EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика
  2032  50
Все про:кредит (2091) МВФ (2578) переговоры (3523) транш (194) Гройсман (4313)

 Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются

Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября.

Международный валютный фонд и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству, заявил официальный представитель Фонда Джерри Райс. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", – сказал Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве. Представители Фонда обсудили с властями Украины последние экономические события и экономическую политику. В повестке подлежащих обсуждению вопросов была также финансовая помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Также на Цензор.НЕТ: Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина вышла на правильный путь, - глава миссии МВФ ван Роден о пенсионной реформе

Источник: https://censor.net.ua/n3087270
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если друг твой в словесном споре.
Мог обиду тебе нанести,
Это горько, но это не горе,
Ты потом ему все же прости. Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 5325
 показать весь комментарий
 
 
Якщо друг, а якщо не друг?
Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а - так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош...
 показать весь комментарий
 
Просто дочитайте это стихотворение Эдуарда Асадова до конца. Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 74
Но в одном лишь не отступай,
На разрыв иди, на разлуку,
Только подлости не прощай
И предательства не прощай
Никому: ни любимой, ни другу!
 показать весь комментарий
 
даже повышением газа для Украинцев Европейцев не взяли?
 показать весь комментарий
 
 
МВФ не Европа. И почему вы европейцев с большой буквы пишете? Они такие же люди. Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 8942
 показать весь комментарий
 
В дань уважения к тем кто дал достойную зарплату нашим работягам. Это вам "не жити по новому"
 показать весь комментарий
 
 
Вор и Барыга не смог уговорить "терпилу" (МВФ)
 показать весь комментарий
 
 
Там несколько другая диспозиция. Были согласованные условия по предыдущему траншу. Деньги взяли. Условия не выполнили (попытка кидка). Теперь МВФ нагибает или выполняйте те + новые условия по следующему траншу или пнх и дефолт перед выборами. Так что цену на газ скорее всего подымут.
 показать весь комментарий
 
отакої, то що, блакитне паливо не здорощає?
перемога!!!
 показать весь комментарий
 
 
Щас все реформы и перемоги пойдут коту под хвост без очередного транша.
 показать весь комментарий
 
 
Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются
Цик переизбрал,а тут тебе на! Так и пролететь можно!
 показать весь комментарий
 
 
на щурме:1. Фигурант "дела Веджие Кашка", 65-летний крымскотатарский активист Асан Чапух, которого оккупанты задержали 23 ноября 2017 года, держит голодовку шестой день с требованием к медсанчасти СИЗО Симферополя оказать ему немедленную медицинскую помощь. Состояние здоровья политузника - критическое http://atr.ua/news/178283-sostoanie-asana-capuha-kriticeskoe-ombudsmen2. В Феодосии Смаила Теминдарова оккупанты оштрафовали на 2000 руб. Теминдарова обвинили в том, что в ходе проверки городской поликлиники, где он работает, была обнаружена комната, где якобы хранились книги "экстремистского характера". Прокурором-палачом выступил Антон Карпов, судьей-палачом - Елена Гурова. Смаил Теминдаров - хирург-уролог высшей категории, заслуженный врач Украины, заведующий отделением урологии в феодосийской городской больнице http://atr.ua/news/178278-v-krymu-sudili-vraca-za-hranenie-zapresennoj-literatury3. Крымского политзаключенного Александра Кольченко 3 дня пытали штрафным изолятором в российской колонии города Копейска (Челябинская область). В августе 2015 года Кольченко, задержанный вместе с Сенцовым, получил 10 лет колонии https://ru.krymr.com/a/news-ukrainskii-polituznik-kolchenko-tri-dnya-provel-s-shyzo/29500333.html4. Оккупанты с октября минимум на 10% повышают в Крыму цены на хлеб - "из-за засухи и роста закупочных цен на зерно и бензин". Эти же оккупанты вывозят зерно в Сирию и кричат, что проблем с водой в Крыму нет, при этом со скучными минами смотрят в сторону пересохшего канала https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-planiryut-povysit-zenu-na-hleb/29500151.html5. Понаехавший из Екатеринбурга оккупант, который стал "депутатом" в Армянске, запереживал: "Ну что, докизделись? Всех, кто писал жалобы в органы власти, будут опрашивать в следственном комитете г. Красноперекопска в рамках уголовного дела. Будут звонить, приглашать. Меня уже. Кто не придёт, того вызовут повесткой". Комментарии: "А если и посодют, то можно мемуарчики состряпать, про житие свое бренное", "Мы дышим всей этой гадостью, и мы ещё должны быть виноваты? Как по мне, если надо, я ещё раз не поленюсь и напишу, и позвоню", "Может, хотят, чтоб вы подписали «подписку о неразглашении»? Насколько я слышала, то ее ни в коем случае нельзя подписывать, ибо что бы с вами или с близкими дальше ни случилось, вы даже рта потом не сможете открыть, останетесь наедине со своей бедой" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1042775854357651456. Ударят химией по химии. Оккупанты задумались над строительством еще одного химического завода в Армянске, который "будет заниматься нейтрализацией кислотных стоков" http://qha.com.ua/ru/ekonomika/aksenov-zagovoril-o-stroitelstve-esche-odnogo-himzavoda-v-armyanske/195480/7. Новости военной базы: "Я сегодня утром к 7 часам ехала в Красноперекопск, и просто обалдела. Не доезжая моста, возле Ишуни, нам перегородили дорогу БТРы, вообще ничего не объяснив. Мы чего-то ждали. Потом, спустя некоторое время, они снова открыли дорогу. Просто сами сеют панику. А потом типа не волнуйтесь. Что это было, может, кто знает?". В комментариях ватники начали друг друга успокаивать, предположив, что это новая смена ихтамнетов приехала, которая проводила ротацию https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10427082138027212808. Воспитанники детского сада № 38 "Улыбка" в Джанкое прошли подготовку в рамках оккупационной программы одебиливания "Готов к труду и обороне" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1042705217408655360

