прокурор Роберт Мюллер опубликовал документы, которые показывают, что Манафорт получал миллионы долларов за мою дискредитацию. Действующая власть, по сути, повторяет аргументы, вымышленные Манафортом и его командой. Целью этих лживых спекуляций, безусловно, является моя дискредитация накануне выборов. Но люди им не верят.
да, вопросы есть к нашему государству, спору нет, но сейчас не о том.
Я о том., чтобы пустить Россия на Европу. Потом посмотрим, нужны им эти сраныеи деньги в Европе или нет!
Или давать Украине нашей столько, сколько нужно для сдержания такого агрессора как Россия и безвозвратно!
что тогда этот МВФ скажет?
"Или давать Украине нашей столько, сколько нужно для сдержания такого агрессора как Россия и безвозвратно!
Это не благотворительная организация, а банк.
Когда вы уже все повзрослеете?
Именно навести порядок в газовом секторе. а не поднимать цены. да и вопрос газа там двадцать пятый
А могли бы БРИФФИНГ - ОБЕ стороны (от власти и МВФ) - устроить с очень не удобными вопросами от корреспондентов, населения и т.п. - раз такие "милые". А что в этом плохого?