9. Оккупанты сообщили, что 29 октября в Крыму состоится празднование "100-летия всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи" - "Дня комсомола". Цензурных слов у меня к этой новости нет http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-planiruyut-otmetit-100letie-komsomola/195466/10. Севастополь. Прославление хйла в Херсонесе и строительство новых скреп на его территории остаются малозаметными. Но тут есть на что посмотреть, и масштабы звиздеца, устроенного оккупантами, поражают https://twitter.com/BadbahchiP/status/104242168416533708811. Крым - остров-404, как и выданные оккупантами бумажки: "Хотелось бы спросить, есть ли те, кто делал шенген по российскому паспорту, без украинских? Как это проходило? В какую страну делали? Где подавали (Москва/Краснодар)? Мне очень надо попасть к молодому человеку во Франции, но Франция не даёт визу крымчанам. Думала, возможно, дадут, если парень оформит приглашение, но не хочу рисковать. Анонимно". Комментарии: "Мои корефаны по укр документам всё делают, там проще. Росиянцев во всём мире не любят", "Мил человек, информация одна. Когда делают визы россияне (неважно, в какую страну), сейчас просят показать прописку во внутреннем паспорте. Это негласная договоренность стран. Поэтому неважно, где делали вы российский загран (Москва, Краснодар и т.д.), вас попросят предъявить внутренний паспорт. Если прописка крымская, результат должен быть понятен", "В страны ЕС крымчанам визы не дают", "По приглашению - ноль. Крым - это теперь жопа", "По украинскому езжайте" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1042762085753675776 12. В Керчи имбецил нарисовал на здании флаги Украины и россии, которые, по его мнению, символизируют "единство братских народов", которые "разделяют политики". Сводить бы ублюдка на могилы наших воинов, защищавших Украину от российских нацистов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104277752112374579213. Понаехавшая из Воронежа в Ялту не понимает, что такие, как она, своим массовым понаездом ухудшают и без того печальную жизнь в Крыму, провоцируя в том числе рост цен на жилье: "Накипело!!!!!!! Хочу снять квартиру для долгосрочного проживания. И что я вижу??? Цены бешеные. Ну, хорошо, курортный город, все дела… Но объясните мне, люди дорогие, какого черта за такие деньги арендодатели предлагают просто помещения с ремонтом непонятно каких годов и мебелью, которую нашли на помойке??? Неужели за те деньги, которые они имеют за все время с этих квартир, нельзя сделать человеческие, современные условия???!!! Может, я чего-то не понимаю?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104278416147033702414. Все лето у поворота на мыс Сарыч стояла (и сегодня стоит) машина "ГАИ". Не пускают машины к морю. Представил диалог гаишника со своим сыном: " - Пап, а что ты все лето делал на работе? - Охранял проезд к морю, чтобы люди с детьми чиновникам и их отпрыскам купаться не мешали. - Ты мой герой!".15. Сегодня на работе пытался вызвать вату на разговор про сбитый ИЛ-20 в Сирии. Но тишина. А знаете, почему? Не знают, что говорить. Понимают, что сами себе на хвост наступили, и сразу тема закрыта. Ждем, чем хйло отвлечет свое стадо от такой лажи. Думаю, ждать осталось недолго!
P.S. Закончу выпуск сообщением жителя Феодосии: "Вставлю свои 5 копеек по Севастополю. Имел возможность до оккупации общаться с предпринимателями города. Севастополь для россии был ИНОСТРАННОЙ военной базой. Военные, служившие там, были служащими за границей с соответствующим финансовым и материальным обеспечением. И это обеспечение было на высоте (сейчас все надбавки сняты). Многие местные работали на российских предприятиях и имели хорошую зарплату. Севастопольцы имели очень хорошие доходы! Тот товар, что мы возили из Турции в Феодосию, они даже не смотрели. Говорили, что "это отстой, который у них никто брать не будет". И во что город превратился сейчас? Можно описать одним словом - ДЕГРАДАЦИЯ!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
Агент кремля НАБУ, наябидничала огенту кремля МВФ. Короче денег нет. Может у торговых портнеров попросить? Как думаете соефые?
 показать весь комментарий
 
Есть инфа что помимо газа МВФ должен понравится принятый бюджет на 2019, без этого грошей не дадут.
 показать весь комментарий
 
Правительство отказалось повышать цену на газ для населения, вот МВФ и обиделось. Держитесь украинцы, не дайте себя облапошить.
 показать весь комментарий
 
 
Литвин! если не хочешь получить гору антикомплиментов то запомни- Украинцы как и Украина пишутся с большой буквы. как и Беларусь и Беларусы. Спасибо за удаленный Вами Ваш комент.
 показать весь комментарий
 
С каких это пор национальность пишется с большой.
 показать весь комментарий
 
 
В школу бегом или дай хоть одну ссылку где такое есть.
 показать весь комментарий
 
в своей душе, и уважении к своей Нации.
 показать весь комментарий
 
Есть правила правописания и уважение тут не при чем, кстати нации тоже с маленькой.))
 показать весь комментарий
 
я буду писать ваше фио с маленьких букв. без обид.
 показать весь комментарий
 
Я давно учился в школе, тогда так учили. Теперь переучиваться поздно. Да и за лайками я не гонюсь, мне истинна дороже.
 показать весь комментарий
 
 
Неуважительное отношение к гостям форума свойственно лишь Кацапам и Ватникам, но никак не теми ,кто носит гордое имя Украинец. Надеюсь, вы задумаетесь над своим поведением. Уверен, честные люди осуждают Ваше поведение.
 показать весь комментарий
 
Послать на Путина и даже не разговаривать с неадекватом
 показать весь комментарий
 

г*споди, откуда вы такие "грамотеи" лезете? мне какое-то недоразумение тоже высрало "русский пишется так: руSSSSкий", или как там умники себе придумали. Было послано на пУтина.
 показать весь комментарий
 
он правильно тебе написал. роSSия только так пишется. взрыв пуканов хуйловских и кацапорылых хохлов обеспеченный. Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 8069 Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 1432 Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 6206
 показать весь комментарий
 
Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются

Какие могут быть переговоры с фашистским МВФ, МВФ хуже рашистов.

Гоните их, чтобы духу их в Украине никогда не было.
 показать весь комментарий
 
 
Не договорились на тему: наши "реформаторы" говорят - та давайте мы поднимем цену на газ по-максимуму - верняк...
Мвф отвечает: та вы хоть совесть хоть какую-то имейте так народ обдирать, може хоть реформы какие проведите для приличия..
Наши - муууу
Ну вот.. не договорились
 показать весь комментарий
 
 
Одни - других стоят. Читаем Вики. МВФ - нигде себя не проявил созидателем, а только разрушителем. Мани-мани-мани... Страна попрошайка - будущее - БОМЖ!?? А в жизни, кто хочет? Сначала? Тигрята, потом- тигреныши. Потом - тигры. МАТЕРЫЕ.
 показать весь комментарий
 
Интервью Тимошенко Вашингтон Пост

- Люди спрашивают, какие у вас отношения с Владимиром Путиным, и действительно ли вы будете придерживаться курса на независимость Украины, если вас выберут президентом?
- Мое видение будущего Украины - это членство в Европейском союзе и полноценное членство в НАТО. Вы очень хорошо знаете, что пророссийский президент Янукович бросил меня в тюрьму. Если бы я была пророссийской, и Путин сказал не сажать меня за решетку, Янукович бы никогда этого не сделал.
- Украинцев беспокоит, что вы можете пойти на соглашение для урегулирования конфликта на востоке Украины, где сепаратистские силы с помощью России воюют с украинской армией.
- Нет, категорически нет. Мысль о том, что у меня какие-то особые отношения с Путиным, впервые была запущена Полом Манафортом еще в 2006-2007 годах. Прокурор Роберт Мюллер опубликовал документы, которые показывают, что Манафорт получал миллионы долларов за мою дискредитацию. Действующая власть, по сути, повторяет аргументы, вымышленные Манафортом и его командой. Целью этих лживых спекуляций, безусловно, является моя дискредитация накануне выборов. Но люди им не верят.
 показать весь комментарий
 
 
МВФ не дает денег?
да, вопросы есть к нашему государству, спору нет, но сейчас не о том.
Я о том., чтобы пустить Россия на Европу. Потом посмотрим, нужны им эти сраныеи деньги в Европе или нет!
Или давать Украине нашей столько, сколько нужно для сдержания такого агрессора как Россия и безвозвратно!
что тогда этот МВФ скажет?
 показать весь комментарий
 
Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 2592
"Или давать Украине нашей столько, сколько нужно для сдержания такого агрессора как Россия и безвозвратно! Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 7830
 показать весь комментарий
 
Западу побоку на Украину.Они только за то чтоб вернуть Украину в орбиту параша,ради своего спокойствия.Это продажный запад,где все их "идеалы" сводятся к бабкам и абы нас не трогали.
 показать весь комментарий
 
Тут два варіанти - або МВФ руками реформаторів хоче максимально знищити населення Україні, або їх ціль знищення самих реформаторів руками того ж населення.
 показать весь комментарий
 
 
Цікава трактовка. Я би навіть сказав - філософська...
 показать весь комментарий
 
МВФ хочет бабки свои вернуть, и желательно с процентами.
Это не благотворительная организация, а банк.
Когда вы уже все повзрослеете?
 показать весь комментарий
 
накуя їм макулатура ...їм ЗЕМЛЮ потрібно ...і бажано без КАЗЛОВ ...
 показать весь комментарий
 
Короче, в сказки "жити по новому" МВФ не поверил Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 9152
 показать весь комментарий
 
 
читал я в Дойче Велле интервью какого-то клерка из МВФ. так вот оч удивился, когда ему вопрос за газ задали, он сказал, что основное требование МВФ к Украине - это борьба с коррупцией. А в газовом секторе МВФ требует всего лишь навести порядок. ибо хрен поймешь для разных предприятий разные цены да и счетчики не на всех предприятиях, взаимозачеты, неплатежи и пр хрень, такая милая нашим чиновникам.

Именно навести порядок в газовом секторе. а не поднимать цены. да и вопрос газа там двадцать пятый
 показать весь комментарий
 
 
"Именно навести порядок в газовом секторе. а не поднимать цены. да и вопрос газа там двадцать пятый..."
А могли бы БРИФФИНГ - ОБЕ стороны (от власти и МВФ) - устроить с очень не удобными вопросами от корреспондентов, населения и т.п. - раз такие "милые". А что в этом плохого? Не договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 6722
 показать весь комментарий
 
 
...Приходит мужик в паспортный стол...Здравствуйте,меня зовут Иван Говно.Хочу поменять имя на Эдуард.
 показать весь комментарий
 
Не верят потужным рехформаторам уже.Страна у которой все построенно на траншах мвф,а не на собственной экономике обречена.Да тяжко пете перед выборами прийдется.Опять мвф побрил))).
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе договорились: Украине не удалось достичь взаимопонимания с МВФ, переговоры продолжаются
 
 
 
 
 
 вверх